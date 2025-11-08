Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.4 комментария
Депутат в Орле сгенерировал видео митинга против мэра города Парахина
Парламентарий облсовета Орловской области Руслан Перелыгин опубликовал видео с якобы массовым митингом, где «граждане» требовали отставки мэра Орла Юрия Парахина, ролик имеет не только массу признаков сгенерированного контента, но даже логотип нейросети.
На видео сгенерированы множество людей с плакатами, призывающими уволить мэра за «лысые» деревья, долг школ и проблемы с транспортом, передает РИА «Новости».
В администрации Орла заявили, что некоторые депутаты используют методы, схожие с практикой Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО) ВСУ, которые направлены на дестабилизацию ситуации в стране.
Там добавили, что мэр города внимательно относится к критике, особенно если она исходит от народных избранников. Однако, по их мнению, любые политические заявления должны опираться на факты, а не быть «плодом фантазии и генерации графики».
Пресс-служба добавила, что надзорные органы уже ознакомились с произошедшим и, вероятно, примут необходимые меры по данному инциденту.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров публиковал сгенерированное нейросетью видео, в котором действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп говорил на чеченском языке.