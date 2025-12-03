  • Новость часаСанду окончательно утвердила закрытие Русского дома в Кишиневе
    Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    11 комментариев
    Дмитрий Родионов Казахстан попал в ловушку многовекторности

    Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Для прекращения войны на Украине нужен еще один поворот маховика

    Наверное, будет цинично предположить, что Трамп в очередной раз дает Москве время военным путем сузить пространство для Киева – в прямом и переносном смысле. А может и не цинично.

    2 комментария
    3 декабря 2025, 21:50 • Новости дня

    Костин прокомментировал спор банков и маркетплейсов

    Глава ВТБ Костин отметил отсутствие враждебности банков к маркетплейсам

    Tекст: Вера Басилая

    Глава ВТБ Андрей Костин, комментируя разногласия между банками и крупными маркетплейсами, рассказал анекдот,

    Глава ВТБ Андрей Костин, комментируя разногласия между банками и крупными маркетплейсами, рассказал анекдот, передает ТАСС. «Как в том анекдоте, когда нищий семечками торгует, а у него доллар попросил другой нищий. Он говорит: «У меня договор с Bank of New York, что я не даю кредиты в долг, а он семечками не торгует», – пошутил Костин

    Глава ВТБ объяснил: «У каждого своя роль должна быть». Он добавил, что когда на маркетплейсе один и тот же товар стоит 100 рублей при оплате картой ВТБ, а 90 рублей – другой картой, это создает неравные условия и недобросовестную конкуренцию.

    В интервью телеканалу РБК на форуме ВТБ «Россия зовет!» банкир заявил, что у банков отсутствует враждебное отношение к маркетплейсам. При этом он подчеркнул, что нигде в мире маркетплейсам не разрешают открывать свои банки. По его словам, в Китае попытки банков развивать свои финансовые сервисы были жестко пресечены.

    Ранее главы шести бизнес-объединений направили письмо председателю Банка России с просьбой не запрещать совместные программы скидок на цифровых платформах.

    Ozon раскритиковал инициативу банков по ограничению скидок на маркетплейсах.

    Wildberries назвал ограничения на скидки абсурдными.

    Минфин создает инициативу по сокращению скрытых доходов для увеличения поступлений в социальные фонды и федеральный бюджет.

    2 декабря 2025, 23:40 • Новости дня
    Названы украинские военные, причастные к атакам на танкеры в Черном море
    Названы украинские военные, причастные к атакам на танкеры в Черном море
    @ Turkish Directorate General for Maritime Affairs/Handout/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Хакеры группировок Beregini, Killnet и «Кибер Серп» назвали служащих 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины причастными к атакам на суда в Черном море у побережья Турции.

    Данные личного состава ВСУ были получены в результате взлома одного из персональных компьютеров командования военно-морскими силами Украины,  передает РИА «Новости», указывая на список имен и фото бригады, атаковавшей суда.

    «Среди них боевики 1-го дивизиона беспилотных надводных комплексов: начальник 3-й группы и старшина Деркач Андрей Александрович, старший оператор и старший матрос 2-й группы беспилотных надводных комплексов Козлов Артем Александрович, оператор и матрос 2-й группы Печенюк Михаил Николаевич, старший оператор и старший матрос 2-й группы Семко Максим Константинович», – сказано в документе.

    Представитель группировки Beregini пояснил, что в полученном списке практически весь личный состав 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов спецназначения военно-морских сил Украины (в/ч А4770) – «это те, кто взрывал танкеры у берегов Турции».

    Кибергруппы рассчитывают, что обнародование имен поможет российским спецслужбам и привлечет внимание к этим атакам на международной арене.

