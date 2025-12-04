  • Новость часаТрамп заявил, что условия урегулирования для Киева значительно ухудшились
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    14 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Казахстан попал в ловушку многовекторности

    Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.

    5 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Для прекращения войны на Украине нужен еще один поворот маховика

    Наверное, будет цинично предположить, что Трамп в очередной раз дает Москве время военным путем сузить пространство для Киева – в прямом и переносном смысле. А может и не цинично.

    2 комментария
    4 декабря 2025, 02:48 • Новости дня

    Трамп заявил о скорой операции на суше против наркоторговцев в Латинской Америке

    Tекст: Антон Антонов

    США ведут войну против наркоторговцев в Латинской Америке и будут действовать не только на море, но и на суше, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Очень скоро мы начнем делать это и на суше», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что считает борьбу с наркоторговцами настоящей войной, отметив, что «эти люди миллионами убивают» граждан США.

    По словам Трампа, действия США против руководства Венесуэлы не ограничиваются кампанией давления, «это что-то гораздо большее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные топят суда, которые объявляют принадлежащими картелям и перевозившими наркотики. Пентагон объявил о начале военной операции Southern Spear («Южное копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии.

    Трамп на заседании кабинета министров заявил о готовности США перейти к наземным операциям против банд, занимающихся наркотрафиком в Венесуэле, и подчеркнул, что Колумбия также может стать объектом военной операции из-за производства кокаина. Президент Колумбии Густаво Петро призвал Трампа «не будить Ягуара» своими угрозами.

    1 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    Скачко оценил «флоридский междусобойчик» Рубио и Умерова

    Политолог Скачко: Репутация украинских чиновников снижает доверие к переговорам

    @ REUTERS/Eva Marie Uzcategui

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Делегацию Украины на переговорах с США возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров – фигурант антикоррупционных расследований. Это говорит о несерьезном подходе Киева к диалогу и снижает доверие к самому процессу мирного урегулирования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее во Флориде прошла встреча американской и украинской сторон.

    «Судя по всему, в ходе переговоров американской и украинской делегаций во Флориде пока не закладывается четкой конструкции будущего мирного соглашения. При этом в некотором смысле стороны действуют в логике российской парадигмы. Москва была первым и в какие-то периоды единственным участником конфликта, настаивающим на запуске дипломатического трека», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Россия постоянно указывает, что спецоперация стала крайним, но необходимым инструментом для ликвидации угроз. При этом, как мы видим, для Киева и его евроатлантических партнеров боевые действия являются самоцелью. Сейчас же Белый дом и Банковая позиционируют встречу во Флориде как условно обнадеживающую, поскольку она показывает номинальное стремление сторон к дипломатии», – пояснил он.

    «Можно сказать, что сам факт проведения встречи во Флориде на данном этапе важнее, чем ее результаты. Координация переговоров с Россией, в том числе анонсированный визит спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву, нужны еще и для того, чтобы убедить западных игроков в стремлении российской стороны к миру и отсутствии агрессивных геополитических планов», – продолжил аналитик.

    «При этом фигура главы украинской делегации во Флориде пока говорит о несерьезном подходе Киева к диалогу. Секретарь СНБО Рустем Умеров является фигурантом антикоррупционных расследований НАБУ. Ранее украинскую сторону представлял экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак, ушедший в отставку после обысков, проводимых в рамках уголовного дела», – подчеркнул собеседник.

    «К тому же украинский Центр по борьбе с коррупцией выяснил, что родственники Умерова владеют тремя квартирами и четырьмя особняками в пригородах Майами. Это превращает нынешние переговоры США и Украины в своего рода «флоридский междусобойчик» (Марко Рубио, уроженец Майами, с 2011 года являлся сенатором США от штата Флорида – прим. ВЗГЛЯД) и снижает доверие к самому процессу. С таким же, если не с большим успехом украинскую делегацию могла бы возглавить Эшли Муди – сенатор от Флориды», – сыронизировал эксперт.

    «Вместе с тем коррупция на Украине на данном этапе выгодна Вашингтону – как средство давления на украинскую власть. Так что соответствующие сетования Трампа – не более, чем дополнительный инструмент для склонения Киева в нужную американцам сторону. Глава Белого дома рассматривает европейских и украинских партнеров как подчиненных, которых надо держать в заведомо ущербном положении. Исходя из этой доктрины и будет строиться вся переговорная тактика США», – спрогнозировал Скачко.

    Ранее Agence France-Presse со ссылкой на источник, близкий к киевской делегации, сообщило, что переговоры между делегациями США и Украины во Флориде прошли «нелегко». «Это непростой процесс, поскольку поиск формулировок и решений продолжается», – сказал источник, добавив, что обмен мнениями, тем не менее, был «конструктивным».

    CNN со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с ходом переговоров, сообщил, что встреча стала «шагом вперед» и была «основана на прогрессе, достигнутом в Женеве», где на прошлой неделе состоялся первый раунд обсуждений предложений США по урегулированию украинского кризиса.

    Одним из наиболее «проблемных аспектов» первоначального мирного предложения США из 28 пунктов было условие, согласно которому Украина должна была официально отказаться от своего стремления вступить в НАТО. Это одно из ключевых требований России.

    Переговорщики обсудили возможный сценарий, в котором Украина фактически будет лишена возможности присоединиться к военному альянсу посредством соглашений, которые придется согласовать напрямую между членами НАТО и Москвой. Другой проблемный трек – территориальные вопросы. Вашингтон и Киев продолжают обсуждение обеих тем. Характер потенциальных гарантий безопасности для Украины от Запада также пока неясен.

    Встреча во Флориде была «успешной и продуктивной», считает Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. По его словам, стороны обсудили все ключевые вопросы, важные для Киева. Со своей стороны президент США Дональд Трамп указал, что ситуация с коррупцией на Украине «не помогает» переговорам. Он также высказал мнение, что существует хороший шанс на достижение итогового соглашения. При этом глава Белого дома указал, что украинское урегулирование не особо касается США.

    Трамп рассказал, что обсуждал ход переговоров с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом, который, по словам главы Белого дома, планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Американский лидер выразил уверенность в том, что Москва заинтересована в завершении конфликта на Украине, и сообщил, что не намерен устанавливать для российской стороны крайний срок урегулирования.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 21:52 • Новости дня
    Трамп заснул на совещании второй раз за месяц
    @ Yuri Gripas / Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп во вторник неоднократно закрывал глаза и, по всей видимости, боролся со сонливостью во время продолжительного заседания Кабинета министров, что стало уже вторым подобным эпизодом за последний месяц.

    Согласно анализу видеозаписей, проведенному The Washington Post, в ходе двухчасового заседания Трамп девять раз закрывал глаза на продолжительные промежутки времени – в общей сложности почти на шесть минут. Похожая ситуация произошла 6 ноября в Овальном кабинете, где президент около 20 минут пытался не заснуть во время публичного мероприятия.

    Эти эпизоды контрастируют с заявлениями самого Трампа, его советников и личного врача о «прекрасном состоянии здоровья» 79-летнего лидера и «высоком уровне энергии». В начале встречи во вторник Трамп вновь подчеркнул свою бодрость: «Сейчас я думаю, что я даже острее, чем 25 лет назад», – сказал он, раскритиковав публикацию New York Times о своих возрастных изменениях.

    Белый дом, отвечая на вопросы прессы, отрицал, что президент спал. Пресс-секретарь Каролин Левитт заявила, что Трамп «внимательно слушал и руководил заседанием», не уточнив, закрывал ли он глаза. Она подчеркнула, что президент продемонстрировал энергию во время последующей пресс-конференции, где резко высказался о сомалийских мигрантах.

    Несмотря на попытки администрации опровергнуть разговоры о снижении темпов работы президента, видеокадры показывали обратное. Во время доклада госсекретаря Марко Рубио о «самом трансформационном годе американской внешней политики со времен Второй мировой войны» Трамп сидел с опущенной головой и закрытыми глазами, в том числе когда речь шла о его любимой теме – посредничестве в мирных переговорах.

