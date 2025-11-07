Трутнев рассказал, как работал из винтовки в «Доме Трутнева» под Угледаром

Tекст: Катерина Туманова

Трутнев рассказал, что под Угледаром он оказался под огнем ВСУ и лично отстреливался из снайперской винтовки, находясь в полуразрушенном здании, которое теперь называют «Домом Трутнева», передает ТАСС.

«Я работал из этого дома [из снайперской винтовки], под Угледаром. От дома этого уже почти ничего не осталось. Обстреливали нас там не раз и не два. Я не хочу бравировать, это будет неправильно и не по-честному. Но не было ощущения, что кто-то нас победит», – сказал Трутнев.

Вице-премьер признался, что ему «очень интересно вернуться в уже освобожденный Угледар».