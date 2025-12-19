Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.0 комментариев
Путин заявил о перспективах Ангаро-Енисейского кластера для инвесторов
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции «Итоги года» подробно остановился на перспективах Ангаро-Енисейского кластера.
Путин подчеркнул, что этот регион обладает мощным потенциалом в добыче и переработке полезных ископаемых, а также в создании новых источников энергии, передает ТАСС. По его словам, местный климат и логистика способствуют реализации крупных проектов.
«Этот регион, он очень перспективный. Там, по-моему, чуть ли не 360 солнечных дней в году. Хоть и Сибирь, но климат очень хороший», – сказал Путин.
Глава государства отметил, что планы по развитию этого направления возникли еще в советские времена. Однако сегодня, по его мнению, подход к развитию должен быть иным. Путин указал, что невозможно полагаться только на централизованное планирование или государственное финансирование.
Он заявил, что для эффективной реализации масштабных проектов нужно стимулировать интерес бизнеса и привлекать инвесторов. Государство, в свою очередь, готово поддержать эти компании.
