Опубликованы новые кадры встречи Путина в Бишкеке

Tекст: Антон Антонов

Во время церемонии в аэропорту артистов в национальных костюмах сопровождали мастера охоты с ловчими птицами, а также всадники в образе киргизских воинов. Вдоль ковровой дорожки разместили юрты, подчеркивая национальный колорит, передает РИА «Новости».

Путин, обращаясь к президенту Киргизии Садыру Жапарову, не скрывал своего впечатления. «Такой мощный, красивый», – сказал президент России о ловчих птицах.

Музыкальное сопровождение включало как национальные, так и русские мелодии, исполненные на комузе и кыяке – для гостей прозвучала знаменитая «Калинка-Малинка» и еще до прибытия Путина музыканты сыграли «Надежду» Александры Пахмутовой. В заключение визита, когда президент уезжал, военный оркестр исполнил «Дорогая моя столица» у трапа самолета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил высокий уровень организации визита и поблагодарил Киргизию за гостеприимство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин завершил трехдневный визит в Бишкек. Путин находился в Бишкеке с 25 по 27 ноября. В рамках визита он провел официальные переговоры с Садыром Жапаровым, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и принял участие в саммите ОДКБ.