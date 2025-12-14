  • Новость часаУшаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины
    Ушаков: Миллион процентов, что у Зеленского ничего не получится ни с Крымом, ни с НАТО
    Песков: Рютте не понимает истинных ужасов войны
    Лавров указал на опасные тенденции на Балканах
    Российские войска освободили Варваровку возле Гуляйполя
    Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России
    В Европе усилилась антимиграционная риторика
    Жертвами расстрела людей на пляже в Сиднее стали отмечавшие Хануку евреи
    Игорь Караулов Игорь Караулов Декабристам не хватило компетентности

    Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    14 декабря 2025, 16:27 • Новости дня

    Опубликовано видео крушения самолета Ан-22 в Ивановской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Крушение транспортного самолета Ан-22 в Ивановской области попало на видеозапись.

    На кадрах видно, что воздушное судно распалось на две части еще до того, как столкнулось с землей, передает Telegram-канал SHOT.

    Экипаж, находящийся на борту, сумел направить самолет в сторону безлюдной зоны, чтобы предотвратить возможные разрушения и жертвы среди жителей ближайших населенных пунктов. Самолет рухнул далеко от жилых домов.

    Напомним, Ан-22 разбился в Ивановской области во вторник, на его борту находились семь членов экипажа. Его фрагменты нашли на воде Уводьского водохранилища.

    Возбуждено уголовное дело.


    13 декабря 2025, 19:02 • Новости дня
    В Национальном центре «Россия» открылась интерактивная выставка-путешествие «Книга сказок»
    В Национальном центре «Россия» открылась интерактивная выставка-путешествие «Книга сказок»
    @ пресс-служба

    Tекст: Вера Басилая

    В Национальном центре «Россия» в субботу состоялось открытие выставки-путешествия «Книга сказок», которая посвящена легендам, ремеслам и сказочным архетипам русской народной культуры.

    В проекте приняли участие восемь регионов России, представившие свои истории о земле, людях и традициях. На церемонии открытия заместитель начальника управления урезидента России по общественным проектам Алексей Жарич подчеркнул значимость выставки для подрастающего поколения и отметил, что особенно рад видеть среди гостей маленьких детеи. По его словам, «важнейшие цели национального центра «Россия» – укрепление чувства национальной идентичности и формирование гражданственности новых поколений». Он добавил, что после прохождения всего маршрута выставки дети «точно будут гордиться тем, что они граждане Российской Федерации».

    Гости в рамках церемонии открытия осмотрели ключевые локации и региональные стенды выставки. Маршрут включает экспозиции «Зимние сказки», «Лукоморье», «Дубрава», «Таинственныи лес. Жар-птица», «Двор. Сказочныи сад», «Русская изба» и «Дремучии лес», а также стенды Калининградскои области, Республики Мордовия, Вологодскои области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Ставропольского края, Рязанскои области и Республики Коми.

    Экспозиция построена по мотивам трудов выдающегося фольклориста Владимира Проппа и раскрывает путь сказочного героя – через испытания к свету и внутреннему преображению. Посетителей на протяжении маршрута сопровождают участники Школы юного экскурсовода, рассказывающие о выставочных пространствах, испытаниях и героях, с которыми смогут встретиться гости. Финальнои точкой маршрута стал «Терем», где прошла церемония зажжения новогодней ели – теперь это ежегодная традиция центра.

    Генеральныи директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что «Книга сказок» – это не просто выставка, а полноценное сказочное путешествие. «Маршрут выстроен так, что нужно пройти через разные испытания. Сказка – это всегда очень строгий сюжет. Он начинается по определенным правилам, обязательно нужно пройти испытание для того, чтобы измениться и стать лучше», – сказала она, подчеркнув, что выбор между добром и злом, преданностью и предательством позволяет нам стать лучше.

    Виртуозова поблагодарила регионы-участники, отметив, что именно благодаря им выставка приобрела особый характер. «У каждого региона есть свои герои, сказки, секреты и чудеса. Спасибо регионам, что поделились этим с нами», – сказала она, поздравив гостей с наступающим Новым годом и выразив уверенность, что «нас ждет только лучшее и все мечты обязательно исполнятся».

    Также она сообщила, что 15 декабря откроется филиал Национального центра «Россия» в Красноярском крае, а 16 декабря первых посетителеи примет филиал в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

    Выставка «Книга сказок» будет работать в Национальном центре «Россия» до 1 марта. Вход свободный, посещение возможно только в составе организованных групп с экскурсоводом. Для посещения необходима предварительная регистрация в разделе «Афиша» на официальном сайте Национального центра «Россия».

    14 декабря 2025, 10:19 • Новости дня
    Российские войска перекрыли трассу Славянск – Северск
    Российские войска перекрыли трассу Славянск – Северск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Войска российской Южной группировки установили огневой контроль над трассой Северск – Славянск, в результате чего украинская группировка в Славянске лишена возможности помогать отступающим из-под Северска подразделениям ВСУ, рассказал офицер разведки ВС России.

    Войска российской Южной группировки установили огневой контроль над трассой Северск – Славянск, передает РИА «Новости». По словам офицера разведки ВС России, украинская группировка, находящаяся в Славянске, лишена возможности оказать поддержку отступающим из-под Северска подразделениям ВСУ.

    Источник агентства заявил: «Группировка противника в Славянске не может оказать помощь своим отступающим недобиткам ВСУ (малым разрозненным группам противника) из Северска из-за огневого контроля трассы Славянск – Северск». Офицер уточнил, что попытки движения по этому отрезку дороги сразу пресекаются силами российской артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, работающих на данном участке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР. Российские войска зашли в Звановку к югу от Северска в ДНР. Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.

    14 декабря 2025, 13:50 • Видео
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    13 декабря 2025, 17:54 • Новости дня
    МИД пообещал скорый ответ на блокировку ЕС активов России

    Захарова: Ответные шаги России на блокировку активов в ЕС не заставят себя ждать

    МИД пообещал скорый ответ на блокировку ЕС активов России
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Распоряжение активами России без согласия страны, включая блокировку или попытки представить изъятие как репарации, нарушает международное право, ответные шаги Москвы на блокировку не заставят себя ждать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Россия примет ответные меры на блокировку своих активов Евросоюзом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По словам Захаровой, распоряжение активами России без ее согласия, как бы это ни называлось – «репарационным кредитом», заморозкой или конфискацией – является грубым нарушением международного права, откровенным банальным воровством», следует из сообщения в Telegram-канале МИД России.

    Захарова добавила, что даже премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сравнил инициативу Евросоюза с «кражей мебели из иностранного посольства», что опосредованно говорит о масштабах проблемы для Бельгии, где зарегистрирован депозитарий Euroclear. МИД отмечает: ряд стран внутри ЕС выступили против решения Еврокомиссии, поддержанного, по словам Захаровой, «агрессивно русофобствующими столицами», и считают схему конфискации российских резервов мошенничеством.

    В заявлении говорится, что политика Евросоюза все дальше отходит от принципов здравого смысла и наносит вред экономике самого ЕС – замедляется производство, растет госдолг, а индустриализация сменяется спадом на фоне рекордных трат на энергетику. Российская сторона считает, что ЕС пытается не только финансировать Украину за счёт заблокированных резервов России, но и залатать собственные экономические проблемы, признав – украинский проект становится для Брюсселя непосильной ношей.

    Российские дипломаты считают, что ЕК также ставит целью подорвать поиск мирных путей урегулирования украинского кризиса, включая инициативы президента США Дональда Трампа, а суть принятого решения по российским активам заключается в попытке нанести урон этим инициативам.

    МИД России напоминает, что в ответ на действия Евросоюза уже реализуются конкретные шаги. Так, Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы о возмещении убытков. Российская сторона уверена: причиненный действиями Евросоюза ущерб его финансовой системе и репутации невозможно будет исправить.

    Совет Евросоюза утвердил положение, запрещающее возврат замороженных суверенных активов России без указания сроков и процедур разблокировки.

    В ответ на это Мария Захарова назвала власти Евросоюза «наперсточниками» в связи с этим решением.

    Банк России подает иск против Euroclear из-за намерений Еврокомиссии бессрочно заморозить средства и использовать их в интересах третьих лиц.

    13 декабря 2025, 17:44 • Новости дня
    В Финляндии завели уголовное дело на Грету Тунберг
    В Финляндии завели уголовное дело на Грету Тунберг
    @ Andrea Staccioli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финские правоохранители завели уголовное дело в отношении шведской экоактивистки Греты Тунберг, об этом пишут местные СМИ.

    На Тунберг завели дело по статье о противодействии стражам порядка, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Helsingin Sanomat.

    Речь об участии в демонстрации Extinction Rebellion в центре Хельсинки, которая проходила 25 июня 2024 года.

    Ранее Тунберг оштрафовали на 150 евро и временно лишили права въезжать в Венецию из-за участия в экологической акции на Гранд-канале.

    13 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    На Украине решили расформировать иностранные легионы
    На Украине решили расформировать иностранные легионы
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим намерен расформировать иностранные легионы, при этом иностранцы продолжат службу в штурмовых частях, сообщают британские СМИ со ссылкой на украинский генштаб.

    Военные, включая иностранцев, продолжат службу в штурмовых войсках, при этом такое решение вызвало недовольство среди легионеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на Би-би-си.

    В публикации отмечается, что штурмовиков часто комплектуют за счет уголовников – людей с судимостями, и новые подразделения фактически станут «штрафбатом».

    При этом такое решение генштаба ВСУ может привести к сокращению или прекращению потока иностранных наемников на Украину, указывается в материале.

    Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявлял, что ВСУ могла потерять порядка 10 тыс. иностранных наемников в зоне СВО за все время боевых действий.

    13 декабря 2025, 18:31 • Новости дня
    Фицо: Запад побежит восстанавливать отношения с Россией после окончания СВО
    Фицо: Запад побежит восстанавливать отношения с Россией после окончания СВО
    @ European Union/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что западные государства поспешат наладить отношения с Россией сразу после окончания конфликта на Украине.

    Западные страны массово поспешат восстанавливать торговые и экономические связи с Россией после окончания конфликта на Украине, уверен премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА «Новости».

    «Столько лицемерия вы в жизни не видели, сколько увидите», – заявил Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

    Глава правительства Словакии раскритиковал существующие ограничения на торговлю российским газом для своей страны. По его словам, абсурдно запрещать Братиславе покупать энергоносители у России, в то время как российский сжиженный газ продолжает поступать в некоторые европейские страны в больших объемах.

    Роберт Фицо заявил, что не хочет быть частью Европы, поддерживающей убийства русских и украинцев.

    Фицо также выразил намерение ускорить восстановление заседаний совместных комиссий с Россией для развития экономического сотрудничества между странами.

    Глава МИД России Сергей Лавров выделил Фицо, Орбана и Бабиша как лидеров, которые строят свою политику в интересах граждан своих государств.

    14 декабря 2025, 01:55 • Новости дня
    Нетрезвые эстонские делегаты неприятно удивили Далай-ламу
    Нетрезвые эстонские делегаты неприятно удивили Далай-ламу
    @ IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Два представителя либеральной политическая партия «Эстония 200» и советник министра так увлеклись алкогольными возлияниями во время визита к Далай-ламе, что поразили принимающую сторону неприятным амбре и заставили сделать эстонцам замечание.

    «Визит эстонских депутатов в Индию оказался для некоторых очень приятным, а для других – крайне неловким. Первые принадлежали к партии «Эстонские 200» и были (в основном) пьяны. Остальные пытались как-то сдержаться человек. История деликатная. Никто из участников поездки не хочет говорить о ней под своими именами. Однако они описали это при условии, что газета Ohtuleht не будет публиковать, кто что сказал», – пишет таблоид Ohtuleht.

    Однако портал Err.ee не был связан обязательствами и сообщил, что Юку-Калле Райд и Марек Рейнаас, вместе с советником министра внутренних дел Кадри Напритсон-Акуна, выпили больше, чем следовало и 20 ноября отправились для встречи с тибетским правительством, включая Далай-ламу.