    В результате этих атак танкер Kairos под флагом Гамбии был подожжен 28 ноября, экипаж смог эвакуироваться, а на следующий день атаке подвергся танкер Virat, находившийся также у берегов Турции. Российский танкер Midvolga-2 был атакован в Черном море, однако пострадавших среди членов экипажа не было.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что атаки на танкеры в исключительной экономической зоне Турции свидетельствуют об опасном обострении обстановки и не имеют оправдания.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нападение на коммерческие танкеры у берегов Турции является грубым нарушением безопасности и показывает суть киевского режима.

    Между тем 2 декабря в Черном море на расстоянии примерно 150 км от турецкого побережья был атакован российский танкер Midvolga-2 с подсолнечным маслом, следовавший в Грузию. При этом танкер Virat, пострадавший от атаки беспилотного морского аппарата примерно в 65 км от берега в Черном море, был отбуксирован в район Стамбула. Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы опубликовали  доказательства своей причастности к нападению на танкеры под иностранным флагом в Черном море.

    Комментарии (10)
    3 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин на форуме #МЫВМЕСТЕ вручил награду «Волонтер года-2025» Анне Плужниковой
    Путин на форуме #МЫВМЕСТЕ вручил награду «Волонтер года-2025» Анне Плужниковой
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин на форуме «Мы вместе» вручил премию «Волонтер года – 2025» Анне Плужниковой за ее вклад в ликвидацию последствий экологической катастрофы и благотворительную деятельность.

    Плужникова, несмотря на III группу инвалидности, приняла участие в устранении последствий экологической катастрофы в Анапе, где организовывала питание для спасателей и добровольцев. Ее заслуги были особо отмечены в номинации «Волонтер года», статуэтку ей вручил лично президент России, передает РИА «Новости».

    Форум посвящен вопросам добровольчества, благотворительности и социального партнерства в России. Мероприятие собрало около 20 тыс. участников из всех регионов России и 47 зарубежных стран. В рамках форума будет проведено более 70 мероприятий с участием свыше 300 российских и иностранных экспертов.

    На форуме также подведут итоги деятельности движения «Мы вместе» за последние пять лет. Помимо основной награды, 60 россиян получат знаки отличия «Доброволец России», а также начнется регистрация в волонтерский корпус Международного фестиваля молодежи.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 20:44 • Видео
    Переговоры по Украине в Москве: главное

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 05:35 • Новости дня
    Рубио назвал ключевой предмет разногласий по Украине

    Рубио назвал предметом спора на переговорах 20% ДНР под контролем Киева

    Рубио назвал ключевой предмет разногласий по Украине
    @ Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Ключевым предметом разногласий на переговорах по урегулированию на Украине остаются 20% Донецкой Народной Республики (ДНР), оставшейся под контролем Киева, считает госсекретарь США Марко Рубио.

    «То, из-за чего они буквально сейчас спорят, – это пространство примерно в 30-50 км и 20% Донецкой области, которые остаются [под контролем Украины]. Мы пытались выяснить, и я думаю, добились некоторого прогресса, с чем украинцы могут жить, что даст им гарантии безопасности на будущее», – приводит ТАСС слова Рубио на телеканале Fox News.

    Президент России Владимир Путин назвал условие для завершения конфликта на Украине. «Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут – мы добьемся этого вооруженным путем», – заявил президент России.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    Российская сторона в ходе переговоров ознакомилась с документом по Украине из 27 пунктов, а также получила еще четыре документа, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он также заявил о договоренности с США не раскрывать суть переговоров в Кремле.

    Комментарии (17)
    3 декабря 2025, 10:10 • Новости дня
    Депутат Толстой разъяснил Politico красную линию России на переговорах по Украине

    Депутат Толстой: Соглашения по Украине невозможны в ущерб безопасности России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соглашения по Украине невозможны, если они будут наносить ущерб безопасности России, сообщил депутат Госдумы Петр Толстой.

    «Никакие решения не будут приняты, если это подорвет безопасность России. Это должно быть ясно понято», – подчеркнул депутат в комментарии Politico.

