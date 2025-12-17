  • Новость часаБелоусов заявил о неизбежности обрушения обороны ВСУ
    Трамп наказал Венесуэлу за «кражу активов»
    Путин: Российские войска в 2025 году освободили более 300 населенных пунктов
    Фон дер Ляйен: Россия не получит назад активы, пока не компенсирует Украине весь ущерб
    Ложь об СССР спровоцировала ссору в парламенте Финляндии
    Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство в 2025 году
    Путин: Цели СВО будут достигнуты
    Путин: Ряд деятелей в Европе забыли об ответственности
    Путин назвал бредом заявления о «нападении России на Европу»
    Белоусов сообщил о перевыполнении плана набора в армию по контракту
    Антон Крылов Антон Крылов Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке

    Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    2 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Эрдоган стал чужим среди чужих

    Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    7 комментариев
    17 декабря 2025, 14:48 • Новости дня

    Путин сообщил о передаче опыта СВО зарубежным партнерам России

    Tекст: Ольга Иванова

    На расширенном заседании Минобороны президент России Владимир Путин подчеркнул, что зарубежные союзники страны получают новые военные знания, основанные на практике спецоперации на Украине.

    Россия активно делится опытом, который получила в ходе спецоперации на Украине, со своими зарубежными союзниками и партнерами, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

    Путин подчеркнул, что обмен опытом с союзниками происходит напрямую во время совместных учений. Он отметил: «Высокий уровень подготовки частей и соединений, их способность решать самые сложные задачи подтверждаются в ходе регулярно проводимых учений, в том числе с участием наших зарубежных союзников и партнеров, которым мы передаем опыт, полученный в ходе специальной военной операции».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что все задачи спецоперации, определенные в 2022 году, будут выполнены.

    Путин назвал 2025 год важным для достижения целей спецоперации на Украине.

    17 декабря 2025, 09:59 • Новости дня
    Путин исполнил желания обратившихся на прямую линию двух детей

    Обратившиеся на прямую линию дети попросили у Путина кимоно и полет на самолете

    Путин исполнил желания обратившихся на прямую линию двух детей
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на предстоящую прямую линию.

    Президент России Владимир Путин исполнил новогодние желания двух детей, обратившихся к нему перед предстоящей прямой линией, сообщает «Россия 24».

    Одиннадцатилетний Владимир, занимающийся дзюдо, получил от главы государства кимоно синего цвета.

    «Удивительное чувство – сам президент дарит кимоно, это же не просто кто-то подарит», – отметил мальчик.

    Еще одному ребенку – юнармейцу Егору из Алтайского края – Путин помог осуществить мечту полетать на сверхлегком самолете. Егор объяснил, что ранее не мог реализовать это желание из-за проблем со здоровьем, и решил обратиться за помощью к президенту, зная, что тот уже помогал другим детям.

    В беседе с Первым каналом мальчик добавил, что был потрясен эмоциями от полета, и отметил необыкновенную красоту с высоты птичьего полета.

    Программа «Итоги года», совмещенная с большой пресс-конференцией и прямой линией, состоится 19 декабря. К этому моменту поступило более 1,6 млн обращений от россиян, и вопросы будут приниматься до окончания эфира.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин лично анализирует обращения россиян и данные министерств перед прямой линией.

    Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.

    17 декабря 2025, 01:26 • Новости дня
    Лукашенко заявил о нежелании Зеленского заключать мирное соглашение с Россией

    Лукашенко: Зеленский не хочет идти на сделку

    Лукашенко заявил о нежелании Зеленского заключать мирное соглашение с Россией
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский сейчас не заинтересован в соглашении по завершению конфликта на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Зеленский не хочет идти на сделку», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости» со ссылкой на Newsmax TV.

    Лукашенко подчеркнул, что Зеленский осознает риск исчезновения Украины с политической карты. По мнению Лукашенко, дальнейшее продолжение конфликта может привести к «глобальной войне» с применением всех видов вооружения. При этом Лукашенко считает, что Зеленский все же «хочет мира», но позиции Москвы и Киева по вопросу о том, чем должен закончиться конфликт, «разные».

    По словам белорусского лидера, он полностью уверен, что президент России Владимир Путин сейчас стремится к миру. «Россия хочет гарантий, чтобы это было навсегда. Я это знаю. Россия хочет заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась. В этом заинтересована и Украина», – сказал Лукашенко.

    Белорусский президент отметил, что на сегодняшний день важно исключить подозрения России в том, что прекращение огня используется для перевооружения Украины западным оружием.

    Лукашенко считает, что США должны участвовать в урегулировании, иначе мир невозможен. Однако, по его словам, урегулирование зависит не только от президента США Дональда Трампа. Он уверен, что в случае разочарования США конфликт на Украине продлится до тех пор, пока на ситуацию не повлияют силы, вынуждающие Зеленского пойти на мир.

    Лукашенко подчеркнул, что конфликт влияет на всех соседей: «У нас есть две воюющие стороны – Россия и Украина, но в конфликт втягивают и нас, потому что мы живём рядом с ними. Мы не можем оставаться в стороне от того, что происходит».

    «Любая война заканчивается миром», – сказал Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Берлине состоялись переговоры по украинскому урегулированию с участием представителей США и Зеленского. После переговоров спецпосланник США Стивен Уиткофф заявил о прогрессе.

    16 декабря 2025, 19:10 • Видео
    Зеленский принял решение. Придется продолжать

    По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    16 декабря 2025, 16:52 • Новости дня
    Экспорт нефти из России в ЕС достиг максимума за полгода

    Экспорт нефти из России в Евросоюз достиг максимума за полгода

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В октябре поставки нефти из России в Евросоюз увеличились до 324,2 млн долларов и обновили полугодовой максимум по объемам.

    Поставки нефти из России в Евросоюз в октябре выросли в 1,5 раза по сравнению с сентябрем, передает РИА «Новости». Согласно данным Евростата, объем закупок достиг 324,2 млн долларов и стал максимальным за последние шесть месяцев.

    В годовом выражении экспорт российской нефти ЕС в октябре снизился вдвое. Несмотря на краткосрочный рост, в целом уровень поставок остается значительно ниже прошлогоднего.

    За период с января по октябрь суммарный объем поставок российской нефти на территорию Евросоюза составил 3,7 млрд долларов, что оказалось в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока ограничений на экспорт нефти и нефтепродуктов по установленному потолку цен до 30 июня 2026 года.

    До этого главы МИД Европейского союза внесли в черный список 40 танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти.

    Также сообщалось, что Еврокомиссия в начале 2026 года выступит с предложением о запрете для стран ЕС закупать российскую нефть.

    17 декабря 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин: Ряд деятелей в Европе забыли об ответственности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что геополитическая ситуация остается напряженной, а некоторые европейские лидеры действуют исходя из личных интересов, забывая об ответственности.

    Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил о том, что ряд европейских деятелей забыли о своей ответственности, ориентируются на личные и групповые политические интересы, а не на интересы народов, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнул, что такие политики занимают или до сих пор занимали ответственные посты, однако в настоящее время ими движут сиюминутные личные цели. «Они руководствуются сиюминутными личными или групповыми политическими интересами, только не интересами своих народов», – отметил глава государства.

    В ходе заседания Путин также сказал, что геополитическая ситуация в мире по-прежнему остается напряженной, а в некоторых регионах уже достигла критического уровня. По его словам, страны НАТО наращивают наступательные силы и разворачивают новые виды вооружения, включая вооружения в космосе. Путин подчеркнул, что эти процессы обостряют международную обстановку и создают дополнительные риски для всех участников мировой политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что 2025 год стал важным этапом для решения задач спецоперации.

    Российские войска продвигаются и способны усиливать наступление на ключевых направлениях после слома обороны ВСУ.

    Владимир Путин в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

    17 декабря 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство в 2025 году
    Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство в 2025 году
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ракетный комплекс «Орешник» начнет службу на боевом дежурстве до конца года, заявил президент Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны.

    «До конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник». В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что в ходе учений подтверждается высокий уровень подготовки частей и соединений, они могут решать самые сложные задачи. В ходе таких учений нередко присутствуют зарубежные союзники и партнеры России, которые получают опыт, полученный в ходе СВО.

    В ноябре Путин пояснял, что Россия, как все ядерные державы, развивает свой ядерный и стратегический потенциал без стремления кого-то запугать или устрашить.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что ракетный комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в республике в декабре.

    16 декабря 2025, 16:12 • Новости дня
    Коков сообщил о росте зарплаты в Кабардино-Балкарии в 2025 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, что в 2025 году средняя зарплата в регионе составила 51 600 рублей.

    По его словам, это свидетельствует о росте на 113% по сравнению с предыдущими периодами. Коков также отметил, что реальная заработная плата населения увеличилась на 103,5%, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что положительная динамика по реальным доходам сохраняется на протяжении нескольких лет. В 2024 году душевой денежный доход населения достиг 45 443 рублей, тогда как в среднем по Северо-Кавказскому федеральному округу этот показатель составляет 40 600 рублей.

    Коков подчеркнул, что такой рост объясняется реализацией национальных проектов и масштабными мерами поддержки семей с детьми, что позволило существенно увеличить доходы и стимулировать развитие экономики региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень бедности в Кабардино-Балкарии удалось снизить более чем в два раза с 2018 года. Президент России Владимир Путин отметил успехи Кабардино-Балкарии в сфере здравоохранения.

    16 декабря 2025, 22:15 • Новости дня
    Песков: Журналисты из недружественных стран смогут задать вопросы Путину

    Tекст: Антон Антонов

    Представители СМИ из недружественных стран получат возможность задать вопросы президенту России Владимиру Путину в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным», сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что в программе «Итоги года с Владимиром Путиным» примут участие зарубежные журналисты, включая представителей из недружественных государств, передает РИА «Новости».

    «Я бы не сказал, что здесь много работают, но все равно есть те, кто последовательно продолжают здесь свою деятельность. И они будут здесь, да. Будут на программе. У них будет возможность задать вопрос так же, как и у всех», – сказал Песков.

    Песков в эфире «России 24» сообщил, что Путин обсуждает полученные от россиян в преддверии «Итогов года» вопросы с министрами и вице-премьерами, передает ТАСС.

    Песков также рассказал, что по завершении прямой линии президент может встретиться с героями спецоперации, которые принимали участие в обработке обращений граждан. Во вторник он посетил кол-центр прямой линии с Путиным. Он поприветствовал ветеранов СВО, которые принимают участие в процессе сбора обращений. «Вы обязательно подъезжайте в конце программы. Туда, где будет программа сама. Я уверен, что президент захочет и спасибо вам сказать, и пообщаться», – сказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, программа выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов стартовал 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Песков сообщил, что Путин активно работает с вопросами от россиян накануне проведения прямой линии. Срочные обращения граждан решаются до начала эфирного мероприятия. В декабре 2024 года Путин подвел итоги года в формате, совмещающем традиционную «Прямую линию» с ежегодной пресс-конференцией.

    Газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств».

    16 декабря 2025, 20:19 • Новости дня
    Путин отметил роль комиссии по гостайне в обеспечении безопасности

    Путин подчеркнул вклад комиссии по гостайне в укрепление нацбезопасности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В поздравлении к 30-летию комиссии по гостайне президент РФ Владимир Путин выделил ее вклад в укрепление национальной безопасности, а также серьезный опыт и важную деятельность по рассекречиванию архивов.

    Поздравительное послание президента РФ Владимира Путина участникам заседания по случаю 30-летия Межведомственной комиссии по защите государственной тайны опубликовано на сайте Кремля.

    В своем обращении президент подчеркнул, что за минувшие годы комиссия накопила значительный опыт и укрепила потенциал, а также сыграла существенную роль в обеспечении национальной безопасности страны. Путин указал на ключевую работу комиссии по подготовке нормативных документов, которые регулируют режим секретности и вопросы допуска граждан и организаций к государственной тайне.

    Президент отдельно отметил деятельность комиссии по рассекречиванию архивных материалов и восстановлению исторической правды. В поздравлении глава государства выразил убежденность в том, что участники комиссии продолжат добросовестно выполнять поставленные перед ними задачи на благо страны и ее граждан. Путин пожелал членам комиссии успехов в дальнейшей работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в пятницу Владимир Путин направил официальное поздравление по случаю открытия филиала Национального центра «Россия» в Ханты-Мансийске.

