WSJ: Судан предложил России разместить на своей территории военно-морскую базу
Суданские власти предложили России создать военно-морскую базу на Красном море, пишет The Wall Street Journal.
По данным WSJ, соглашение предполагает размещение до 300 российских военнослужащих и до четырех кораблей в городе Порт-Судан или другом месте на побережье Красного моря, передает «Интерфакс».
Документ предусматривает аренду сроком на 25 лет с возможностью пересмотра условий по истечении этого срока. Взамен Россия будет снабжать Судан передовыми зенитными комплексами и другим вооружением по специальным ценам.
Это соглашение, как отмечает газета, может стать первой российской военно-морской базой на континенте.
Ранее ни суданская армия, ни Силы быстрого реагирования не поддержали предложенный США вариант урегулирования, несмотря на его обсуждение на переговорах.