    По данным издания, накануне переговоров в Москве президент России Владимир Путин не демонстрировал признаков готовности изменить прежнюю позицию, требуя фактической капитуляции Украины, а Владимира Зеленского называл нелегитимным лидером, с которым нельзя заключать соглашения.

    Путин, выступая на ежегодном инвестиционном форуме, возложил ответственность за затянувшиеся мирные переговоры на Европу и намекнул на возможную эскалацию. Журналисты отмечают, что ни предыдущие переговоры в Стамбуле, ни августовский саммит на Аляске между Дональдом Трампом и Путиным, ни пять визитов Уиткоффа в Москву не привели к смягчению позиции Кремля.

    Politico также подчеркивает, что пока нет признаков того, что переговоры, которые прошли во вторник, приведут к изменениям в позиции Москвы.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что российская сторона получила от США еще четыре документа по Украине. Кроме того, Россия и США договорились не раскрывать суть переговоров в Кремле.

    Комментарии (6)
    3 декабря 2025, 14:26 • Новости дня
    Верховный суд истребовал в кассации дело покупательницы квартиры Долиной
    Верховный суд истребовал в кассации дело покупательницы квартиры Долиной
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Материалы дела по оспариванию сделки по купле-продаже квартиры Ларисы Долиной запрошены Верховным судом на стадии кассации для дополнительного изучения, сообщила адвокат покупательницы жилья.

    Верховный суд России запросил материалы по делу, связанному с оспариванием сделки по продаже квартиры, которая была приобретена покупательницей Полиной Лурье у певицы Ларисы Долиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Лурье Светлану Свириденко.

    Свириденко пояснила, что решение истребовать материалы может указывать на выявление судьей Верховного суда возможных нарушений в вердиктах, вынесенных ранее судами нижестоящих инстанций. Теперь дело будет тщательно изучаться судьей, который примет решение о передаче вопроса на рассмотрение судебной коллегии Верховного суда.

    Эксперты отмечают, что такой шаг может означать вероятность пересмотра спора по существу. Решение Верховного суда также может существенно изменить ход дальнейших разбирательств между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Верховный суд России зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих судов по делу о спорной квартире Ларисы Долиной.

    Покупательница квартиры Полина Лурье добивается признания действительной сделки и передачи ей этого жилья.

    Адвокат Александр Бенхин ранее прогнозировал уголовные дела против пенсионеров из-за мошенничества с недвижимостью.

    Саму Долину пригласили принять участие в обсуждении проблем сделок со вторичным жильем в Госдуме 17 декабря.

    Концертный директор Сергей Пудовкин опроверг слухи о возможной «отмене» певицы и потребовал прекратить травлю в ее адрес.

    Напомним, все началось с того, что суд установил, что Долина заключила договор купли-продажи квартиры под давлением телефонных мошенников.

    Комментарии (26)
    3 декабря 2025, 11:20 • Новости дня
    Бельгия официально отвергла предложение ЕС об использовании активов России для кредита Украине
    Бельгия официально отвергла предложение ЕС об использовании активов России для кредита Украине
    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Использование схемы «репарационного кредита» с экспроприацией российских активов для помощи Киеву несет высокий риск и является худшим способом помощи Украине, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево.

    Бельгия отвергла предложение Евросоюза использовать замороженные российские активы для предоставления кредитной поддержки Киеву, сообщает Bloomberg.

    Это заявление прозвучало накануне публикации законодательной инициативы Еврокомиссии, которая предусматривает применение около 210 млрд евро, заблокированных в качестве активов российского Центробанка, для обеспечения займов на Украине.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил в среду утром перед встречей глав МИД НАТО в Брюсселе: «Текст, который комиссия представит сегодня, не отвечает нашим опасениям удовлетворительным образом». По словам Прево, использование замороженных российских средств для финансирования Киева является худшим способом поддержки Украины.

    Еврокомиссия планирует продвигать законодательное решение по расходованию этих средств в ближайшие часы, однако позиция Бельгии рискнула осложнить согласование инициативы среди стран ЕС, итоговая сумма замороженных активов в значительной степени размещена именно на бельгийских финансовых платформах.

    Европейская комиссия планирует 3 декабря представить юридическое обоснование для конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево предлагает профинансировать Киев за счет общеевропейского займа, а не через экспроприацию активов России.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас считает обоснованными опасения Бельгии и призывает разделить риски такого шага между всеми странами ЕС.

    Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что в России сформировали официальную реакцию на возможность изъятия средств.

    Комментарии (3)
    2 декабря 2025, 23:10 • Новости дня
    Зять Трампа Кушнер оказался потомком белорусских партизан
    Зять Трампа Кушнер оказался потомком белорусских партизан
    @ Anna Moneymaker/Pool/CNP/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Семья зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера бежала из нацистского гетто в Гродненской области, после чего присоединилась к партизанскому отряду Бельских, сообщили СМИ.

    Предки Джареда Кушнера проживали в центре Новогрудка в Гродненской области Белоруссии, его семья оказалась потомками участников партизанского движения, передает Sputnik Беларусь.

    В декабре 1941 года Кушнеры оказались в гетто, созданном на оккупированной нацистами территории. Затем семья совершила массовый побег: глава семьи Зейдель Кушнер с дочерями дошел до партизанского отряда Бельских, который специализировался на спасении людей и иногда принимал участие в боевых операциях против захватчиков.

    В этом отряде дочь Кушнера Рая познакомилась с будущим мужем Йозефом Берковичем, который перед эмиграцией в США сменил фамилию на Кушнер. Их сын Чарльз Кушнер стал американским миллионером, а после женитьбы его сына Джареда на Иванке Трамп – сватом Дональда Трампа.

    Отряд Бельских, в который вошли родственники Кушнеров, насчитывал до 1200 человек, однако активная боевая группа состояла примерно из 150 человек. Чарльз Кушнер неоднократно приезжал в Белоруссию, начиная с 1989 года, чтобы показать внукам место заключения предков, комнату и нары гетто, а также ложку, которой делали подкоп. Сейчас на этом месте организован музей.

    Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли на встречу с Владимиром Путиным в Москву.

    Перед встречей Уиткофф и Кушнер пообедали в московском ресторане пирожками-посикунчиками, филе оленя, перепелкой с гречкой и яблочной шарлоткой.

    Владимир Путин провел краткую беседу с Уиткоффом и Кушнером в Кремле, уделив внимание их впечатлениям от прогулки по Москве.

    Комментарии (11)
    2 декабря 2025, 22:33 • Новости дня
    Голикова назвала две самые востребованные профессии ближайших лет
    Голикова назвала две самые востребованные профессии ближайших лет
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно прогнозу потребностей трудовых ресурсов на следующие семь лет, самыми востребованными профессиями станут сварщики и швеи, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на награждении победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

    «Вы знаете, какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? Это профессии, победители которых сейчас будут выходить на сцену. Это сварщики и швеи», – приводит слова Голиковой РИА «Новости».

    Она отметила, что представители этих профессий вносят особый вклад, который  способствует технологическому развитию и суверенитету страны.

    Министр труда и социальной защиты Антон Котяков добавил, что растет интерес работодателей к участию в конкурсе профессионального мастерства. В 2026 году число номинаций в нем вырастет минимум до 25 благодаря предложениям от крупных компаний.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты предсказали, что к 2030 году на рынке труда будут востребованы рабочие профессии, которые трудно автоматизировать.  В ЛНР впервые открыли современный трактородром для подготовки трактористов.  Путин призвал не допустить деления на «суперинтеллектуалов» и тех, кто «только кнопки нажимают».

    Комментарии (13)
    2 декабря 2025, 22:22 • Новости дня
    Уиткоффа и Кушнера в Москве накормили посикунчиками

    Уиткофф и Кушнер попробовали посикунчики, кулебяку, оленину и русские закуски в Москве

    Уиткоффа и Кушнера в Москве накормили посикунчиками
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер угощались в московском ресторане пирожками-посикунчиками, филе оленя, перепелкой с гречкой, яблочной шарлоткой.

    Меню обеда, организованного для спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, включало разнообразные русские блюда, передает РИА «Новости».

    Им подали салаты «Столичный», «Мимоза» и «Рассолье», фирменные посикунчики с крабом, пельмени с грибами, перепелку с гречкой, кулебяку из трех видов рыб, палтус на пару и филе оленя.

    Традиционные пермские посикунчики, представляющие собой мясные пирожки из пельменного теста с начинкой из говядины и свинины, особенно понравились гостям.

    Директор ресторана Savva Максим Романцев, где обедали Уиткофф и Кушнер, отметил, что Уиткофф особенно любит чебуреки и хрустящее тесто во фритюре». Больше всего спецпосланнику США понравились посикунчики с крабом и лепешки с сыром, которые он попросил сам, передает «Москва 24».

    Помимо основных блюд, стол был украшен классическими закусками – красной, черной и щучьей икрой, крабами, гребешком и ассорти из русских рыбных и мясных продуктов. На десерт гостям предложили торт «Наполеон», яблочную шарлотку и ягодное ассорти. Во время прошлого визита Уиткофф гулял по центру Москвы и пробовал чебуреки, а на переговорах в Петербурге успел посетить синагогу и Исаакиевский собор.

    Ранее Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились за обедом в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году.

    Напомним, президент России Владимир Путин во вторник начал встречу с американскими переговорщиками – спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, который также является зятем президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (16)
    3 декабря 2025, 01:50 • Новости дня
    Ушаков сообщил о еще четырех полученных от США документах по Украине

    Ушаков сообщил о еще четырех полученных от США документах по миру на Украине

    Ушаков сообщил о еще четырех полученных от США документах по Украине
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона в ходе переговоров ознакомилась с документом по Украине из 27 пунктов, а также получила еще четыре документа, суть которых обсуждалась с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, российская сторона с американскими коллегами обсудила  содержание тех проектов и документов, которые были переданы американцами. Конкретные формулировки не обсуждались, обсуждалась суть, заложенная в представленных документах.

    «С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам; что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений. Но главное, что состоялась весьма полезная дискуссия», – заявил Ушаков в ходе беседы с журналистом, трансляцию которой вела пресс-служба Кремля.

    Он добавил, что обсуждались и территориальные проблемы, без которых Россия не видит решение кризиса. Подробности Ушаков озвучивать не стал, сославшись на договоренность с американцами пока не раскрывать суть переговоров.

    «Был документ, который содержал 27 пунктов, он был передан, мы с ним знакомились, естественно», – сказал помощник российского президент. – «Затем мы получили еще несколько документов, четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с Уиткоффом и Кушнером».

    Ушаков подчеркнул, что, несмотря на пока еще отсутствующий компромиссный вариант  плана по Украине, процесс мирного урегулирования «точно не стал дальше».

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    Комментарии (2)
    3 декабря 2025, 17:28 • Новости дня
    Хельсинки получили от Москвы ноту о разрыве энергетического договора по приграничным ГЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел Финляндии уведомило о получении официальной ноты от России с информацией о расторжении частей энергетического соглашения по ГЭС на реке Вуокса.

    Министерство иностранных дел Финляндии получило официальную ноту от России о прекращении действия двух статей энергетического соглашения по гидроэлектростанции на реке Вуокса, передает РИА «Новости».

