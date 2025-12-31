  • Новость часаВ ООН отказались комментировать попытку атаки на резиденцию Путина
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Люди со всего мира голосуют за Москву ногами

    «Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.

    4 комментария
    Александр Щипков Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    61 комментарий
    31 декабря 2025, 15:20 • Новости дня

    Путин поздравил россиян с Новым годом

    Путин поздравил россиян с Новым годом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к россиянам из Кремля, первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки.

    «Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

    В эти минуты перед наступлением Нового года мы все ощущаем течение времени. Перед нами – будущее. И каким оно будет, во многом зависит от нас.

    Мы рассчитываем на свои силы. На тех, кто рядом, кто нам близок и дорог. И всегда сами готовы подставить плечо. Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное – наши надежды и планы – обязательно исполнится.

    Конечно, у каждого из нас они свои, личные, особенные, по-своему неповторимые. Но они неотделимы от судьбы нашей Родины, от искреннего стремления принести ей пользу. Ведь мы вместе – народ России.

    Труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы ее тысячелетней истории. А прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее.

    Новый год – это прежде всего вера в лучшее, в добро и удачу, неповторимый и волшебный праздник, когда сердца открываются для любви, дружбы и милосердия, для чуткости и великодушия. Мы стремимся порадовать, согреть своим вниманием тех, кто нуждается в участии и заботе. И конечно, словом и делом поддержать наших героев – участников специальной военной операции.

    Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России – уверяю вас! – вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Верим в вас и нашу Победу!

    Дорогие друзья! Через несколько секунд мы услышим бой курантов, и новый год вступит в свои права. Мы встречаем его вместе с самыми близкими – с детьми, родителями, друзьями, боевыми товарищами. Даже те, кто сейчас далеко, – вы все равно рядом с нами. Желаю всем здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия. И непременно – любви, которая вдохновляет.

    Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и во всем. Мы вместе – одна большая семья, сильная и сплоченная! И потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой России!

    С Новым годом, дорогие друзья! С новым, 2026 годом!»

    Новогоднее обращение президента России Владимира Путина было показано сначала в самом восточном часовом поясе – на Камчатке и Чукотке, передает ТАСС. Сообщается, что позднее оно будет транслироваться перед полуночью во всех остальных регионах страны.

    Путин в большинстве случаев проводит новогодние поздравления из Кремля, но были исключения. В 2022 году он выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, находясь среди участников спецоперации на Украине. В 2013 году президент снял обращение в Хабаровске из-за встречи с жертвами наводнения. Тогда жители Камчатки увидели записанное в Кремле поздравление, а на остальные территории вышло обращение из Хабаровска.

    В этом году выступление заняло три минуты 20 секунд и стало одним из самых коротких за всю историю подобных обращений. В предыдущем году речь длилась 3 минуты 35 секунд, а самым коротким обращением стало поздравление 2006 года – чуть больше двух минут.

    Самое продолжительное новогоднее поздравление Путина было в 2022 году. Тогда оно длилось около девяти минут и записывалось не на фоне Кремля.

    Новогодние обращения Путина в 2020 и 2021 годах были также рекордно длинными – более шести минут каждое. Рекорд по продолжительности до сих пор принадлежит Борису Ельцину, который 31 декабря 1999 года говорил более десяти минут, объявляя об уходе в отставку.

    31 декабря 2025, 09:21 • Новости дня
    L'AntiDiplomatico: Британия и Киев стояли за атакой дронов на резиденцию Путина
    L'AntiDiplomatico: Британия и Киев стояли за атакой дронов на резиденцию Путина
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главный сторонник в Британии Владимира Зеленского одобрил атаку дронов на резиденцеию президента России Владимира Путина в Новгородской области, сообщает издание L'AntiDiplomatico.

    За атакой беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина стоял не только Киев, сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что главный сторонник Киева в Британии одобрил атаку, иначе Зеленский бы просто не осмелился напасть.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты займутся тщательным анализом разведданных, связанных с нападением беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина.

    Французский политик Флориан Филиппо призвал срочно выяснить, были ли Франция, Европа или НАТО связаны с атакой на резиденцию президента России.

    Минобороны России заявило, что киевский режим использовал 91 ударный БПЛА для атаки на резиденцию Путина в Новгородской области.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что эта попытка атаки доказывает террористическую сущность властей, удерживающих власть на Украине.

