В США предупредили о проблемах Европы из-за изъятия активов России

Фон дер Ляйен: Россия не получит назад активы, пока не компенсирует Украине весь ущерб

Tекст: Вера Басилая

Активы России останутся замороженными до тех пор, пока Евросоюз не примет иное решение, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента, передает РИА «Новости».

Фон дер Ляйен отметила, что активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит войну и должным образом не компенсирует Украине весь причиненный ущерб.

Она также назвала замороженные на неопределенный срок активы настоящим переломным моментом для Украины и для Европы.

Евросоюзу предстоит принять окончательное решение о финансировании Украины в 2026–2027 годах за счет активов России на саммите 18–19 декабря, передает ТАСС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила на заседании Европарламента, что отсрочка этого вопроса невозможна.

По оценке МВФ, для поддержки Украины в указанный период потребуется около 137 млрд евро, из которых Евросоюз должен предоставить две трети – 90 млрд евро. Еврокомиссия предложила два возможных подхода: использование российских активов или оформление коллективного кредита для покрытия нужд Киева.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что решение должно быть принято исключительно на декабрьском саммите Евросовета, так как задержка неприемлема. Она также отметила, что Евросоюз утвердил бессрочную заморозку российских активов, назвав это критическим шагом для поддержки предложенной схемы финансирования.

По словам главы Еврокомиссии, ни один из вариантов финансирования не может быть реализован без согласия лидеров стран-участников ЕС, поскольку вопрос о будущем этих средств остается ключевым и политически значимым для всего сообщества.

На ваш взгляд Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы? Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Ранее Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов важнейшим шагом для защиты Евросоюза.

Дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей в Арбитражный суд Москвы.

Эксперты предупредили, что из-за возможного «воровства» российских активов Европа может столкнуться с юридическими и экономическими рисками, а инвестиционный климат ухудшится.