    Как сообщает финский телерадиовещатель Yle, это уведомление касается соглашения по совместной эксплуатации ГЭС на российско-финляндской границе. Отмечается, что речь идет о прекращении действия двух статей из ранее заключенного двустороннего энергетического соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия двух статей соглашения с Финляндией об энергетическом использовании участка реки Вуокса между Светогорской ГЭС и ГЭС Иматра. Одновременно он поручил МИД РФ уведомить Хельсинки, что после одностороннего отказа Финляндии от закупок российской электроэнергии Москва более не рассматривает себя обязанной поставлять компенсационную энергию по этому договору.

    При этом 4 ноября финская энергокомпания Fortum заявила, что не получала от российской стороны официальных уведомлений о расторжении энергетического соглашения по Вуоксе и считает договор продолжающим действовать.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 11:11 • Новости дня
    В Польше разгорелся скандал из-за слов Туска о выплатах жертвам нацизма
    В Польше разгорелся скандал из-за слов Туска о выплатах жертвам нацизма
    @ IMAGO/Jurgen Heinrich/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Польши Кароль Навроцкий подверг критике инициативу премьер-министра страны Дональда Туска о возможных компенсациях жертвам нацистской оккупации за счет польского государственного бюджета.

    Навроцкий заявил: «То, что сказал премьер-министр Туск в Берлине, меня очень беспокоит». По словам президента, в мировой истории и политике не было случая, когда бы жертвы платили за зло, причиненное им агрессором, передает ТАСС со ссылкой на интернет-портал onet.pl.

    Он подчеркнул, что рассчитывает на публичные извинения от Туска, и выразил надежду, что премьер объяснит случившееся недоразумением.

    Накануне Туск в ходе визита в Германию призвал к скорейшим выплатам компенсаций полякам, пострадавшим от нацистского режима.

    Напомним, 16 сентября сообщалось, что Польша прекратила требования к Германии о выплате репараций за ущерб во Второй мировой войне.

    Канцлер Германии Мерц указывал, что ФРГ не видит оснований для подобных выплат Польше.

    Комментарии (5)
    3 декабря 2025, 00:45 • Новости дня
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились через пять часов
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились через пять часов
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Кремле, завершилась около полуночи почти через пять часов после начала

    «Встреча завершилась только что», – написал после полуночи в Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам о том, что стороны на переговорах обсуждали не формулировки, а суть, в том числе в отношении территориальных вопросов.

    «Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной. И продолжалась не пять минут, а пять часов. Была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейшего совместной работы», – сказал помощник президента.

    Специальный посланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с российским президентом по мирному урегулированию на Украине прибыл в американское посольство в Москве, передает РИА «Новости».

    Кроме того, один из участников переговоров, глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил в соцсети о том, как прошла встреча.

    «Продуктивно», – подписал он фото с переговоров, размещенные в соцсети Х.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России.

    Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились за обедом в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, где иностранных гостей накормили посикунчиками и блюдами русской кухни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». При этом глава РФПИ Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира».

    Комментарии (2)
    3 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    Суд Екатеринбурга возвратил жилье жертве мошенников, а деньги – покупателю
    Суд Екатеринбурга возвратил жилье жертве мошенников, а деньги – покупателю
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Октябрьский районный суд Екатеринбурга утвердил мировое соглашение по делу студентки, продавшей квартиру под давлением мошенников, что обеспечило возврат жилья и денег.

    Суд в Екатеринбурге утвердил мировое соглашение между покупателем квартиры и бывшей владелицей, сообщает объединенная пресс-служба судов свердловского региона. Жертвой мошенников стала 20-летняя студентка из Челябинска, которая продала свою однокомнатную квартиру в Екатеринбурге за 3,6 млн рублей по настоянию злоумышленников, выдавших себя за сотрудников силовых ведомств.

    Анна (имя изменено) просила признать сделку недействительной, а покупатель Артем требовал снять ее с регистрационного учета. Оба иска были объединены в рамках одного производства судом. В результате стороны согласовали возврат квартиры семье пострадавшей, а покупателю – возврат уплаченной суммы.

    В пресс-службе подчеркнули, что соглашение предполагает передачу права собственности на недвижимость матери Анны, при этом расчеты по сделке будут произведены с использованием безотзывного аккредитива, обеспечивающего безопасность обеих сторон. Жилье вернется в семью аннулированной владелицы, а Артем получит свои деньги назад.

    Производство по делу было прекращено после утверждения мирового соглашения судом.

    Ранее Полина Лурье обратилась в Верховный суд с требованием признать за ней право на квартиру, приобретенную у Ларисы Долиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все больше покупателей квартир на вторичном рынке сталкиваются с возвратом недвижимости продавцами через суд. Продавцы утверждают, что соглашались на сделки под давлением мошенников или по ошибке.

    Покупатели часто теряют и квартиры, и уплаченные деньги. Схема получила название «схема Долиной» после того, как суд подтвердил, что певица Лариса Долина заключила договор под давлением телефонных мошенников.


    Комментарии (12)
    3 декабря 2025, 08:39 • Новости дня
    Еврокомиссия подготовила юридическую основу для конфискации российских активов
    Еврокомиссия подготовила юридическую основу для конфискации российских активов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская комиссия (ЕК) планирует 3 декабря представить юридическое обоснование для конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, сообщает европейское издание Politico.

    Европейская комиссия готовит юридическую основу для передачи замороженных российских активов на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на европейское издание Politico. По данным издания, ЕК намерена представить соответствующее обоснование 3 декабря, опираясь на статью 122 Договора о ЕС, позволяющую принимать экономические меры на основе солидарности между членами Евросоюза.

    Еврокомиссия планирует трактовать этот пункт так, что для принятия решения об экспроприации будет достаточно квалифицированного большинства стран, что может лишить Венгрию возможности наложить вето. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о намерении принять окончательное решение на саммите в декабре.

    В Европе сейчас заморожено порядка 200 млрд евро российских суверенных резервов, большинство из которых находятся на счетах Euroclear в Бельгии. На октябрьском саммите в Брюсселе согласовать их использование Евросоюзу не удалось: премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал разделить финансовые риски между всеми странами сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу по конфискации российских активов на саммите ЕС. Бельгийские власти заявили, что готовы обсуждать эти меры только при соблюдении определенных условий и правовых гарантий. Ранее Бельгия согласилась использовать российские активы при условии получения конкретных гарантий со стороны Евросоюза.

    Комментарии (6)
    Чем опасен рекордно быстрый отбор газа из хранилищ Европы

    Отопительный сезон в Европе только начался, а запасы в хранилищах уже стали истощаться рекордными темпами. Сейчас их уровень характерен обычно для конца декабря. Что заставляет европейцев так быстро расходовать запасы газа на зиму и чем это опасно? Подробности

    Американцы предпочли Россию саммиту НАТО с особым умыслом

    В среду в Брюсселе пройдет саммит НАТО на уровне глав МИД, однако госсекретарь США Марко Рубио на нем не появится. Поскольку именно США – ведущая держава альянса, этот демарш сам по себе стал более важным событием, чем любые вероятные итоги европейского междусобойчика. Тем более он перекликается с переговорами по Украине, которые прошли в Москве. Подробности

    Путин указал истинного врага рабоче-крестьянской армии Украины

    Успешное продвижение российской армии на нескольких участках фронта усиливает переговорные позиции России, считают эксперты, комментируя взятие крупных населенных пунктов. На этой неделе под контроль ВС РФ перешли такие важные города, как Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области. Одновременно развивается операция по взятию Гуляйполя в Запорожской области. Как это скажется на настроениях в украинской армии? Подробности

    Киевский режим ведет дело к полной морской блокаде Украины

    Атаки Украины на гражданское судоходство вызвали возмущение не только в России, но даже среди западных союзников киевского режима. Как технически были осуществлены эти акты пиратства, какова была их главная политическая цель и почему исполнители этих нападений были вынуждены торопиться? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    Зеленскому подобрали замену

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