    Комментарии (4)
    31 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    Минобороны показало дрон ВСУ, примененный при атаке на резиденцию Путина
    Минобороны показало дрон ВСУ, примененный при атаке на резиденцию Путина
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минобороны России продемонстрировало сбитый украинский беспилотник с неразорвавшейся фугасной боевой частью, задействованный при атаке на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.

    На опубликованных кадрах запечатлен сбитый средствами ПВО дрон, после падения он остался практически целым, большая часть конструкции не разрушилась, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Военнослужащий расчета ПВО сообщил, что для атаки ВСУ использовали одну из модификаций БПЛА «Чаклун-В». Боевая часть аппарата представляла собой фугасный заряд массой 6 кг, наполненный количеством поражающих элементов, предназначенных для поражения живой силы и гражданских объектов.

    «Тот редкий и уникальный случай, когда мы имеем неразорвавшуюся боевую часть», – сказал боец.

    В результате попадания зенитного снаряда в хвостовую часть аппарат приземлился, не приведя в действие заряд.

    Ранее Минобороны публиковало карту пролета украинских дронов, пытавшихся атаковать резиденцию главы государства, и поясняло, что радиотехнические войска ВС России засекли эту атаку с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

    По данным ведомства, украинская сторона использовала в ходе атаки 91 ударный дрон.

    Комментарии (5)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 12:25 • Новости дня
    Минобороны озвучило направления атаки дронов ВСУ на резиденцию Путина
    Минобороны озвучило направления атаки дронов ВСУ на резиденцию Путина
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения радиотехнических войск ВС России пресекли воздушную атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с территории Сумской и Черниговской областей Украины, сообщило Минобороны.

    Воздушный удар развернулся сразу по нескольким направлениям, в ходе него был запущен 91 БПЛА самолетного типа, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Противовоздушные силы России сбили 49 дронов над Брянской областью, один дрон перехватили над Смоленской областью, а 41 летательный аппарат был сбит в Новгородской области.

    «Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции президента России в Новгородской области, однозначно подтверждают, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер», – подчеркнули в Минобороны.

    В результате атаки никто не пострадал, разрушений не последовало, также ущерба резиденции не допущено. В отражении удара задействовали зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства РЭБ.

    Киевский режим тщательно спланировал атаку с южного, юго-западного и западного направлений, российские силы ПВО действовали слаженно и эффективно, подчеркнули в министерстве.

    «Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов, средств контроля воздушной обстановки радиотехнических войск, мобильных огневых групп, а также средств радиоэлектронной борьбы действовали слаженно, профессионально и эффективно, успешно выполнив боевую задачу», – отметили в оборонном ведомстве.

    До этого Минобороны рассказывало, что киевский режим использовал при атаке на резиденцию Путина в Новгородской области 91 ударный дрон.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 11:49 • Новости дня
    Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина «дичайшим терроризмом»

    Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина терроризмом на государственном уровне

    Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина «дичайшим терроризмом»
    @ Evgenia Novozhenina/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии резко осудил атаку беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, назвав произошедшее проявлением «дичайшего терроризма на государственном уровне».

    Александр Лукашенко назвал атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области «дичайшим терроризмом на государственном уровне», передает «Пул первого».

    «И я думаю о том, кому это надо?» – заявил президент Белоруссии.

    Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул недопустимость атаки с использованием беспилотников на государственную резиденцию в Новгородской области.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил возмущение атакой беспилотника на госрезиденцию президента России.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил обеспокоенность после сообщений об атаке.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал удар украинского беспилотника по резиденции президента России и заявил о неподходящем времени для подобных действий.

    Китай призвал не допустить эскалации из-за атаки на резиденцию Владимира Путина. МИД ОАЭ осудил попытку нападения киевского режима на резиденцию президента России, указав на угрозу безопасности и стабильности страны.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность нападением на резиденцию Владимира Путина и отметил важность дипломатии.

    Власти Никарагуа заявили о поддержке России после атаки БПЛА. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал попытку Киева нанести удар по госрезиденции Владимира Путина гнусным актом и угрозой для мира.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва пересмотрит переговорные позиции после атаки украинских беспилотников.

