Министр культуры Литвы отказался отвечать на вопрос о принадлежности Крыма

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс отказался отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, пишет портал Delfi.
Как сообщает Delfi, во время интервью журналистка спросила, считает ли глава ведомства Крым частью России или Украины, передает ТАСС.
«Это провокационные вопросы, давайте даже не будем к ним подходить, ведь мы сейчас говорим не о министерстве культуры», – ответил Адомавичюс после короткой паузы.
На повторный вопрос министр попросил журналистку «не играть в игры». «Есть грань, за которую не стоит заходить. Вот здесь и нужно остановиться. На этих вопросах», – подчеркнул он.
В апреле СМИ сообщили о возможном признании Крыма российским со стороны США.