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ВСУ потеряли до пяти бригад в Угледаре
ВСУ потеряли до пяти бригад в Угледаре с 2022 года при обороне города
Вооруженные силы Украины потеряли до пяти бригад при обороне Угледара с 2022 года, что составило значительную часть их боевых сил в регионе.
По данным замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман, ВСУ потеряли до пяти бригад в боях за Угледар, сообщает ТАСС.
Он отметил, что украинская сторона не оценила должным образом потенциал российских штурмовиков и тяжелого вооружения, что привело к значительным потерям в их рядах.
Шаман подчеркнул, что около 50% этих потерь пришлись на осеннюю кампанию. Эти цифры свидетельствуют о значительных потерях ВСУ в регионе, несмотря на попытки удержать стратегически важный город.
Потери такого масштаба создают серьезные трудности для украинских сил при продолжении боевых действий в Угледаре и могут повлиять на их способность держать оборону в долгосрочной перспективе.
Военнослужащий добавил, что успешные действия российских сил стали возможными благодаря правильно организованным штурмовым операциям и эффективному использованию тяжелого вооружения, что сыграло решающую роль в ослаблении обороноспособности противника.
Ранее сообщалось, что украинский комбат покончил самоубийством после бегства его батальона под Угледаром