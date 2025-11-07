Замминистра культуры Литвы ушел в отставку после визитов в Россию

Брокас покинул пост замминистра культуры Литвы из-за визитов в Россию после 2014 года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Замглавы министерства культуры Литвы Александрас Брокас сообщил о решении покинуть пост в обращении к коллегам и культурному сообществу, передает ТАСС со ссылкой на портал Delfi.

«Сегодня я решил уйти в отставку с должности замминистра культуры», – заявил он в открытом письме.

Брокас отметил, что вокруг его персоны в последнее время возникло много обсуждений и спекуляций, цель которых, по его словам, заключалась в репутационной атаке. «Я ухожу в отставку, чтобы сохранить принцип достоинства, чтобы министерство могло работать без тени разрушения, а общественность – без сомнений в его прозрачности», – подчеркнул он.

Ранее Брокас признался, что после 2014 года неоднократно ездил в Москву, поскольку работал над созданием фильма. После назначения на должность в адрес политика также прозвучала критика, связанная с его прошлой работой ритмологом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 октября министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс отказался отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.

Министр подал в отставку по требованию главы правительства и на фоне общественной критики. Правительство Литвы приняло отставку Адомавичюса.