    Спустя час президент выглядел значительно бодрее, выступая стоя на мероприятии по объявлению новых «Trump accounts» – налоговых льготных инвестиционных счетов для детей. Сенатор Тед Круз даже заявил: «Мне кажется, он вообще не спит».

    Предыдущий эпизод с дремотой объясняли недавним перелетом из Азии, но на этот раз, по данным издания, Трамп провел почти всю ночь в соцсетях. Между 22:00 и полуночью он сделал около 150 постов и репостов в Truth Social, а уже с 5:30 утра продолжил активность. Советники президента ранее утверждали, что он часто спит всего около четырех часов в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре CNN показал, как Трамп уснул во время встречи в Овальном кабинете. Журналист Сеймур Херш рассказал о растущей обеспокоенности в администрации США по поводу когнитивных функций президента США.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 20:44 • Видео
    Переговоры по Украине в Москве: главное

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 03:35 • Новости дня
    Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро практически лишился возможности уйти в отставку и покинуть страну гарантированным США безопасным способом, сообщило агентство Reuters.

    По сообщению Reuters, после короткого разговора лидера Венесуэлы Николаса Мадуро с президентом США Дональдом Трампом в ноябре, когда Трамп отклонил ряд просьб Мадуро, последнему предложили возможность сложить с себя полномочия и покинуть страну, сообщили четыре источника.

    «Звонок, состоявшийся 21 ноября, последовал за многомесячным усилением давления США на Венесуэлу, включая удары по предполагаемым судам, перевозящим наркотики, в Карибском бассейне, неоднократные угрозы Трампа распространить военные операции на сухопутные территории и внесение «Картеля де лос Солес» (Cartel de los Soles), группировки, в которую, по словам администрации Трампа, входит Мадуро, в список иностранных террористических организаций», – говорится в сообщении.

    Мадуро и его правительство всегда отрицали уголовные обвинения США и заявляют, что Вашингтон стремятся к смене режима в стране, чтобы взять под контроль ее природные ресурсы, включая нефть.

    По данным Reuters, Мадуро заявил Трампу во время разговора, что готов покинуть Венесуэлу при условии полной правовой амнистии для него и членов его семьи, включая снятие всех санкций США и завершение его главного дела в Международном уголовном суде.

    Он также потребовал снять санкции с более чем 100 венесуэльских чиновников, многие из которых, по словам трех источников, обвиняются США в нарушениях прав человека, незаконном обороте наркотиков или коррупции. Мадуро также просил вице-президента Делси Родригес возглавить временное правительство перед новыми выборами, сообщают два источника.

    Трамп отклонил большинство его просьб во время разговора, который длился менее 15 минут, но сказал Мадуро, что у него есть неделя, чтобы покинуть Венесуэлу и отправиться в выбранное им место с членами семьи.

    Срок действия этого безопасного прохода истек в пятницу, что побудило Трампа объявить в субботу о закрытии воздушного пространства Венесуэлы, сообщили два источника.

    В воскресенье Трамп подтвердил, что разговаривал с Мадуро, не предоставив подробностей. Белый дом отказался от комментариев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, обратившись к авиакомпаниям и пилотам через социальные сети. Американский стратостат подняли для круглосуточного контроля неба над Венесуэлой.

    Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии.

    CNN заявил о готовности Мадуро сложить полномочия через полтора года.

    Комментарии (2)
    4 декабря 2025, 01:44 • Новости дня
    Трамп заявил, что условия урегулирования для Киева значительно ухудшились

    Трамп: Условия урегулирования конфликта значительно ухудшились для Украины

    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер после встречи с президентом России Владимиром Путиным считают, что Москва хочет завершить конфликт на Украине. Трамп добавил, что условия урегулирования ухудшились для Киева.

    «У президента Путина вчера состоялась очень хорошая встреча с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, – приводит слова Трампа РИА «Новости». – Он хотел бы положить конец войне. Такое у них сложилось впечатление».