    Ранее указом Путина добавили новый раздел о госполитике в сфере мобилизационной подготовки в перечень сведений, подлежащих государственной тайне.

    До этого сообщалось, что порядок оформления допуска к государственной тайне в Министерстве обороны будет устанавливать глава военного ведомства по согласованию с ФСБ согласно новому указу президента.

    17 декабря 2025, 14:27 • Новости дня
    Путин: Цели СВО будут достигнуты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все задачи специальной военной операции, сформулированные в 2022 году, обязательно будут выполнены.

    Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, глава государства подчеркнул приоритет дипломатического подхода, отметив, что Москва по-прежнему рассчитывает на возможность урегулировать конфликт путем переговоров, передает ТАСС.

    «Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы сделать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, но если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», – заявил Путин.

    Ранее Путин назвал 2025 год важным для решения задач СВО.

    В июне Путин подтвердил необходимость задействовать переговоры и иные инструменты для достижения задач спецоперации на Украине, несмотря на провокации.

    Путин заявлял, что итогом спецоперации должно стать устранение причин кризиса и создание условий для долгосрочного мира и безопасности России.

    16 декабря 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин поздравил жителей ХМАО с открытием филиала Национального центра «Россия»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин направил официальное поздравление в честь запуска филиала Национального центра «Россия» в Ханты-Мансийске, особо отметив вклад региона в развитие страны.

    Приветствие главы государства огласил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель организационного комитета Национального центра «Россия» Сергей Кириенко.

    В обращении, текст которого опубликован на сайте Кремля, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что успешное развитие проекта по созданию филиалов Национального центра свидетельствует о масштабности и вдохновляющем характере инициативы. Президент отметил, что регион заслуженно гордится поколениями земляков, внесшими вклад в освоение месторождений, строительство городов, развитие транспортной и социальной инфраструктуры.

    «Отрадно, что масштабный, вдохновляющий проект по созданию филиалов Национального центра «Россия» успешно развивается, и сегодня такой выставочный комплекс открывается в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. От души поздравляю вас с этим большим и по-настоящему праздничным событием», – отметил Путин.

    Также Путин высоко оценил современные достижения жителей Югры, отметив последовательное развитие производственного и технологического потенциала округа, а также его значимый вклад в укрепление экономики и энергетической безопасности страны. Он обратил внимание на активную реализацию образовательных, культурных и экологических программ в регионе и на сохранение традиций коренных народов Севера.

    Президент выразил уверенность, что новый филиал Национального центра станет важной площадкой для деловых и культурных мероприятий, общения жителей и гостей Югры. В завершение своего обращения он пожелал всем всего самого доброго.

    В понедельник филиал Национального центра «Россия» открыли в Красноярске.

    17 декабря 2025, 08:48 • Новости дня
    Названы запрещенные к проносу на прямую линию с Путиным предметы

    На прямую линию с Путиным ограничили пронос флагов, вейпов и воздушных змеев

    Tекст: Дарья Григоренко

    Баннеры, флаги и вейпы вошли в число запрещенных предметов для проноса на мероприятие «Итоги года с Владимиром Путиным», которое объединяет формат прямой линии и большой пресс-конференции.

    Организаторы традиционно просят журналистов использовать листы не крупнее формата А4, чтобы не мешать работе операторов, это требование сохраняется и в этом году, передает ТАСС.

    Кроме того, на площадку нельзя проносить продукты, напитки, контейнеры, громоздкие предметы, лазерные указки, фонарики, воздушные змеи и шары. Под запретом также оказались гироскутеры, электросамокаты, велосипеды и любые животные. Разрешается иметь при себе лекарства в заводских упаковках (с некоторыми ограничениями по рецептуре), антисептические и гигиенические салфетки, религиозные книги для личного пользования.

    Среди традиционно запрещенных для массовых мероприятий предметов значатся оружие, взрывчатка, пиротехника, средства маскировки и бронежилеты, а также алкоголь и наркотики. Также нельзя проносить материалы оскорбительного или дискриминационного содержания, включая одежду и печатную продукцию, противоречащие нормам общественного порядка.

    Для желающих организаторы подготовят устройства для синхронного перевода на английский язык. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, задавать вопросы главе государства смогут журналисты из разных стран, вне зависимости от их статуса. Прямая трансляция мероприятия будет на нескольких федеральных телеканалах и радиостанциях, а эфир на ОТР дополнительно обеспечат сурдопереводом.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что представители СМИ из недружественных стран получат возможность задать вопросы Путину в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Напомним, программа выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов стартовал 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира.

    Песков сообщил, что Путин активно работает с вопросами от россиян накануне проведения прямой линии. Срочные обращения граждан решаются до начала эфирного мероприятия. Число обращений на прямую линию Путину превысило один миллион.

    17 декабря 2025, 14:02 • Новости дня
    Путин заявил о разгроме элитных соединений ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что российские войска уверенно продвигаются и способны усиливать наступление на ключевых направлениях благодаря слому обороны ВСУ.

    Путин во время расширенной коллегии Минобороны заявил, что российские вооруженные силы продолжают уверенное продвижение на стратегически важных участках спецоперации. По его словам, Вооруженные силы России обладают возможностью увеличивать темпы наступления, передает ТАСС.

    «Наши войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части», – заявил президент.

    Путин подчеркнул, что под удары попадают также украинские соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах и оснащенные современной иностранной техникой. Он уточнил, что эти формирования системно уничтожаются российской армией на линии боевого соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что 2025 год стал важным этапом для решения задач спецоперации. Президент России Владимир Путин принимает в расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

    17 декабря 2025, 13:53 • Новости дня
    Путин: ВС России в 2025 году освободили более 300 населенных пунктов
    Путин: ВС России в 2025 году освободили более 300 населенных пунктов
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    За этот год российские военные освободили более 300 населенных пунктов, включая крупные города, которые были превращены противником в укрепленные районы с долговременными фортификациями, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

    «В этом году уже освобождено свыше 300 населенных пунктов, в том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

    Глава государства также подчеркнул, что российская армия прочно удерживает стратегическую инициативу по всей линии фронта. Он подчеркнул, что российские военные сохраняют контроль над ситуацией.

    Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о штурме Гуляйполя и освобождении ряда населенных пунктов, включая Кучеровку и Куриловку, российскими военными.

    На прошлой неделе российские войска освободили Остаповское в Днепропетровской области. До этого они освободили запорожскую Новоданиловку и Червоное в ДНР, а также освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР.

    17 декабря 2025, 12:36 • Новости дня
    В Кремле анонсировали участие Путина в расширенном заседании коллегии Минобороны

    Песков: Путин в среду выступит на расширенном заседании коллегии Минобороны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в среду примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

    «В середине дня Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Ежегодное мероприятие, большое мероприятие, важное. Будет выступать президент. Также будет церемония награждения Героев России», – отметил представитель Кремля, передает ТАСС.

    Напомним, 9 декабря Путин вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим героизм в зоне спецоперации на Украине. Российский лидер после церемонии вручения военнослужащим медалей «Золотая Звезда» заявил, что бойцы, воюющие в зоне СВО, в условиях, когда из-за дронов «головы не поднять», являются истинными героями Отечества.

    17 декабря 2025, 13:19 • Новости дня
    Путин отметил храбрость 201-й гвардейской Гатчинской базы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поздравил личный состав 201-й Гатчинской военной базы с присвоением почетного наименования «гвардейская», подчеркнув героизм и отвагу бойцов.

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлением командованию и личному составу 201-й Гатчинской дважды Краснознаменной, ордена Жукова военной базы с присвоением почетного наименования «гвардейская», сообщает Кремль.

    В телеграмме подчеркивается, что это звание стало признанием особых заслуг, массового героизма, отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России.

    Путин отметил, что умелые и решительные действия личного состава полка в ходе спецоперации являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма: «Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России».

    Президент также выразил пожелания крепкого здоровья и дальнейших успехов военнослужащим базы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении двум воинским подразделениям ВС России звания гвардейских за проявленный героизм и мужество в ходе боев.

    Глава государства также вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, отличившимся героизмом в зоне спецоперации на Украине.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации