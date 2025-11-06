На прифронтовой территории СВО открыли новый класс операторов дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новый учебный класс для подготовки операторов FPV-дронов начал работу на прифронтовой территории, передает ТАСС.

Класс стал пятым по счету и создан усилиями специалистов конструкторского бюро «Ветер» из Забайкальского края.

В учебном классе военнослужащие могут бесплатно пройти обучение по управлению FPV-дронами и работе с другим современным оборудованием непосредственно в зоне специальной военной операции. Представитель КБ «Ветер» сообщил, что это оперативное обучение позволяет экономить время и быстро готовить специалистов для выполнения боевых задач.

После завершения курса бойцы получают необходимое оборудование, разработанное КБ «Ветер», также на безвозмездной основе. В компании выпускают линейку моделей БПЛА, наземные станции управления и оптоволоконные системы, которые предоставляются выпускникам классов для выполнения боевого задания.

Директор КБ «Ветер» Евгений Гуцул отметил: «Мы считаем важнейшей задачей обеспечить фронт не только техникой, но и знанием, а также навыками, которые позволяют использовать эту технику с максимальной эффективностью».

Инженеры предприятия находятся в зоне СВО и оказывают круглосуточную техническую поддержку по оборудованию. На данный момент производство техники КБ «Ветер» локализовано в России на 80%, в организации планируют увеличивать уровень локализации за счет сотрудничества с российскими производителями комплектующих.

