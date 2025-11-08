Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.8 комментариев
Некоторые страховые взносы проиндексируют с 2026 года
Индексация затронет страхователей, использующих Автоматизированную упрощенную систему налогообложения.
Согласно постановлению правительства, взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с 1 января 2026 года проиндексируют. Это затронет страхователей, которые используют налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», передает ТАСС.
Для таких страхователей фиксированный размер страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний подлежит индексации с 1 января 2026 года в 1,076 раза с учетом роста средней заработной платы в России и составляет 2 959 рублей в год, следует из документа.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Госдума в первом чтении одобрила бюджет Фонда соцстрахования на 2026 год.