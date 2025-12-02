Песков сообщил о переговорах по трудовой миграции с Индией

Tекст: Елизавета Шишкова

Соглашение о мобильности рабочей силы между Россией и Индией сейчас обсуждается, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что стороны надеются достичь прогресса в переговорах по этому вопросу во время российско-индийского саммита в декабре.

Он отметил: «Это соглашение [о мобильности рабочей силы] находится в стадии обсуждения. Мы надеемся, что в ходе визита будет достигнут прогресс. Соответствующие министры в обеих странах ведут переговоры. Для нас это очень важный вопрос. И, поверьте мне, мы проявляем к этому вопросу должный интерес».

Ранее издание The Economic Times сообщило, что стороны работают над подписанием этого документа на предстоящем саммите. По информации газеты, предполагается, что соглашение позволит увеличить число индийских граждан, работающих в России в ближайшие годы. Конкретные сроки и условия возможного соглашения пока не объявлялись официально.

Как писала газета ВЗГЛЯД, почти вся торговля между Россией и Индией ведется в рублях и рупиях, что снижает влияние третьих стран. Российско-индийские отношения строятся на историческом опыте и взаимной выгоде в энергетике.

Президент Владимир Путин примет участие в государственном визите в Индию по приглашению Нарендры Моди 4-5 декабря.