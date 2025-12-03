Костин прокомментировал спор банков и маркетплейсов

Глава ВТБ Костин отметил отсутствие враждебности банков к маркетплейсам

Tекст: Вера Басилая

Глава ВТБ Андрей Костин, комментируя разногласия между банками и крупными маркетплейсами, рассказал анекдот, передает ТАСС. «Как в том анекдоте, когда нищий семечками торгует, а у него доллар попросил другой нищий. Он говорит: «У меня договор с Bank of New York, что я не даю кредиты в долг, а он семечками не торгует», – пошутил Костин

Глава ВТБ объяснил: «У каждого своя роль должна быть». Он добавил, что когда на маркетплейсе один и тот же товар стоит 100 рублей при оплате картой ВТБ, а 90 рублей – другой картой, это создает неравные условия и недобросовестную конкуренцию.

В интервью телеканалу РБК на форуме ВТБ «Россия зовет!» банкир заявил, что у банков отсутствует враждебное отношение к маркетплейсам. При этом он подчеркнул, что нигде в мире маркетплейсам не разрешают открывать свои банки. По его словам, в Китае попытки банков развивать свои финансовые сервисы были жестко пресечены.

Ранее главы шести бизнес-объединений направили письмо председателю Банка России с просьбой не запрещать совместные программы скидок на цифровых платформах.

Ozon раскритиковал инициативу банков по ограничению скидок на маркетплейсах.

Wildberries назвал ограничения на скидки абсурдными.