    «Что выйдет из этой встречи? Я не могу вам сказать, потому что для танго нужны двое», – аявил Трамп.

    Президент США напомнил, что ранее предупреждал Владимира Зеленского о сложной ситуации и невозможности одержать победу в конфликте. Трамп подчеркнул, что Киев «по своей мудрости» отказался решать вопрос дипломатическим путем, когда условия для этого были куда более благоприятными.

    По его словам, после смены администрации в США прекратились безвозмездные расходы на поддержку Украины – теперь Вашингтон продает все вооружения альянсу НАТО, а в альянсе «платят по самой высокой цене».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что компромисс по ключевым вопросам пока не найден. Встречу Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Зеленским отменили.

    Зимой 2025 года Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, во время которых он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 21:42 • Новости дня
    Трамп заявил о прекращении финансового участия США в украинском кризисе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не принимают финансового участия в кризисе на Украине.

    По его словам, текущая администрация лишь продает оборудование НАТО европейским странам по полной стоимости, и только после этого оно поступает на Украину, передает ТАСС.

    «Как вы знаете, у нас есть проблема с войной, которую наши люди сейчас пытаются урегулировать между Россией и Украиной. Мы больше не участвуем в этой войне финансово», – заявил он на заседании своего кабинета.

    Трамп также обвинил экс-президента США Джо Байдена в раздаче значительного объема средств, отметив, что предыдущая администрация выделила 350 млрд долларов как «конфеты», а большая часть этих средств была роздана наличными или в виде оборудования. «Я ничего не раздаю. Мы продаем оборудование НАТО. Европейские страны платят нам за оборудование 100% его стоимости, а затем они привозят его на Украину или делают с ним все, что им заблагорассудится», – добавил Трамп. По его словам, сейчас американские представители находятся в России для поиска путей урегулирования ситуации.

    Ранее Трамп заявил, что США теперь получают деньги за поставки вооружений Украине через НАТО, а не тратят на Киев свои средства.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 10:41 • Новости дня
    Президент Колумбии призвал Трампа «не будить Ягуара»
    @ Ivan Valencia/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Колумбии Густаво Петро призвал президента США Дональда Трампа «не будить Ягуара» угрозами ударов по стране из-за производства наркотиков.

    Президент Колумбии Густаво Петро прокомментировал возможные удары США по территории его страны, пишет «Коммерсантъ».

    В ответ на угрозы Дональда Трампа президент призвал не подрывать дипломатические отношения.

    «Нападение на наш суверенитет – это объявление войны», – отметил Петро.

    Президент Колумбии заявил, что не позволит разрушить 200 лет сотрудничества между странами и призвал Трампа не «будить Ягуара» угрозами американской интервенции. Он также пригласил Трампа посетить Колумбию, чтобы лично увидеть, как государство ведет борьбу с наркоторговлей, уничтожая одну лабораторию каждые 40 минут. По его словам, с момента его прихода к власти уничтожено свыше 18,4 тыс. нарколабораторий.

    Ранее Дональд Трамп на заседании кабинета министров сообщил о готовности США перейти к наземным операциям против банд, занимающихся наркотрафиком в Венесуэле, и подчеркнул, что Колумбия также может стать объектом военной операции из-за производства кокаина.

    Между тем власти Венесуэлы подготовили два сценария ответа на возможное нападение США.

    Трамп объявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, обратившись к авиакомпаниям и пилотам через социальные сети.

    Американский стратостат подняли для круглосуточного контроля неба над Венесуэлой.

    Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 02:40 • Новости дня
    В Белом доме заявили о значительной доработке соглашения по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Пункты мирного соглашения по Украине, изложенные на бумаге, дорабатывались и корректировались в ходе переговоров, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    По ее словам, пункты потенциального мирного соглашения изложены на бумаге и были доработаны, а детали прорабатываются и обсуждаются на переговорах.

    При этом в Белом доме настроены позитивно и верят в скорое окончание конфликта, добавила Левитт в ходе трансляции брифинга, которую вел портал C-span.