    Комментарии (3)
    30 декабря 2025, 21:32 • Новости дня
    Bloomberg: Лидеры Европы обсудили атаку Киева на резиденцию Путина

    Bloomberg: Лидеры ЕС обсудили последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские политики провели телефонный разговор после атаки украинских дронов по резиденции российского президента Владимира Путина и заявления о пересмотре Москвы позиции на переговорах, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, европейские лидеры провели телефонный разговор после атаки дронов ВСУ на резиденцию Владимира Путина и последовавших заявлений Москвы о возможном изменении своей переговорной позиции по Украине. В обсуждении приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что разговор был организован для анализа ситуации по Украине на фоне последних событий, связанных с атакой и заявлениями Кремля.

    Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов обвинил ООН в покрывательстве терроризма Киева.

    Киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия пересмотрит свои переговорные позиции после атаки украинских беспилотников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что атака на резиденцию Путина оставила Украину и Европу в одиночестве.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 12:59 • Новости дня
    Лукашенко: Горячие головы предлагали Путину ударить «Орешником» по Киеву
    Лукашенко: Горячие головы предлагали Путину ударить «Орешником» по Киеву
    @ Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Некоторые советники предлагали президенту России Владимиру Путину применить «Орешник» против центров руководства в Киеве, однако российский президент отверг инициативу, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    После первого применения российского комплекса «Орешник» некоторые советники российского лидера настаивали на нанесении удара по центрам принятия решений на Украине, сказал Лукашенко, передает БелТА.

    «Когда применили в первый раз «Орешник», некоторые горячие головы (мне Путин рассказывал, мы обсуждали) предлагали ему: вот по этим террористам и так далее надо нанести второй удар, а то и по центрам принятия решений. Путин категорически с порога отверг эту идею», – сказал он.

    Он подчеркнул, что за все время украинского конфликта ни одна из сторон не пыталась атаковать первое лицо другой стороны. Лукашенко напомнил, что никто не отдавал приказ на уничтожение президентов, хотя такая возможность технически существовала у обеих сторон.

    Комментируя недавнюю атаку украинских беспилотников на резиденцию Путина, Лукашенко расценил произошедшее как терроризм на государственном уровне.

    Ранее сообщалось, что в Белоруссии начали боевое дежурство российские ракетные комплексы «Орешник» в рамках союзных гарантий.

    Вооруженные силы Белоруссии обозначили территории для патрулирования этим ракетным комплексом. Лукашенко пояснял, что количество российских комплексов «Орешник» в стране не превысит десяти.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 04:35 • Новости дня
    Посол Дарчиев назвал 2025 год дающим надежду на восстановление отношений с США
    Посол Дарчиев назвал 2025 год дающим надежду на восстановление отношений с США
    @ Пресс-служба МИД России

    Tекст: Катерина Туманова

    Непростой 2025 год дал шанс на восстановление прежде разрушенных российско-американских отношений, сообщил в поздравительном обращении посол России в США Александр Дарчиев.

    «Завершающийся год был непростым, но приоткрывшим возможности для восстановления российско-американских отношений, почти разрушенных в предшествующие годы прежней администрацией», – говорится в представленном в Telegram-канале дипмиссии поздравлении посла с Новым годом.

    Дипломат выразил признательность тем, кто сохраняет русские традиции, поддерживает связь с Родиной и способствует передаче исторической памяти подрастающим поколениям.

    Дарчиев поблагодарил всех, кто хранит память о совместных усилиях СССР и США в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул важность событий, таких как празднование 80-летия встречи на Эльбе и шествие «Бессмертного полка» в Вашингтоне после трехлетнего перерыва.

    В поздравлении указано, что в 2026 году деятельность русских американцев должна получить новый импульс с учетом договоренностей президентов России и США об укреплении контактов между народами на основе взаимопонимания и уважения национальных интересов.

    Дарчиев заверил, что дипломатические миссии продолжат оказывать поддержку инициативам соотечественников, помогая в защите их прав и правовой поддержке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Дарчиев заявил об «окне возможностей» в отношениях России и США. Дарчиев назвал условия прогресса в сфере стратстабильности для России и США. Посольство России в США организовало показ фильма ко Дню учителя.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 07:01 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
    Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 31 декабря обменялись новогодними поздравлениями, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Си Цзиньпин выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту Путину и российскому народу.

    «Китай и Россия торжественно отмечают 80-летие победы в Китайской народной войне сопротивления японской агрессии, Великой Отечественной войне Советского Союза и Всемирной антифашистской войне, посылая мощный сигнал о том, что мир, справедливость и народ восторжествуют», – сказано в сообщении Центральное телевидение Китая.

    Уходящий год также ознаменовал собой всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и России, развиваются  политика безвизового режима, строятся энергетические коридоры отмечается в сообщении.

    Господин Си отметил, что в 2026 году отмечается 30-летие установления стратегического координационного партнерства между Китаем и Россией и 25-летие подписания Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве между Китаем и Россией. В 2026-2027 годах обе страны проведут «Год образования Китай-Россия». В этой связи Китай готов продолжать с Россией тесное сотрудничество и развивать двусторонние контакты по международным вопросам.

    В сообщении также указано, что президент России Путин передал председателю Си Цзиньпину сердечные поздравления и пожелал китайскому народу счастья и крепкого здоровья.

    Путин отметил, что Россия и Китай активно расширяли экономическое и торговое сотрудничество в уходящем году, в следующем г обе страны совместно запустят «Год образования России и Китая». Он выразил готовность продолжать тесные контакты с председателем Си Цзиньпином по двусторонним отношениям и основным международным вопросам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил  лидера США Дональда Трампа с Новым годом и отправил праздничные поздравления лидерам зарубежных государств. Также российский президент поздравил Ким Чен Ына и Си Цзиньпина с наступающим Новым годом.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 10:59 • Новости дня
    Таджикистан осудил атаку дронов на резиденцию Путина

    Президент Таджикистана осудил атаку БПЛА на резиденцию Путина

    Таджикистан осудил атаку дронов на резиденцию Путина
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул недопустимость атаки с применением беспилотников на государственную резиденцию в Новгородской области.

    Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным выразил решительное осуждение недавней атаки беспилотников на резиденцию президента РФ в Новгородской области, передает ТАСС. В официальном сообщении пресс-службы президента Таджикистана также отмечается, что подобные действия рассматриваются как угроза безопасности руководства страны и государственным объектам.

    Рахмон особо подчеркнул недопустимость атак этого рода и указал, что они препятствуют переговорам по достижению мира и стабильности. В ходе разговора лидеры обсудили меры по обеспечению дальнейшей безопасности и укреплению сотрудничества в вопросах противодействия современным угрозам.

    Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера выразил неодобрение атакам дронами на госрезиденцию президента России в Новгородской области.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил возмущение атакой беспилотника на госрезиденцию президента России.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил обеспокоенность после сообщений об атаке.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал удар украинского беспилотника по резиденции президента России и заявил о неподходящем времени для подобных действий.

    Китай призвал не допустить эскалации из-за атаки на резиденцию Владимира Путина. МИД ОАЭ осудил попытку нападения киевского режима на резиденцию президента России, указав на угрозу безопасности и стабильности страны.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность нападением на резиденцию Владимира Путина и отметил важность дипломатии.

    Власти Никарагуа заявили о поддержке России после атаки БПЛА. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал попытку Киева нанести удар по госрезиденции Владимира Путина гнусным актом и угрозой для мира.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва пересмотрит переговорные позиции после атаки украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 19:36 • Новости дня
    Додик назвал атаку на резиденцию Путина актом терроризма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытка атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области является актом терроризма и свидетельствует о бессилии Владимира Зеленского, заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик.

    Додик подчеркнул важность противодействия терроризму со стороны всего человечества и отметил, что большинство мировых лидеров осудили эту инициативу Киева, передает ТАСС.

    «Попытка нападения на резиденцию президента Владимира Путина является в соответствии со всеми международными нормами и конвенциями актом терроризма. Борьба с терроризмом – обязанность всего человечества. Поэтому вполне естественно, что большинство мировых лидеров осуждают этот бессмысленный акт. В то же время это подтверждение бессилия и нежелания Зеленского остановить страдания собственного народа», – написал Додик в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил возмущение атакой беспилотника на госрезиденцию президента России в Новгородской области. Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил обеспокоенность после сообщений об атаке. Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина.

    Президент США Дональд Трамп заявил о злости из-за атаки БПЛА на резиденцию Путина.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 16:40 • Новости дня
    Президент Ирана осудил атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с российским лидером Владимиром Путиным осудил атаку беспилотников на государственную резиденцию президента России, сообщила пресс-служба Кремля.

    Во время телефонного разговора Пезешкиан подчеркнул, что критически относится к масштабной атаке, организованной киевским режимом, передает ТАСС.

    Напомним, Путин и президент Ирана во вторник провели телефонный разговор.

    Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил возмущение атакой беспилотника на госрезиденцию президента России в Новгородской области. Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил обеспокоенность после сообщений об атаке.

    Президент США Дональд Трамп заявил о злости из-за атаки БПЛА на резиденцию Путина.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 17:04 • Новости дня
    Путин и Пезешкиан обсудили сотрудничество России и Ирана

    Путин и Пезешкиан обсудили развитие энергетики, транспорта и ядерной программы

    Tекст: Денис Тельманов

    Телефонный разговор президентов России и Ирана затронул ключевые темы двусторонних отношений, включая совместные проекты в энергетике и транспортной инфраструктуре.

    Главы России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по телефону, передает ТАСС. В ходе беседы лидеры уделили особое внимание усилиям по развитию партнерства в сфере энергетики и модернизации транспортной инфраструктуры.

    Кроме того, обсуждалась ситуация вокруг иранской ядерной программы. Президенты обменялись мнениями по способам укрепления взаимодействия между странами в различных секторах и подчеркнули важность скоординированных действий на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества и выполнение достигнутых договоренностей.

    Масуд Пезешкиан выступил с заявлением после угроз президента США Дональда Трампа. Москва призывает к сдержанности на Ближнем Востоке и подчеркивает важность диалога с Ираном.

    Дональд Трамп допустил, что Вашингтон рассмотрит возможность новых военных действий против Ирана при возобновлении ядерной или ракетной программы Тегераном.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 16:33 • Новости дня
    Путин и президент Ирана провели телефонный разговор

    Путин и президент Ирана Пезешкиан провели телефонный разговор

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества и выполнение достигнутых ранее договоренностей.

    Как сообщила пресс-служба иранского президента, лидеры уделили особое внимание стратегическому характеру отношений Тегерана и Москвы, передает ТАСС.

    Во время телефонного разговора главы государств подчеркнули важность регулярных консультаций и укрепления координации для дальнейшего развития двусторонних связей.

    Ранее в Ашхабаде на площадке Форума мира и доверия Пезешкиан поблагодарил Путина за поддержку внешнеполитической линии Ирана.

    Путин сообщал о росте товарооборота России и Ирана на 8%.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 20:23 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев исполнил новогодние желания трех детей
    Глава РФПИ Дмитриев исполнил новогодние желания трех детей
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев присоединился к акции «Елка желаний».

    В своем Telegram-канале он сообщил, что в этом году исполнил желания троих малышей. «Александр, четыре года, мечтает о шведской стенке с гамаком – теперь у него дома будет место для движения, игр и новых маленьких побед», – написал Дмитриев.

    Также 12-летний Тимофей получил SUP-борд. По словам Дмитриева, благодаря спортивному подарку мальчик сможет заниматься водным спортом и укреплять уверенность в себе. Семилетний Савва обрел спортивный комплекс с турником и кольцами для активного роста и развития.

    Дмитриев подчеркнул важность создания у детей ощущения праздника и веры в исполнение мечтаний, особенно в новогодние дни. Он призвал всех желающих присоединиться к акции и вспомнить, что волшебство начинается с простых добрых поступков.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал исполнить мечты четырех детей в рамках «Елки желаний».

    Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках акции «Елка желаний» выбрал три новогодних письма с детскими мечтами, среди которых – поездка на Кремлевскую елку и в парк «Патриот» в Москве.

    Глава МИД России Сергей Лавров в рамках акции «Елка желаний» пообещал выполнить мечты двух школьников, в шутку попросив одного из них подождать с глобусом, чтобы на нем были отображены «уже окончательные границы».

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 14:33 • Новости дня
    NYT: Трамп считает, что переоценил способность «очаровать» Путина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп начал подозревать, что «совершенно переоценил» свою способность очаровать российского коллегу Владимира Путина, сообщил неназванный помощник американского лидера.

    Трамп начал подозревать, что «совершенно переоценил» свои возможности в очаровании Путина, пишет New York Times со ссылкой на помощника президента США.

    По этим данным, Трамп якобы сделал такое заявление после окончания действия пасхального перемирия на Украине в апреле.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу с наступающим Новым годом. До этого российский лидер поздравлял Трампа с Рождеством.

    Комментарии (0)
    Главное
