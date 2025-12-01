Суд оправдал адвоката Ципинову по делу о нападении на полицейского

Tекст: Дмитрий Зубарев

Адвоката из Кабардино-Балкарии Диану Ципинову полностью оправдали по делу о нападении на полицейского, право на реабилитацию за ней сохранено, передает ТАСС со ссылкой на источник в Урванском районном суде республики.

Судья зачитала вердикт: «Диану Ципинову по предъявленному ей обвинению по статье по ч. 1 ст. 318 УК РФ оправдать за отсутствием состава преступления и признать за ней право на реабилитацию».

Родные и близкие Ципиновой встречали решение суда аплодисментами, сама адвокат выразила благодарность судье и отметила, что довольна исходом разбирательства.

Адвокат Руслан Тарханов подчеркнул, что считает оправдательный приговор победой не только для его подзащитной и ее коллег, но и для всей адвокатской палаты, особо поблагодарив президента палаты Светлану Володину за поддержку.

До этого гособвинение требовало для Ципиновой наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы и запрета на адвокатскую деятельность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на контрольно-пропускном пункте в Дагестане произошло нападение с ножом на полицейских.

В Москве подростка арестовали за нападение на охранника и полицейских.

Следственный комитет в связи с нападением подростков на полицейского в Коми открыл уголовное дело.