В США предупредили о проблемах Европы из-за изъятия активов России
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон предупредил о проблемах Европы из-за изъятия активов РФ
В случае если Европа предпримет попытку изъять замороженные российские активы, на континенте могут возникнуть серьезные экономические потрясения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Он подчеркнул: «Даже если они изымут эти деньги, это создаст огромные экономические проблемы для Европы. Россия могла бы изъять собственность схожей ценности у европейских фирм и лиц, которые ее еще держат в РФ», передает РИА «Новости».
Бывший сотрудник американских спецслужб добавил, что считает политику Европы в экономической сфере нелогичной с точки зрения ее собственных интересов.
Бельгия в четверг запретила Европе распоряжаться активами России без учета ее требований.
Ранее сообщалось, что американская администрация негативно смотрит на намерение Европы разделаться с российскими активами и частным образом предупреждают европейских коллег о неизбежном – необходимости отдать деньги России, которые они намерены отнять.
Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок.