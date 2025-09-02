  • Новость часаПутин посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине
    Ради «защиты от России» Прибалтику возвращают в эпоху болот
    Юшков оценил новые договоренности России и Китая по газу
    Эксперты объяснили неверие США в партнерство России, Индии и Китая
    Стубб заявил о «победе» Финляндии над СССР в 1944 году
    Китай объявил пробный безвизовый режим для россиян
    Путин назвал страны НАТО «специалистами по фильмам ужасов»
    Российские войска освободили Федоровку в ДНР
    Мексика отказалась подчиняться США
    На «Уральских локомотивах» начали сварку первого кузова для поезда ВСМ
    Игорь Караулов Игорь Караулов Кино должно оживить школу

    Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.

    4 комментария
    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Надо оградить учителей от травли

    Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!

    28 комментариев
    2 сентября 2025, 13:28 • Новости дня

    Кадыров показал «чеченца» Трампа

    @ RKadyrov_95

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал сгенерированное нейросетью видео, в котором действующий президент Соединенных Штатов разговаривает на чеченском языке.

    В опубликованном видео «Трамп» говорит на чеченском, также он одет в национальные одежды. Ролик Кадыров разместил в своем Telegram-канале.

    При этом политик в ролике выступает на фоне здания, похожего на Белый дом в Вашингтоне, над зданием развевается флаг, похожий на флаг Соединенных Штатов.

    Ранее сам Трамп опубликовал в соцсетях изображение себя Дональда Трампа с фразой «никто не сможет остановить то, что грядет» и символикой движения QAnon. Последователи движения убеждены в существовании могущественной тайной группы, управляющей США и миром, они ожидают решительных шагов Трампа в будущем.

    1 сентября 2025, 18:10 • Новости дня
    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине

    Ушаков: Путин и Трамп на Аляске договорились о новых шагах по Украине

    @ Benjamin Applebaum/Dod/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли договоренностей о дальнейших шагах по урегулированию украинского кризиса на саммите, который прошел на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков уточнил, что разговор на высшем уровне стал логическим продолжением диалога, который ранее российская сторона вела со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, передает ТАСС.

    «Эти договоренности – это продолжение контактов, которые мы и, в частности, президент проводили со спецпосланником президента Трампа господином Уиткоффом», – сказал Ушаков. Он добавил, что именно накопленный опыт пяти визитов Уиткоффа, а особенно последний, стал основой для переговоров между российским и американским лидерами.

    В результате встречи президенты определили, каким образом будут осуществлять дальнейшие действия по урегулированию кризиса на Украине.

    Ранее Путин на совещании по итогам российско-американского саммита отметил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям.

    Трамп отмечал наличие множества договоренностей с Путиным.

    Комментарии (8)
    31 августа 2025, 10:59 • Новости дня
    Трамп разместил загадочный пост с фразой о грядущем событии

    Трамп опубликовал фото с символикой QAnon и интригующей надписью

    @ Brian Cahn/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Truth Social появилось изображение Дональда Трампа с фразой «никто не сможет остановить то, что грядет» и символикой QAnon.

    Дональд Трамп распространил в своей социальной сети Truth Social картинку, на которой он изображен с поднятыми руками и знаком Q+ на ладони, пишет gazeta.ru. Фраза на изображении гласит: «Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что грядет». Картинка, по всей видимости, сгенерирована с помощью нейросети и содержит визуальные элементы QAnon.

    Символ Q+ на руке Трампа активно используется сторонниками движения QAnon, которые считают, что президент ведет тайную борьбу с врагами в «глубинном государстве».

    QAnon возникло во время первого срока Трампа. Последователи движения убеждены в существовании могущественной тайной группы, управляющей США и миром, и ожидают решительных шагов Трампа в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского проявить гибкость на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Украина и европейские страны оказались в сложной ситуации после инициатив Трампа. Европейские лидеры применили новый подход в переговорах с бывшим президентом США.

    Комментарии (28)
    1 сентября 2025, 20:20 • Видео
    Историческое примирение КНР и Индии назло США

    Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 22:14 • Новости дня
    Трамп и Моди разозлились друг на друга из-за Нобелевской премии мира

    NYT: Трамп и Моди разозлились друг на друга из-за Нобелевской премии мира

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп обиделся из-за того, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался поддержать его выдвижение на Нобелевскую премию мира, пишет New York Times.

    В июне Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии намекнул, что Нью-Дели следовало бы выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию мира за урегулирование конфликта с Пакистаном, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    «Он упомянул, что Пакистан собирается выдвинуть его на Нобелевскую премию мира – награду, за которую он открыто боролся», – пишет издание, отметив, что Трамп выразил гордость за прекращение конфликта.

    По данным издания, Моди резко отреагировал на этот намек. Он заявил Трампу, что США не имели отношения к прекращению огня между Индией и Пакистаном, подчеркнув, что соглашение было достигнуто напрямую между двумя странами. Такое поведение Моди вызвало у Трампа раздражение.

    В субботу New York Times сообщила, что Трамп отказался от намерения посетить Индию осенью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели 50-процентные тарифы на товары из Индии. МИД Индии назвал эти меры несправедливыми. Правительство Индии не рассчитывает на скорое смягчение пошлин и готово поддерживать пострадавших экспортеров и помогать им перенаправлять поставки на рынки Китая, Латинской Америки и Ближнего Востока.

    Комментарии (25)
    30 августа 2025, 17:37 • Новости дня
    В Белом доме опровергли слухи о смерти Дональда Трампа
    @ Will Oliver-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После появления в американских соцсетях слухов о смерти Дональда Трампа в Белом доме заверили, что здоровье президента не вызывает опасений и он готов играть в гольф, сообщает Axios.

    Белый дом опроверг появившиеся в американских соцсетях слухи о смерти президента США Дональда Трампа, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание Axios.

    Высокопоставленный представитель администрации заявил, что у Трампа нет проблем со здоровьем. «Он в полном порядке и сегодня утром выйдет поиграть в гольф», – приводит издание его слова.

    Слухи начали распространяться после публикаций в соцсетях, где сообщалось, что президент давно не появлялся на публике, а также пользователи обратили внимание на синяк на его руке. В некоторых сообщениях отмечалось, что похожий след был у королевы Елизаветы II перед ее кончиной, а рост «заказов пиццы» в районе Пентагона якобы связан с началом международных кризисов.

    Накануне вице-президент Джей Ди Вэнс прокомментировал ситуацию, заявив, что готов занять место президента в случае трагедии. Он добавил, что за время работы вице-президентом накопил необходимый опыт для этого.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп находится в отличном состоянии здоровья. Левитт объяснила появление синяка на руке Трампа частыми рукопожатиями.

    Комментарии (16)
    30 августа 2025, 19:18 • Новости дня
    Трамп не исключил патрулирования неба Украины самолетами НАТО
    @ Al Drago/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты готовы оказать поддержку в воздухе, но не планируют размещать военных на украинской территории, сообщил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что гарантии безопасности для Киева могут предусматривать присутствие военных самолетов США и Европы в небе над Украиной, однако исключил отправку американских солдат на украинскую территорию, передает РИА «Новости».

    В интервью порталу Daily Caller Трамп сказал: «Наших солдат там не будет или чего-то другого» в ответ на вопрос о военном присутствии США на Украине. Трамп также отметил, что кризис на Украине не разрешится без предоставления гарантий безопасности «какого-либо рода».

    Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими странами о возможной отправке сотрудников американских частных военных компаний на Украину.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность отправки своих войск на Украину.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине военного контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Комментарии (24)
    2 сентября 2025, 10:19 • Новости дня
    Мексика отказалась подчиняться США

    Axios: Мексика отказалась подчиняться США

    @ Carlos Santiago/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум заявила о недопустимости подчинения Мексики при заключении соглашений с США по безопасности и миграции.

