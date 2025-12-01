Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.7 комментариев
Суд оправдал адвоката Ципинову по делу о нападении на полицейского
Адвоката из Кабардино-Балкарии (КБР) Диану Ципинову оправдали по делу о нападении на полицейского в 2020 году, за ней также сохранено право на реабилитацию, передает источник из Урванского районного суда КБР, где рассматривалось это дело.
Адвоката из Кабардино-Балкарии Диану Ципинову полностью оправдали по делу о нападении на полицейского, право на реабилитацию за ней сохранено, передает ТАСС со ссылкой на источник в Урванском районном суде республики.
Судья зачитала вердикт: «Диану Ципинову по предъявленному ей обвинению по статье по ч. 1 ст. 318 УК РФ оправдать за отсутствием состава преступления и признать за ней право на реабилитацию».
Родные и близкие Ципиновой встречали решение суда аплодисментами, сама адвокат выразила благодарность судье и отметила, что довольна исходом разбирательства.
Адвокат Руслан Тарханов подчеркнул, что считает оправдательный приговор победой не только для его подзащитной и ее коллег, но и для всей адвокатской палаты, особо поблагодарив президента палаты Светлану Володину за поддержку.
До этого гособвинение требовало для Ципиновой наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы и запрета на адвокатскую деятельность.