    Делегацию сопровождали восемь помощников, которые отметили пристрастие троицы к алкоголю, чего те и не отрицали, говорится в статье.

    «Как сообщается, организаторы мероприятия сказали эстонской делегации: «Мы понимаем, что частью вашей культуры является употребление большого количества алкоголя и курение, но вы должны понимать, что Далай-лама очень стар и не выносит запаха застоявшегося алкоголя и дыма. Не могли бы вы, пожалуйста, проявить вежливость и воздержаться от употребления алкоголя и курения в этот день?» – приводится обращение принимающей стороны к эстонским гостям.

    Члены организации Eesti 200 подтвердили получение сообщения. Рейнаас сказал, что воспринял его спокойно, отметив, что это просто протокол, объясняющий, как работает процедура.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Далай-лама XIV отметил летом 90-летний юбилей и пообещал прожить до 130 лет.


    14 декабря 2025, 06:27 • Новости дня
    Лавров указал на опасные тенденции на Балканах
    Лавров указал на опасные тенденции на Балканах
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине, остановившее разрушительный вооруженный конфликт, подписали ровно 30 лет назад, 14 декабря 1995 года в Париже. До этого оно было парафировано в американском Дейтоне, поэтому он известно Дейтонское соглашение, однако панацеей от всех бед и противоречий оно не стало, пишет глава МИД России Сергей Лавров.

    «Дейтон стал итогом как кропотливых посреднических усилий международного сообщества, так и трудных, волевых компромиссов лидеров конфликтовавших сторон. Пойдя на серьезные уступки, они получили взамен несравнимо большее – мир и надежду на благополучное будущее. Именно в таком подходе, который предполагает необходимость достижения взаимоприемлемых консенсусных развязок, заключается «дух Дейтона», – говорится в статье Лаврова для сербской газеты «Политика» по случаю 30-летия подписания Дейтонского мирного соглашения.

    Министр напомнил, что Россия, засвидетельствовала подписание Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине и тем стала одним из его международных гарантов, призванных отстаивать дейтонские постулаты. Однако западные покровители Приштины игнорируют положения базовой для косовского урегулирования резолюции СБ ООН 1244, которая гарантирует территориальную целостность Сербии.

    «Признав односторонне провозглашенную «независимость» края, они продолжают поощрять чинимый приштинской «верхушкой» сербофобский беспредел, включая шаги по формированию незаконной косовоалбанской «армии». Инициируют создание военных альянсов, в которых Приштина участвует наравне с суверенными государствами. Налицо опасные тенденции наращивания военного потенциала и изменения баланса сил на Балканах», – отметил Лавров.

    Глава МИД России призвал стороны боснийского урегулирования следовать принципам Дейтонского соглашения ради процветания граждан и надежной безопасности на Балканах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в БиГ разразился политический кризис, когда суд Боснии и Герцеговины признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений «высокого представителя» Кристиана Шмидта. Структуры БиГ пытались добиться ареста Додика. Додик заявил, что Британия готовит его ликвидацию, позднее Прокуратура Боснии и Герцеговины прекратила  расследование против Додика.

    Высокий представитель назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине после одобрения кандидатуры Совбезом ООН. Шмидт был назначен на должность без согласования, Республика Сербская не признает его легитимность.

    14 декабря 2025, 03:45 • Новости дня
    Мерц объявил о конце господства США в Европе
    Мерц объявил о конце господства США в Европе
    @ Sven Hoppe/dpa

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник, 15 декабря, канцлер ФРГ Фридрих Мерц примет в Берлине Владимира Зеленского и европейских лидеров, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, от которой Вашингтон требует принять предлагаемый мирный план, однако господству США в Европе давно пришел конец, считает Мерц.

    Мерц заявил в своем выступлении в субботу, что Европа должна подготовиться к фундаментальному сдвигу в своих отношениях с США.