    Мексика согласна на сотрудничество с США в вопросах борьбы с наркокартелями и миграции, однако любые соглашения будут заключаться исключительно на принципах взаимного уважения и без подчинения, заявила Шейнбаум во время ежегодного послания, сообщает Axios.

    В ходе выступления Шейнбаум особо отметила, что основой новых договоренностей должна стать «совместная ответственность, взаимное доверие, уважение суверенитета и территориальной целостности, а также сотрудничество без подчинения».

    Она подчеркнула, что Мексика не останется в стороне в случае введения новых тарифов со стороны Вашингтона и уже близка к достижению рамочного торгового соглашения с США.

    Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность военных ударов по наркокартелям на территории Мексики.

    В прошлом месяце Мексика экстрадировала 26 подозреваемых в причастности к деятельности наркокартелей в США, среди которых были представители группировок, признанных властями США террористическими организациями, в том числе картеля Синалоа. Эти шаги последовали после давления со стороны Трампа, который угрожал введением тарифов в случае недостаточных усилий по борьбе с наркотрафиком.

    В Мексике угрозы военных действий со стороны США воспринимаются как возможное вторжение с учетом исторического конфликта 1846 года, когда Штаты оккупировали значительную часть мексиканской территории.

    СМИ сообщали, что Трамп якобы отдал секретный приказ американским военным подготовить применение военной силы против латиноамериканских наркокартелей.

    Трамп также допускал возможность отправки вооруженных сил в Мексику для борьбы с наркокартелями. Он подписал указ о признании их иностранными террористическими организациями.

    Комментарии (6)
    1 сентября 2025, 06:03 • Новости дня
    Трамп назвал свой главный страх в случае отмены пошлин

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп признался в Truth Social в своем главном страхе в случае отмены его пошлин судами – он опасается, что США станут страной третьего мира.

    В одном из постов Трамп заявил, что его тарифная политика привнесет в американскую экономику более 15 трлн долларов, «в основном за счет тарифов». Если же тарифы по решению суда будут сняты, «почти все эти инвестиции и многое другое будут немедленно аннулированы».

    «Во многих отношениях мы станем страной третьего мира без надежды когда-либо снова стать великими», – написал он.

    В другом посте он отметил, что цены, даже на энергоносители, снижаются, а «инфляции почти нет».

    «И все это на фоне великолепных тарифов, которые приносят нам триллионы долларов из стран, которые используют нас десятилетиями», – подчеркнул президент США.

    Как ранее заявила Fox News пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс, Трамп считает, что американские рабочие являются сердцем и душой экономики, и поэтому он отстаивает программу, в которой они всегда стоят на первом месте, пишет Times of India.

    В соцсети Truth Social Трамп повторил этот посыл, выразив надежду на то, что тарифы останутся в силе на фоне юридических проблем.

    «Наслаждайтесь выходными в честь Дня труда (1 сентября – прим. ВЗГЛЯД). Впереди у США важный год, возможно, лучший за всю историю, если тарифы, наконец, будут одобрены судами!!!» – написал он.

    Напомним, экономический крах США без его тарифов Трамп предсказывал еще в июне, пеняя судам попытками навредить стране своими приговорами против пошлин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, суд по международной торговле США 29 мая заявил, что президент Трамп превысил полномочия, устанавливая высокие тарифы, поэтому их большая часть должна быть отменена в срок до 10 дней.

    Позднее Politico узнала, что в США рассматривают вариант оперативного введения новых импортных пошлин без предварительного одобрения конгресса, если суд снова заблокирует действующие тарифы.


    Комментарии (7)
    2 сентября 2025, 00:13 • Новости дня
    WSJ заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров России, Китая и Индии
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидеры Китая, России и Индии на саммите ШОС пообещали прочно сотрудничать, что стало негласным сигналом президенту США Дональду Трампу. Несмотря на то, что остается много нерешенных проблем, этот саммит подчеркивает трудности попыток Вашингтона перекроить мировой порядок, пишет WSJ.