    Ранее она заявила, что американская администрация оптимистично настроена в отношении мирного соглашения по Украине.

    Напомним, во Флориде прошли переговоры США и Украины по украинскому урегулированию, которые политолог Скачко назвал «флоридским междусобойчиком» Рубио и Умерова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отметил влияние коррупции на Украине на переговорный процесс. Соединенные Штаты хорошо понимают позицию российского руководства по украинскому урегулированию, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Также пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков подтвердил, что Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 12:08 • Новости дня
    Трамп заявил о фальсификациях на выборах в Гондурасе
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе подсчета голосов на выборах президента в Гондурасе разрыв между кандидатами составил всего 515 бюллетеней, а президент США Дональд Трамп обвинил власти страны в фальсификациях, сообщает The New York Times.

    Дональд Трамп вмешался в подсчет голосов на выборах президента Гондураса, сообщает The New York Times.

    Трамп написал в соцсети, что власти Гондураса якобы пытаются изменить результаты и что в случае подтверждения этого будет «ад». Основанием для обвинения он назвал остановку подсчета голосов, хотя, по данным издания, Национальный избирательный совет обновлял результаты уже после заявлений Трампа, а задержка объяснялась стандартной процедурой пересчета бюллетеней вручную из-за слабой интернет-связи в ряде регионов.

    Трамп ранее поддержал одного из кандидатов Насри Асфуру, и заявил, что США прекратят поддержку Гондураса, если победит его оппонент Сальвадор Насралла. Независимые наблюдатели признали выборы прозрачными. К вечеру понедельника две правые партии набрали по 40%, их разделяли 515 голосов.

    Ход подсчета продолжался в стандартном режиме, представители избирательной комиссии сообщили о спокойной обстановке и призвали общественность дождаться итогов, сохраняя спокойствие.

    «В условиях технической ничьей мы должны сохранять спокойствие, набраться терпения и дождаться окончания работы комиссии», – заявила Анна Паола Холл, член Национального избирательного совета.

    Ранее оба фаворита президентских выборов в Гондурасе Сальвадор Насралла и Насри Асфура заявили о намерении разорвать отношения с Китаем и восстановить связи с Тайванем.

    Президент Гондураса Сиомара Кастро объявила, что армия временно переходит под контроль Национального избирательного совета для обеспечения безопасности и легитимности выборов.

    Комментарии (2)
    1 декабря 2025, 21:16 • Новости дня
    Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белый дом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп пригласил израильского премьера Биньямина Нетаньяху на личную встречу в Белый дом «в ближайшем будущем».

    Как сообщила канцелярия премьер-министра Израиля, беседа между Трампом и Нетаньяху прошла недавно, передает ТАСС.

    «Нетаньяху недавно провел беседу по телефону с Трампом. Президент США пригласил премьер-министра на встречу в Белый дом в ближайшем будущем», – говорится в заявлении.

    Ранее президент Израиля Ицхак Герцог получил письмо от Трампа с предложением помиловать Нетаньяху. В октябре Нетаньяху подарил Трампу золотую статуэтку голубя мира.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 05:55 • Новости дня
    В Белом доме рассказали о результатах МРТ президента Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила журналистам в понедельник, что результаты недавней магнитно-резонансной томографии (МРТ) Дональда Трампа были «совершенно нормальными» на фоне вопросов демократов о состоянии здоровья президента.

    «Все, что было обследовано, функционирует в пределах нормы, без каких-либо острых или хронических проблем», – заявила Ливитт на пресс-конференции в Белом доме.

    Она зачитала краткое сообщение врача президента о том, что итог исследования показал стандартные для медицинского осмотра президента в его возрасте  президента Трампа данные, что «отличное общее состояние здоровья», пишет Politico.

    Трамп, которому 79 лет, прошел обследование сердечно-сосудистой системы и ЖКТ в октябре. Президент сказал, что он также «успешно прошел» когнитивный тест, но не уточнил, было ли это частью оценки состояния его здоровья.

    Белый дом опубликовал результаты октябрьской магнитно-резонансной томографии Трампа после того, как президент не смог сообщить журналистам на борту своего самолета, какая часть его тела была просканирована.

    «Это была всего лишь магнитно-резонансная томография. Какая часть тела? Это был не мозг, потому что я прошел когнитивный тест и отлично его сдал», – сказал он.

    После чего демократы стали требовать обнародовать результаты когнитивных тестов Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер отметил отличное самочувствие и заявил о готовности к новым активностям на фоне слухов о своей смерти. Трамп рассказал, что ощущает себя так же или даже бодрее, чем 30 лет назад. В ноябре CNN показал, как Трамп уснул во время встречи в Овальном кабинете. Журналист Сеймур Херш рассказал о растущей обеспокоенности в администрации США по поводу когнитивных функций президента США.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 05:05 • Новости дня
    Глава Пентагона назвал Путина и Трампа идеальной компанией для ужина
    @ Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр Пентагона Пит Хегсет описал свой идеальный ужин как прием пищи с президентами России, США и Украины: Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским соответственно.

    «Я думаю, это были бы президент США Трамп, [президент России Владимир] Путин и [украинский лидер Владимир] Зеленский. Это был бы мировой ужин», – сказал глава Пентагона, отвечая на вопрос в подкасте журналистки Кэти Миллер о том, кого из трех человек он пригласил бы на ужин.

    Хегсет добавил, что из блюд на ужине был бы салат с «русской заправкой» (соус из майонеза и кетчупа).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, прибывший на переговоры в Москву спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил блюда русской кухни, в том числе филе оленя, перепелкой с гречкой, яблочной шарлоткой.

    До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил ресторан русской кухни в Москве и заказал блины с красной икрой, соленья, пельмени и борщ.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 22:50 • Новости дня
    В Белом доме заявили об оптимистичном настрое по мирному соглашению Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская администрация оптимистично настроена в отношении мирного соглашения по Украине, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    По ее словам, весь аппарат президента США Дональда Трампа, включая спецпосланника Стивена Уиткоффа, госсекретаря Марко Рубио, вице-президента Джей Ди Вэнса, а также шефа Пентагона Пита Хегсета прилагает значительные усилия для достижения мира.

    «Все они стараются ради того, чтобы завершить это [конфликт]. В частности вчера они провели очень хорошие переговоры с украинской делегацией во Флориде. И спецпосланник Уиткофф собирается в Россию как своего рода дипломатический челнок, чтобы слышать обе стороны и говорить с ними на равных» – сказала Левитт в ходе трансляции, которую вел портал C-span.

    Она добавила, что пункты возможного соглашения изложены на бумаге и были доработаны, а детали прорабатываются и обсуждаются на переговорах. При этом  в Белом доме оптимистично настроены и верят в скорое окончание конфликта.

    Напомним, во Флориде прошли переговоры США и Украины по украинскому урегулированию, которые политолог Скачко назвал «флоридским междусобойчиком» Рубио и Умерова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отметил влияние коррупции на Украине на переговорный процесс. Соединенные Штаты хорошо понимают позицию российского руководства по украинскому урегулированию, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Также пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков подтвердил, что Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни до отъезда президента России Владимира Путина в Индию.

    Комментарии (2)
    3 декабря 2025, 20:15 • Новости дня
    Гутерреш заявил о нарушении международного права со стороны США

    Гутерреш заявил о нарушении международного права со стороны США после ударов по наркоторговцам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генсек ООН Антонио Гутерреш считает удары американских военных по наркоторговцам в Латинской Америке нарушением международного права, а также опасной практикой, способной привести к эскалации.

    Глава ООН Антониу Гутерреш заявил, что удары США по наркоторговцам в международных водах Латинской Америки не соответствуют нормам международного права, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. По его словам, «международное право не совместимо с этими видами ударов».

    Выступая на конференции Reuters Next, Гутерреш подчеркнул, что не поддерживает военную конфронтацию в регионе для разрешения проблемы наркоторговли. Он отметил необходимость решать подобные вопросы политическими и дипломатическими средствами.

