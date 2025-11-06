Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?0 комментариев
Стало известно о закрытии последней угольной шахты Чехии
Руководство OKD объявило о прекращении добычи угля на последней в Чехии шахте CzSM
Добыча угля на последней шахте CzSM в юго-западной части Чехии завершится 31 января 2026 года, сообщается в коммюнике компании Kopalnie Ostrawsko-Karwinskie (OKD), которой принадлежит шахта.
О прекращении работы последней в Чехии угольной шахты CzSM, расположенной на юго-западе страны, стало известно из сообщения компании Kopalnie Ostrawsko-Karwinskie (OKD), передает ТАСС.
Предприятие официально закроется 31 января 2026 года. В начале февраля с территории шахты отправится последний вагон с углем, как подчеркивается в заявлении компании.
Работники шахты CzSM до момента окончательного закрытия должны поднять на поверхность порядка 200 тыс. тонн каменного угля. Директор OKD Роман Сикора отметил: «Добыча угля на шахте CzSM велась без перерыва 250 лет».
Компания OKD – единственный производитель каменного угля в Чехии. За последние годы она уже закрыла все остальные шахты из-за убытков и нерентабельности деятельности.
