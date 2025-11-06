«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.12 комментариев
В 2024-2025 учебном году был отчислен каждый десятый российский студент
Минобрнауки: Каждый десятый студент был отчислен в 2024-2025 учебном году
В прошлом учебном году каждый десятый студент был отчислен из российских вузов, причины отчисления при этом могут быть совершенно разными, сообщили в Минобрнауки.
В 2024/2025 учебном году из российских вузов отчислили 10,7% студентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки. В ведомстве уточнили, что в указанный период в российских университетах обучались 4,6 млн человек. Из них выбыли по болезни 1 092, оставили обучение по собственному желанию 157 583, отчислены по неуспеваемости 186 132, выбыли по иным причинам 147 тыс. человек. Суммарно это составляет 10,7% от общего количества обучающихся.
В Министерстве также отметили, что с 2020 года неуклонно растет доля выбывших из-за неуспеваемости. В ведомстве считают, что это является показателем повышения требований к академической успеваемости со стороны организаций высшего образования. Это, в свою очередь, является фактором повышения качества высшего образования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобрнауки запланировало расширение числа бюджетных мест на инженерных и сельскохозяйственных специальностях в российских вузах на 2026/2027 учебный год.
В то же время в вузах решили сократить количество платных мест по направлениям экономика, психология и юриспруденция.
На Украине студентов начали отчислять за отказ от военной подготовки.