    «Десятилетия Pax Americana (пер. с лат. «Американский мир», период экономической и общественно-политической стабильности, сложившейся в странах Запада после Второй мировой войны – прим. ВЗГЛЯД) в Европе, в том числе и в Германии, в значительной степени закончились. Он больше не существует в том виде, в каком мы его знали. И ностальгия этого не изменит», – приводит Reuters слова Мерца на партийном съезде в Мюнхене.

    Канцлер ФРГ подчеркнул, что американцы сейчас очень агрессивно преследуют собственные интересы.

    «И это может означать только одно: что мы тоже должны теперь преследовать свои собственные интересы», – сделал вывод Мерц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинское руководство подготовило  официальный ответ на последний вариант мирного плана США и согласовало свою позицию с Францией, Германией и Британией.

    В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил о проведении жесткой беседы с лидерами Британии, Германии и Франции по урегулированию конфликта на Украине. По данным WSJ, Стивен Уиткофф на выходных встретится в Берлине с европейскими лидерами и украинским президентом, ключевой темой станут разногласия по мирной сделке.

    13 декабря 2025, 17:03 • Новости дня
    ВС России поразили подразделения девяти бригад и полков ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские группировки войск «Днепр» и «Восток» нанесли поражение подразделениям девяти бригад и полков Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Подразделения российской группировки войск «Днепр» и «Восток» нанесли поражение частям девяти бригад и полков Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщил Балицкий в Telegram-канале.

    По его словам, продвижение российских войск продолжается, и ВС России уверенно продвигаются вглубь позиций противника.

    По его словам, бойцы «Днепра» поразили подразделения механизированной, береговой обороны и территориальной обороны ВСУ в районе Разумовки. В то же время силы «Востока» нанесли удары по личному составу и технике механизированной бригады, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригады теробороны на подступах к Гуляйполю и Терноватому.

    Также Балицкий сообщил, что российские части действуют методично и планомерно освобождают территорию региона.

    Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о том, что российские военнослужащие продолжают вести уличные бои в Гуляйполе.

    Подразделения группировки «Север» завершили освобождение города Лиман в Харьковской области.

    14 декабря 2025, 14:14 • Новости дня
    Жертвами расстрела людей на пляже в Сиднее стали отмечавшие Хануку евреи
    Жертвами расстрела людей на пляже в Сиднее стали отмечавшие Хануку евреи
    @ Mark Baker/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жертвами стрельбы на пляже Бондай в Сиднее стали евреи, которые отмечали Хануку, сообщают израильские СМИ. В результате атаки погибли не менее 10 человек, еще как минимум 13 получили ранения.

    Как пишет Ynet, два человека в черной одежде открыли огонь с моста по сотням членов еврейской общины, которые собрались на праздник «Ханука у моря», организованный движением «Хабад».

    Выстрелы длились несколько минут. Среди погибших – посланник «Хабада» Эли Шленгер и еврейский ребенок. Один из очевидцев инцидента Хаим Леви, который был на месте происшествия с семьей, рассказал: «Мы услышали взрывы, бросили всё и побежали. Охрана практически отсутствовала, полиции понадобилось пятнадцать минут, чтобы приехать».

    Жители еврейской общины заявили, что нападение не стало неожиданностью, поскольку, по их словам, уровень ненависти к ним в городе остается ненормально высоким. Израиль выразил резкую критику Австралии, заметив, что предупреждал о необходимости усилить меры безопасности, добавив: «Так и бывает, когда призывают к глобальной интифаде».

    Напомним, в воскресенье случайный прохожий вырвал из рук оружие у одного из людей, устроивших стрельбу на пляже Бондай в Сиднее. В результате атаки погибли не менее 10 человек, еще как минимум 13 получили ранения.

    13 декабря 2025, 20:32 • Новости дня
    Пентагон сообщил о гибели двух американских военных и переводчика в Пальмире

    Tекст: Вера Басилая

    В центральной части сирийской провинции Хомс в районе города Пальмира в результате нападения погибли двое американских военных и гражданский переводчик, заявил помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл.

    Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл сообщил, что двое военнослужащих армии США и один американский переводчик были убиты в районе Пальмиры в сирийской провинции Хомс, передает ТАСС.

    Он отметил, что инцидент произошел во время поддержки операций против террористов запрещенной в России группы «Исламское государство». Еще трое военнослужащих получили ранения, в настоящее время идет расследование обстоятельств происшествия.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил: «Дикарь, совершивший это нападение, был убит силами партнеров». Он также добавил, что «если вы нападаете на американцев в любой точке мира, США будут вас преследовать, найдут и убьют без всякой жалости».

    Как сообщает телеканал Syria TV, в результате стрельбы один сирийский военнослужащий погиб, трое американских военных были ранены, а причиной стала атака вооруженного мужчины по сирийским и американским силам во время совместного патрулирования. Агентство SANA уточняет, что нападавший был убит на месте, его мотивы не разглашаются. После происшествия американские вертолеты эвакуировали раненых на военную базу Эт-Танф.

    Посол Палестины в Австрии Салах Абдель Шафи отметил, что США не могут считаться нейтральным посредником на Ближнем Востоке из-за их постоянной поддержки Израиля.

    14 декабря 2025, 04:12 • Новости дня
    Пушков оценил заявление Мерца о конце доминирования США в Европе
    Пушков оценил заявление Мерца о конце доминирования США в Европе
    @ IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Выступление Фридриха Мерца на партийном съезде в Мюнхене с заявлением об окончании эпохи Pax Americana для Европы ознаменовало признание значительных геополитических изменений и ослабление американской роли в европейских делах, отметил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

    «Вот уже и канцлер ФРГ и лидер ХДС Фридрих Мерц заявил на партийном съезде в Мюнхене, что эпоха Pax Americana – «мира по-американски» – для Европы закончилась. Это серьезное признание крупного геополитического сдвига, в который еще не все верят, но который надвигался достаточно давно», – написал он.

    Пушков отметил, что Европа сталкивается с новым этапом международных отношений, в которых Соединенные Штаты более не готовы нести прежние обязательства по обеспечению коллективной безопасности и поддержке НАТО.

    Начало этих изменений связано с первым избранием Дональда Трампа, который с первых дней американского президентства подчеркивал свое недовольство европейскими партнерами, полагающимися на защиту США.

    Мерц напомнил о резком контрасте между позициями Трампа и Байдена: Трамп настаивал на изменениях в отношениях с Европой, а Байден пытался восстановить прежний курс, однако безуспешно – разрыв углублялся.

    По словам Мерца, трещины в отношениях между США и Европой проходят сразу по нескольким направлениям. К ним относятся политическое лидерство на Западе, разногласия по фундаментальным ценностям, а также разный взгляд на природу и задачи Европейского союза и подходы к мировым конфликтам, включая кризис на Украине.

    Он подчеркнул, что Трамп, придерживаясь традиционалистских взглядов, не доверяет либеральному европейскому истеблишменту и предпочел бы видеть у власти в Евросоюзе консервативные силы.

    «В быстро меняющемся мире, в котором падает роль Европы, завершение эры Pax Americana для Европы будет небыстрым и противоречивым, но неуклонным. Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – резюмирует Пушков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинское руководство подготовило ответ на последний вариант мирного плана США и согласовало свою позицию с Францией, Германией и Британией. По данным WSJ, Стивен Уиткофф на выходных встретится в Берлине с европейскими лидерами и украинским президентом, ключевой темой станут разногласия по мирной сделке.

    Канцлер Германии Мерц на партийном съезде объявил об окончании эпохи Pax Americana для Европы и необходимости следовать собственным, европейским, интересам.

    13 декабря 2025, 18:48 • Новости дня
    Экс-адвокат Обамы и Клинтона подал в суд на Трампа за перестройку Белого дома
    Экс-адвокат Обамы и Клинтона подал в суд на Трампа за перестройку Белого дома
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Американская некоммерческая организация National Trust for Historic Preservation подала иск в федеральный суд, требуя приостановить строительство нового бального зала в Белом доме, инициированное президентом США Дональдом Трампом. Одним из адвокатов истцов выступает бывший юрист экс-президентов Барака Обамы и Билла Клинтона.