    «Лидеры Китая, России и Индии взялись за руки на саммите и пообещали сотрудничать, демонстрируя единство, которое отчасти было направлено против президента Трампа и подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается его неортодоксальный подход к мировым делам», – интерпретирует итоги саммита Wall Street Journal (WSJ).

    При этом газета заявляет, что на Тяньцзиньском саммите Шанхайской организации сотрудничества, в котором также приняли участие лидеры Ирана, Пакистана, Турции, Беларуси и государств Центральной Азии и Кавказа, не было принято никаких важных решений.

    WSJ рассматривает рукопожатия лидеров трех держав как символ единства, который прозвучал как укор Трампу, который пытался сдерживать Пекин, ослабить связи  России и Китая, переубедить Индию покупать российскую нефть.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия и Индия в 2025 году заключили ряд новых оборонных контрактов в авиационной сфере, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

    Председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине предложил инициативу по созданию новой системы глобального управления.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, к каким переменам миропорядка приведет саммит ШОС.

    Комментарии (2)
    1 сентября 2025, 18:25 • Новости дня
    Трамп лично прокомментировал слухи о своей смерти

    Tекст: Евгения Караваева

    Американский лидер публично ответил на распространяющиеся в соцсетях домыслы о его смерти, отметив отличное самочувствие и готовность к новым активностям.

    Президент США Дональд Трамп через соцсеть Truth Social впервые прокомментировал слухи о своей смерти, передает «Газета.ру». Глава Белого дома написал: «Никогда не ощущал себя так хорошо в своей жизни».

    В последнее время в соцсетях распространились теории о якобы произошедшей кончине президента Америки. Пользователи указывали на отсутствие публичных выступлений у Трампа, а также на синяк на правой руке, что сравнивали с признаками незадолго до смерти королевы Елизаветы II. Отмечался также так называемый «индекс пиццы» – рост заказов еды в районе Пентагона, который связывали с возможными международными кризисами.

    На фоне слухов о здоровье президента вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о готовности занять место главы государства в случае трагических событий, отметив, что за время работы получил необходимый опыт.

    Официальный представитель Белого дома вскоре опроверг слухи о смерти Трампа, подчеркнув, что с президентом все в порядке и утром он планирует сыграть в гольф. Ранее администрация уже объясняла появление синяков у американского лидера.

    Комментарии (4)
    1 сентября 2025, 17:46 • Новости дня
    Ушаков опроверг договоренность Путина и Трампа о встрече с Зеленским

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Договоренностей между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о проведении трехсторонней или отдельной двухсторонней встречи с Владимиром Зеленским пока нет, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что конкретных предложений о повышении уровня представителей на российско-украинских переговорах пока не поступало, передает ТАСС. Он подчеркнул, что на данный момент между Путиным и Трампом не существует никаких договоренностей о проведении как трехсторонней, так и отдельной двухсторонней встречи с Зеленским.

    «Пока то, что транслируется в прессе, – это не совсем то, о чем мы договаривались. Сейчас говорят, там, о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было», – отметил он.

    Он также пояснил, что информация, распространяемая в СМИ относительно формата возможных переговоров, не соответствует официальным договоренностям между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит России, США и Украины состоится в будущем.

    По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Путин допускает переговоры с главой киевского режима при условии предварительного согласования повестки и подготовки договоренностей на экспертном уровне.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 21:48 • Новости дня
    Bloomberg узнал о виртуальном саммите лидеров БРИКС по тарифам Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва созывает виртуальную встречу с участием лидеров стран БРИКС, чтобы обсудить торговую политику американского лидера Дональда Трампа.

    Президент Бразилии хочет обсудить торговые тарифы, введенные правительством США, и заручиться многосторонней поддержкой среди коллег – глав крупнейших стран с формирующимся рынком, передает Bloomberg.

    «Луис Инасиу Лула да Силва созывает виртуальную встречу лидеров стран БРИКС в следующий понедельник, 8 сентября, чтобы обсудить торговую политику Дональда Трампа, сообщили четыре человека, знакомые с ситуацией. По словам двух бразильских правительственных чиновников, президент страны хочет обсудить не только торговые тарифы, введенные правительством США, но и сплотить коллег из стран с формирующимся рынком в поддержку многосторонности», – говорится в материале.

    В июле Трамп втянул Бразилию в глобальную торговую войну, пригрозив ввести более высокие тарифы, если Верховный суд страны немедленно не прекратит судебный процесс над бывшим президентом Жаиром Болсонару по обвинению в попытке государственного переворота.

    Напомним, крупнейшая экономика Латинской Америки в настоящее время облагается 50-процентными пошлинами, хотя США освободили от них сотни товаров, таких как самолеты и апельсиновый сок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лула да Силва резко раскритиковал президента США за призыв прекратить судебное расследование против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару. Да Силва назвал неприемлемым вмешательство США в дела Бразилии.

    Страны БРИКС готовят видеоконференцию для обсуждения мер против американских пошлин. Соединенные Штаты оказывают  давление на ключевых торговых партнеров России санкциями и ограничениями.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 18:48 • Новости дня
    Трамп заявил о предложении Индии снизить пошлины почти до нуля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Индия предложила практически полностью отменить пошлины на американские товары, заявил президент США Дональд Трамп.

    По его словам, ранее индийские пошлины были настолько высокими, что американские компании не могли конкурировать на местном рынке, передает РИА «Новости».

    «До сих пор Индия взимала с нас такие высокие пошлины, что наши предприятия не могли продавать свою продукцию в Индию. Теперь они предложили полностью снизить пошлины, но уже поздно. Им следовало сделать это много лет назад», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Трамп также отметил, что в торговых отношениях между странами сохраняется дисбаланс. Он напомнил, что Индия активно поставляет свои товары в США, однако закупает у Вашингтона гораздо меньше продукции.

    Ранее власти США ввели 50-процентные тарифы на индийские товары.

    Индийский премьер Нарендра Моди в ответ на пошлины США призвал индусов покупать индийские товары с гордостью.

    Издание Politico писало, что напряженность между Вашингтоном и Нью-Дели усилится из-за решения США ввести дополнительные пошлины на индийские товары.

    Комментарии (2)
    2 сентября 2025, 12:46 • Новости дня
    Эксперты оценили неверие США в партнерство России, Индии и Китая

    Американист Дудаков: Политический класс США не готов признать новый миропорядок

    @ Pib/Press Information/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Администрация Дональда Трампа пытается убедить всех в «показушном» характере ШОС и не верит в способность России, Индии и Китая договориться о новом миропорядке, однако сами американские власти сомневаются в обоснованности своих заявлений, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Борис Межуев и Малек Дудаков. Ранее глава минфина США Скотт Бессент назвал ШОС «показушной».

    «В США наблюдается парадоксальная ситуация: политико-деловой истеблишмент и СМИ, ранее призывавшие Трампа к давлению на Россию, Индию и Китай, теперь критикуют его за эти же действия. Все эксперты, не связанные напрямую с администрацией Белого дома, признают: итоги саммита ШОС нанесли серьёзный удар по американоцентричной модели мира», – заявил политолог Борис Межуев.

    «Бессент пытается убедить американцев в якобы «показушном характере» ШОС и в перспективах Вашингтона договориться с Москвой, Дели и Пекином, но, полагаю, даже он сам не полностью верит в свои слова. Тем более активизация Индии придает Шанхайской организации сотрудничества политическое измерение, существенно расширяя ареал перспективных направлений для взаимодействия стран-партнеров», – указал он.

    «Я допускаю, что Трамп как реалист может махнуть рукой на «ястребов» и публично признать, что система сдерживания России и Китая рухнула. Однако не исключаю, что США попытаются нанести точечные удары по перспективным – на их взгляд – направлениям. Например, Вашингтон может нарастить военную помощь Украине или осуществить военно-политическую интервенцию в Венесуэлу. Администрация Трампа может преподнести это как вытеснение пророссийских и прокитайских сил из «американского подбрюшья», – спрогнозировал спикер.

    «Впрочем, это не спасет главу Белого дома от обвинений со стороны большинства американцев, в том числе – консервативного крыла, в поражении от евразийских оппонентов», – отметил аналитик.

    В свою очередь, американист Малек Дудаков считает, что американский политический класс пока не готов признать свое поражение и все еще рассматривает США как единственную мировую сверхдержаву. По его мнению, Вашингтон продолжает считать себя вправе использовать любые инструменты – военные, тарифные, санкционные – для принуждения других государств к следованию своей воле, тем самым сохраняя прежний миропорядок.

    «При этом очевидно, что эффективность этих мер быстро снижается. Саммит ШОС подтвердил, что все больше стран готовы к кооперации друг с другом в обход США. Рано или поздно Вашингтону – при Трампе или уже после него – придется договариваться со всем миром, включая Россию, Индию и Китай, о сотрудничестве на более реалистичных и взаимовыгодных условиях», – спрогнозировал спикер.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на текущей неделе он с президентом Дональдом Трампом будет рассматривать варианты санкций против России и расчет российского лидера Владимира Путина «скрыться за дипломатической игрой» не поможет, как ничто не спасло Индию от тарифов в 50%.

    «Это давнее собрание, называется Шанхайская организация сотрудничества, и я думаю, она в значительной степени носит показушный характер. В конечном счете, я думаю, Индия как самая густонаселенная демократия в мире ближе по ценностям к нашим и китайским, чем к российским», – заявил глава минфина в интервью Fox Business.

    Однако Запад обеспокоен жестами единения и сплоченности, которые лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали на саммите ШОС. Все это стало вызовом для внешней политики Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

    «Мягкое обращение президента Трампа с Владимиром Путиным никак не отдалило Россию от Китая. С другой стороны, его грубое обращение с Нарендрой Моди подталкивает Индию к сближению с Россией и укрепляет ее отношения с Китаем», – говорится в материале WSJ.

    В схожем ключе высказываются авторы издания Axios. По их мнению, образ трех лидеров, которые держались за руки на саммите ШОС, является как минимум «символическим ударом», который показал неудачу Трамп в попытке отдалить друг от друга Россию, Индию и Китай.

    На этом фоне председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что двустороннее всеобъемлющее стратегическое партнерство стало образцом межгосударственных дружественных связей. Он указал, что участие лидеров двух государств в торжественных мероприятиях 9 Мая и 3 Сентября уже стало доброй традицией двусторонних отношений. Также, Си отметил, что Пекин готов поддерживать Москву по множеству направлений.

    Путин в ответном слове согласился, что тесное российско-китайское общение отражает стратегический характер двусторонних связей, которые находятся на беспрецедентном высоком уровне. «Память о боевом братстве, доверие, взаимовыручка, твердость в защите общих интересов легли в основу отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем в новую эпоху», – сказал он.

    По итогам встречи Москва и Пекин подписали свыше 20 документов о сотрудничестве. Среди них соглашения в энергетике, искусственном интеллекте, а также в таких сферах, как аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, научные исследования, система образования и СМИ.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС, и как создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 06:30 • Новости дня
    Трамп сказал, что не против арестов бывших руководителей ФБР и ЦРУ

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности арестов лиц, причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о «российском следе», он также не возражает против ареста бывших руководителей ФБР и ЦРУ.

    «Я не знаю, будут ли (аресты), но должны быть», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Daily Caller.

    Он назвал действия этих людей «позором», заявив, что они «мошенничали и врали, сделали столько плохого, злого, вредного для страны». Трамп также подчеркнул, что не увидел бы проблемы в аресте бывших руководителей ФБР и ЦРУ Джеймса Коми и Джона Бреннана.

    «В зависимости от того, что выяснится, если они виновны, то виновны, – приводит слова Трампа ТАСС. – Они плохие люди. И они очень-очень больные люди».

    Трамп также заявил, что «не хотел бы» ареста экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, хотя «она в полной мере виновна».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Национальной разведки Тулси Габбард представила рассекреченные данные о возможной фальсификации сведений в администрации экс-президента Барака Обамы о якобы «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года. Администрация Обамы, по ее словам, злоупотребляла разведданными, использовала правоохранительные органы в качестве инструмента давления и проводила кампанию по подрыву легитимности Трампа.

    Комментарии (2)
    30 августа 2025, 21:15 • Новости дня
    Трамп допустил проведение саммита России, США и Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит России, США и Украины состоится в будущем, отметив хорошие рабочие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

    Дональд Трамп сообщил в интервью порталу The Daily Caller о своей уверенности в проведении саммита с участием России, США и Украины, передает ТАСС. По его словам, трехсторонний формат возможен, однако о встрече Путина и Зеленского он ничего не знает. Трамп отметил, что у него хорошие отношения с российским президентом и высказал надежду на успешное урегулирование конфликта на Украине.

    Президент США сравнил ситуацию с конфликтом на Украине с поведением детей, которые не сразу готовы прекратить ссору. Он подчеркнул, что иногда сторонам «нужно еще немного подраться», чтобы прийти к миру, и добавил, что конфликт продолжается уже долгое время.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва сохраняет настрой на политико-дипломатическое урегулирование конфликта, но для этого необходима взаимность со стороны Украины. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова к переговорам по Украине в любых форматах, если они будут честными и не будут втягивать США в военные действия Европы. Также он отметил, что встреча Путина и Зеленского пока не запланирована, но российский лидер открыт к ней при наличии повестки.

    Ранее Дональд Трамп допустил, что встреча между российским и украинским президентами может не состояться.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин допускает возможность переговоров с Владимиром Зеленским при условии предварительной подготовки повестки и согласования договоренностей на экспертном уровне.

    Комментарии (2)
    МВД назвало самый безопасный регион России
    Австрия разъяснила позицию по вопросу вступления в НАТО
    Патрушев заявил о враждебном отношении Японии к России и Китаю
    Боевые лазеры для борьбы с беспилотниками успешно прошли испытания
    В Россию за 2025 год приехало свыше 16 тыс. украинцев
    Арестован владеющий перегрузочным терминалом в Туапсе уроженец Азербайджана
    Права на «Трудно быть богом» вернули из Голливуда в Россию

    ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС

    Вслед за странами БРИКС, которые создают альтернативную финансовую систему для ухода от долларовой зависимости, по такому же пути решили пойти и страны ШОС. Пока торговля между странами внутри организации сильно отстает от внешней. Однако создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой. Подробности

    Россия убедила мировое большинство в возможности глобальной справедливости

    Саммит Шанхайской организации сотрудничеств стал местом встречи ведущих мировых и региональных игроков. По итогам была принята Тяньцзиньская декларация, в которой лидеры стран – членов объединения обозначили собственное видение справедливого миропорядка. Какие изменения в международной политике будет продвигать ШОС? Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Ради «защиты от России» Прибалтику возвращают в эпоху болот

    Грандиозная сеть оборонительных сооружений в странах Прибалтики и Польши может быть дополнена возрождением когда-то осушенных в этом регионе болот. По крайней мере, в Литве эта идея всерьез обсуждается. Заявляется, что болота должны спасти Прибалтику от «российской агрессии», но реальные цели всех этих мероприятий, похоже, совсем другие. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации