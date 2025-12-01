WSJ: Судан предложил России разместить на своей территории военно-морскую базу

Tекст: Валерия Городецкая

По данным WSJ, соглашение предполагает размещение до 300 российских военнослужащих и до четырех кораблей в городе Порт-Судан или другом месте на побережье Красного моря, передает «Интерфакс».

Документ предусматривает аренду сроком на 25 лет с возможностью пересмотра условий по истечении этого срока. Взамен Россия будет снабжать Судан передовыми зенитными комплексами и другим вооружением по специальным ценам.

Это соглашение, как отмечает газета, может стать первой российской военно-морской базой на континенте.

Ранее ни суданская армия, ни Силы быстрого реагирования не поддержали предложенный США вариант урегулирования, несмотря на его обсуждение на переговорах.