Путин заявил о перспективах Ангаро-Енисейского кластера для инвесторов

Tекст: Валерия Городецкая

Путин подчеркнул, что этот регион обладает мощным потенциалом в добыче и переработке полезных ископаемых, а также в создании новых источников энергии, передает ТАСС. По его словам, местный климат и логистика способствуют реализации крупных проектов.

«Этот регион, он очень перспективный. Там, по-моему, чуть ли не 360 солнечных дней в году. Хоть и Сибирь, но климат очень хороший», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что планы по развитию этого направления возникли еще в советские времена. Однако сегодня, по его мнению, подход к развитию должен быть иным. Путин указал, что невозможно полагаться только на централизованное планирование или государственное финансирование.

Он заявил, что для эффективной реализации масштабных проектов нужно стимулировать интерес бизнеса и привлекать инвесторов. Государство, в свою очередь, готово поддержать эти компании.