    Гутерреш также призвал избегать на Карибах конфронтации, иначе последствия могут быть гораздо драматичнее, чем у нынешних ударов. Он выразил опасения по поводу возможной эскалации конфликта и негативного влияния на стабильность в  регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. По данным американских властей, такое решение связано с обвинениями в адрес венесуэльского руководства в недостаточных усилиях по борьбе с контрабандой наркотиков.

    С сентября военные США уничтожили в Карибском бассейне более 20 скоростных лодок, на которых перевозили наркотики. Там погибло более 80 человек.

    Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что на саммите G7 никто не поднимал вопрос об американской военной операции в Карибском бассейне.

    Ранее Трамп заявил, что США прекратят помощь Колумбии и предпримут жесткие меры, если производство наркотиков не будет остановлено.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 10:55 • Новости дня
    Трамп назвал «мусором» мигрантов из Сомали

    Трамп обвинил выходцев из Сомали в хищении миллиардов долларов в Миннесоте

    Tекст: Вера Басилая

    На заседании с членами кабмина президент США Дональд Трамп назвал сомалийских мигрантов «мусором» и заявил о нежелании видеть их в США, сообщает The Washington Post.

    Дональд Трамп выступил с резкой критикой сомалийских мигрантов, которых он обвинил в масштабных мошеннических действиях, а также назвал сообщество «мусором» и призвал выслать его представителей из страны, пишет The Washington Post.

    «Сомалийцы обобрали этот штат на миллиарды долларов, миллиарды каждый год. И они ничего не вносят. Я не хочу их в нашей стране. Честно скажу, не хочу», – заявил Трамп.

    При этом он обрушился с критикой на губернатора штата Миннесота Тима Уолца и конгрессвумен Илхан Омар, назвав их некомпетентными.

    Трамп также обвинил Омар и других сомалийских эмигрантов в недостаточной благодарности США, а также заявил, что их страна «никакая» и «воняет». Его слова прозвучали на фоне сообщений об усилении иммиграционного контроля в Миннеаполисе и инициативах по отмене временного защищенного статуса сомалийцев.

    Городские власти Миннеаполиса заявили, что не могут подтвердить сведения о масштабных рейдах, однако мэр Джейкоб Фрей предупредил о риске нарушения прав и ошибочных задержаниях. В министерстве внутренней безопасности заявили, что нацеленность проверок определяется не национальностью, а незаконным пребыванием в стране.

    На фоне заявлений президента распространились сообщения об увеличении числа задержаний, что вызвало страх среди местных жителей. Представители муниципалитета провели разъяснительную работу, а полицейские призвали граждан обращаться в экстренные службы при подозрении на действия людей, выдающих себя за сотрудников правоохранительных органов.

    Трамп также в прошлом позволял себе резкие комментарии в отношении стран Африки, Гаити и Сальвадора, а во время нынешней кампании – против общины гаитян в Огайо. Его администрация неоднократно пыталась отменить временный защищенный статус для граждан ряда стран, включая Венесуэлу, Гаити и Южный Судан.

    Ранее комитет по надзору Палаты представителей и Минфин США проверяют участие губернатора Миннесоты Тима Уолца в схеме перевода средств террористам через сомалийскую диаспору.

    Президент США Дональд Трамп предложил ужесточение мер против миграции, включая приостановку въезда из ряда государств и аннулирование гражданства для некоторых мигрантов.

    Летом президент США приказал расширить усилия по депортации мигрантов в крупнейших американских городах.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 22:18 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа и Киев об итогах переговоров с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер сообщили главе американского государства Дональду Трампу, а также Киеву об итогах состоявшихся переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

    «США и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Reuters слова представителя администрации США.

    В Белом доме заявили, что Уиткофф и Кушнер  доложили Трампу об итогах переговоров, а также передали соответствующую информацию украинской стороне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков  заявил, что компромисс по ключевым вопросам пока не найден. В Кремле уточнили, что Россия будет придерживаться принципа тишины в переговорах с США по украинскому урегулированию. Встречу Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Зеленским отменили.

    Комментарии (0)
