Экс-корреспондент «Ленты.ру» Чигасов погиб в зоне СВО

Tекст: Валерия Городецкая

«В Донецкой народной республике в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины погиб корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов. Как стало известно, смертельное ранение он получил в середине сентября во время выполнения боевого задания около села Верхнекаменское под Северском», – говорится в материале «Ленты.ру».

Чигасов проработал в международной редакции издания с 2021 по 2022 год, а после начала спецоперации сфокусировался на материалах о проблемах беженцев и затем вступил в ряды добровольцев. По информации редакции, он участвовал в боях под Кременной на Лиманском направлении и освобождал село Спорное.

В сентябре 2024 года, выполняя боевое задание, Чигасов получил тяжелое осколочное ранение ноги из-за атаки FPV-дрона. Несмотря на травму и угрозу повторных атак, ему удалось самостоятельно дойти до расположения своей части. За проявленное мужество корреспондент был награжден медалью «За спасение погибающих» и получил офицерское звание лейтенанта.

Коллеги и близкие характеризуют Чигасова как человека, отличавшегося смелостью, упорством, решительностью и идеализмом. В «Ленте.ру» отметили, что он был готов до конца стоять за Россию, своих друзей и близких. Редакция выразила соболезнования родным корреспондента.

В октябре военкор Иван Зуев погиб в зоне СВО в Запорожской области.

В марте в зоне специальной военной операции на Купянском направлении в Харьковской области погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак.