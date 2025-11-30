Нападение с ножом на полицейских произошло на КПП в Дагестане

По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.9 комментариев
На КПП в Дагестане полицейские ликвидировали напавшего на них с ножом
Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников полиции на КПП «Джемикентский» в Дагестане, нападавший был ликвидирован, сообщили в пресс-службе МВД региона.
Инцидент произошел вечером в Дербентском районе. «Неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на сотрудников полиции, несущих службу на контрольно-пропускном пункте», – сообщило ведомство в Telegram.
Полицейские открыли огонь из автоматического оружия. Нападавший в результате «получил смертельные ранения». В МВД подчеркнули, что никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. На данный момент полиция выясняет личность нападавшего и все обстоятельства случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре шестеро жителей Дагестана были задержаны по подозрению в создании террористического сообщества и подготовке нападения на сотрудников полиции. В октябре в Дагестане сорвали подготовку теракта против сотрудников правоохранительных органов.