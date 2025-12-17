Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?2 комментария
Путин сообщил о передаче опыта СВО зарубежным партнерам России
На расширенном заседании Минобороны президент России Владимир Путин подчеркнул, что зарубежные союзники страны получают новые военные знания, основанные на практике спецоперации на Украине.
Россия активно делится опытом, который получила в ходе спецоперации на Украине, со своими зарубежными союзниками и партнерами, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
Путин подчеркнул, что обмен опытом с союзниками происходит напрямую во время совместных учений. Он отметил: «Высокий уровень подготовки частей и соединений, их способность решать самые сложные задачи подтверждаются в ходе регулярно проводимых учений, в том числе с участием наших зарубежных союзников и партнеров, которым мы передаем опыт, полученный в ходе специальной военной операции».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что все задачи спецоперации, определенные в 2022 году, будут выполнены.
Путин назвал 2025 год важным для достижения целей спецоперации на Украине.