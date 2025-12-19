Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.0 комментариев
Глава МИД Конго на русском языке пообещал приехать в Россию
Глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо на русском языке поделился впечатлениями о поездке на поезде «Сапсан», выступая на втором министерском форуме «Россия – Африка» в Каире.
«В прошлом году я был в Питере и съездил в Москву на таком скором поезде – на «Сапсане». И еще собираюсь вернуться в Россию», – заявил министр, передает ТАСС.
В сентябре президент Владимир Путин на встрече с конголезским коллегой Дени Сассу-Нгессо в Китае сообщил, что сотрудничество с Республикой Конго представляет собой приоритет для политики России в Африке.
Ранее дочь Патриса Лумумбы Джулиана Лумумба заявила, что Россия и страны Африки разделяют общие ценности, такие как справедливость, а также подлинную политическую и экономическую независимость.