    Иск был подан в окружной суд округа Колумбия и стал первым крупным юридическим вызовом планам Трампа по возведению пристройки площадью около 90 тыс. квадратных футов на месте снесенного крыла Восточного корпуса Белого дома, пишет The Washington Post. В National Trust заявляют, что администрация начала демонтаж и подготовительные работы, не получив одобрения Конгресса и не пройдя проверки в профильных федеральных комиссиях, включая Национальную комиссию по планированию столицы и Комиссию по изящным искусствам.

    В иске подчеркивается, что ни один президент не имеет права демонтировать части Белого дома без установленной законом экспертизы и общественного обсуждения. По словам главы National Trust Кэрол Куиллен, обращение в суд стало «последним средством», поскольку ранее Белый дом проигнорировал просьбы приостановить работы и представить проект на рассмотрение.

    Администрация Трампа настаивает, что президент обладает полными полномочиями по управлению территорией Белого дома и что проект осуществляется за счет частных пожертвований, без нагрузки на бюджет. Представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил, что Трамп действует в рамках закона и продолжает традицию модернизации резиденции, начатую его предшественниками. В то же время власти пока не уточнили, когда именно проект будет официально представлен на рассмотрение федеральных комиссий.

    Юристы National Trust требуют временного запрета на продолжение строительства до окончания судебного разбирательства. Одним из адвокатов истцов выступает Грег Крейг, бывший юрист президентов Барака Обамы и Билла Клинтона, работающий по делу на безвозмездной основе.

    Проект бального зала стоимостью около 300 млн долл. финансируется частными лицами и крупными корпорациями, имеющими контракты с федеральным правительством. Частичная анонимность доноров уже вызвала критику со стороны демократов и стала одним из пунктов иска. Кроме того, National Trust указывает на возможные нарушения экологического законодательства, так как администрация, по их данным, не провела оценку воздействия сноса и утилизации строительных отходов на окружающую среду.

    Сам Трамп активно продвигает проект, заявляя, что новый зал станет «лучшим в стране» и будет готов до окончания его президентского срока в 2029 году. Однако опросы общественного мнения показывают, что инициатива пользуется низкой поддержкой, а критики, включая часть республиканцев, указывают на поспешность работ и пренебрежение установленными процедурами.

    Ранее Трампа обвинили в самоуправстве из-за перестройки Белого дома.

    13 декабря 2025, 22:22 • Новости дня
    Трамп пообещал «ответные меры» на гибель американцев в Сирии
    Трамп пообещал «ответные меры» на гибель американцев в Сирии
    @ Shawn Thew/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в субботу «принять ответные меры» после того, как двое американских военнослужащих и переводчик погибли и еще трое были ранены в результате атаки в Сирии, в которой США обвиняют ИГ, ИГИЛ (признанную террористической и запрещенную в России группировку «Исламское государство»).

    «Это атака ИГИЛ», – приводит портал Coastreporter слова президента США  журналистам в Белом доме перед отъездом на футбольный матч армия-военно-морской флот в Балтиморе.

    Он выразил соболезнования семьям погибших американцев и сказал, что еще трое раненых «чувствуют себя неплохо». Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что засаду устроил одиночка из группировки «Исламское государство». Его ликвидировали.

    Нападение на американских военных в Сирии стало первым, в результате которого погибли люди после смены правления Башара Асада год назад.

    Официальный представитель главы Пентагона Шон Парнелл заявил, что гражданское лицо, погибшее в результате нападения, было американским переводчиком. Целью нападения были солдаты, участвующие в текущих контртеррористических операциях в регионе. Стрельба произошла недалеко от исторической части Пальмиры, уточнило агентство SANA.

    Пострадавшие были доставлены вертолетом в гарнизон Эт-Танф, расположенный недалеко от границы с Ираком и Иорданией.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил, что в центральной части сирийской провинции Хомс в районе города Пальмира в результате нападения погибли двое американских военных и гражданский переводчик.

    Сирийские силовики заранее информировали международную коалицию о риске нападения боевиков в Пальмире, однако предупреждения оказались проигнорированы, заявил представитель МВД Сирии Нуруддин аль-Баба.


