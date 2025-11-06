  • Новость часаОАК поставила Минобороны новую партию бомбардировщиков Су-34
    Мир испугался пузыря в сфере искусственного интеллекта
    Захарова выразила уверенность в повторном освобождении Киева от нацистов
    ЕС собрался прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз
    Психотерапевт объяснил, почему после путешествия снова хочется отдохнуть
    Путин назвал недопустимым раздувание межнациональных противоречий
    Несколько украинских военных сдались в плен в Красноармейске
    Еврокомиссия занялась поиском способов пополнения бюджета Украины
    Украина прекратила движение поездов до Славянска и Краматорска
    Германия ограничила въезд россиян в страну
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как римскому папе не угодить в публичный дом

    Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Искусственный интеллект показал пользу сомнений

    Одной из причиной отставания Востока от Запада в прошлом могло стать решение совершенствовать эстетическую сторону жизни, забыв про поиск истины. Сегодня американская цивилизация с помощью технологий ИИ сама рискует пойти по этому пути.

    6 ноября 2025, 09:24 • Новости дня

    Стало известно о закрытии последней угольной шахты Чехии

    Руководство OKD объявило о прекращении добычи угля на последней в Чехии шахте CzSM

    Tекст: Вера Басилая

    Добыча угля на последней шахте CzSM в юго-западной части Чехии завершится 31 января 2026 года, сообщается в коммюнике компании Kopalnie Ostrawsko-Karwinskie (OKD), которой принадлежит шахта.

    О прекращении работы последней в Чехии угольной шахты CzSM, расположенной на юго-западе страны, стало известно из сообщения компании Kopalnie Ostrawsko-Karwinskie (OKD), передает ТАСС.

    Предприятие официально закроется 31 января 2026 года. В начале февраля с территории шахты отправится последний вагон с углем, как подчеркивается в заявлении компании.

    Работники шахты CzSM до момента окончательного закрытия должны поднять на поверхность порядка 200 тыс. тонн каменного угля. Директор OKD Роман Сикора отметил: «Добыча угля на шахте CzSM велась без перерыва 250 лет».

    Компания OKD – единственный производитель каменного угля в Чехии. За последние годы она уже закрыла все остальные шахты из-за убытков и нерентабельности деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа согласилась на полную энергетическую зависимость от США.

    3 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    Захарова увидела символизм в обрушении башни в Риме

    Захарова заявила о риске обрушения экономики Италии из-за помощи Украине

    Захарова увидела символизм в обрушении башни в Риме
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высказала мнение, что итальянское государство может быть разрушено вследствие политики поддержки Киева, сославшись на недавнее обрушение башни в Риме.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала публикацию итальянской газеты Corriere della Sera об обрушении исторической башни на Императорских форумах в центре Рима.

    В сообщении говорилось: «В центре Рима на Императорских форумах обвалилась историческая башня. Под завалом ищут пострадавших».

    Захарова связала данный инцидент с политикой Италии в отношении Украины, напомнив, что в мае текущего года МИД Италии сообщил о выделении около 2,5 млрд евро на поддержку Киева, из которых один миллиард направлен на помощь беженцам, 310 млн – на поддержку бюджета Украины, а 93 млн – на гуманитарные цели.

    «Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен», – заявила Захарова.

    Как  ранее писала газета ВЗГЛЯД, Италия может использовать средства оборонного кредита Евросоюза для приобретения новых танков и бронетехники от компании Rheinmetall.

    При этом власти Италии и Франции поддержали позицию Бельгии, отказавшись передавать на Украину замороженные российские активы из-за опасений по поводу возможных финансовых рисков.

    Мария Захарова пообещала жесткий ответ Москвы на использование Евросоюзом активов России.

    3 ноября 2025, 11:28 • Новости дня
    Катар пригрозил перекрыть поставки СПГ в Европу

    Катар пригрозил прекратить экспорт СПГ в Европу из-за стандартов ESG

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственный министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида предупредил о возможности остановки экспорта сжиженного природного газа в Европу при сохранении действующих экологических требований.

    Стало известно, что Катар может приостановить поставки сжиженного природного газа в страны Европы, если Евросоюз не изменит действующую экологическую политику, пишет ТАСС. Такое заявление сделал во время конференции ADIPEC государственный министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби.

    В ходе выступления министр заверил: «Мы очень четко заявили, я говорил об этом неоднократно». Он подчеркнул, что поставки окажутся под угрозой в случае, если Европа не смягчит или не откажется от стандартов ESG.

    Глава министерства добавил, что достичь нулевого уровня выбросов невозможно, подчеркнув нереалистичность подобных требований. На текущий момент Катар занимает третье место в мире по объемам запасов природного газа и является вторым крупнейшим экспортером СПГ после США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар в июле 2025 года уже предупреждал о возможном полном прекращении поставок сжиженного природного газа в Евросоюз.

    Евросоюз приговорил себя к крупному энергетическому кризису.

    Европейцам придется конкурировать за энергоресурсы с азиатским рынком на фоне повышения цен на газ в регионе на 40% за полгода.

    5 ноября 2025, 20:15 • Видео
    В США сменилась эпоха

    Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    5 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Бельгия заявила о планах активировать четвертую статью НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен допустил начало консультаций стран НАТО из-за появления неопознанных дронов на территории страны.

    Бельгия рассматривает возможность активации четвертой статьи Вашингтонского договора НАТО на фоне инцидентов с неопознанными беспилотниками, пишет ТАСС со ссылкой на издание 7sur7. Глава Минобороны Тео Франкен заявил: «В ближайшие часы и дни будет решен вопрос, должна ли Бельгия активировать четвертую статью НАТО».

    Планируемая активация статьи может привести к началу консультаций по вопросам безопасности с другими государствами блока. В настоящий момент детали появления беспилотников не раскрываются, ситуация остается напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бельгии вечером 4 ноября были закрыты все аэропорты из-за появления беспилотников над их территориями. Международный аэропорт Завентем в Брюсселе отменил 40 рейсов. Глава правительства Бельгии Барт Де Вевер объявил о созыве национального совета безопасности 6 ноября для обсуждения инцидента с участием силового блока кабмина. Экс-министр военного ведомства Бельгии Людивин Дедондер раскритиковала высказывания действующего министра обороны Франкена в адрес России после появления беспилотников.

    4 ноября 2025, 11:47 • Новости дня
    В Грузии отвели Евросоюзу пять лет на радикальное оздоровление
    В Грузии отвели Евросоюзу пять лет на радикальное оздоровление
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Первый заместитель председателя парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани отвел Евросоюзу пять лет на радикальное изменение к лучшему ситуации в этом объединении, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «У нас очень большие надежды и ожидания, что к 2030 году ситуация в ЕС радикально изменится и там, как и в США, победит здравомыслие», – сказал он журналистам во вторник.

    «Мы рассчитываем, что в течение пяти лет ЕС сможет вернуться к базовым ценностям – тем самым, ради которых мы стремимся стать его членами», – отметил он.

    При этом Леван Мачавариани призвал евробюрократию «уважать интересы Грузии, иначе подвижек в отношениях Брюсселя и Тбилиси не произойдет».

    «Евробюрократы критикуют «Грузинскую мечту» совершенно безосновательно, не приводя никаких фактов и опираясь только на восприятия», – заявил первый зампред фракции правящей партии.

    Парламентарий отметил, что в 2030 году должен наступить новый этап расширения Евросоюза, к которому объединение должно «постараться измениться к лучшему».

    4 ноября ЕС огласит выводы по ситуации в странах-кандидатах и ожидается, что Брюссель будет резко критиковать Грузию за якобы отступление от демократии. В Тбилиси с такой постановкой вопроса категорически не соглашаются.

    «Мы надеемся, что к 2030 году изменится европейская бюрократия, и в этом случае для Грузии будет полезным членство в Евросоюзе», – заявил ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2023 году.

    4 ноября 2025, 22:25 • Новости дня
    Орбан назвал альтернативный вариант членству Украины в Евросоюзе

    Tекст: Катерина Туманова

    Венгрия не поддерживает и не будет поддерживать членство Украины в Европейском союзе, потому что это привело бы к войне в Европе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    В своем обращении к украинскому лидеру венгерский премьер напомнил, что поддержка, которую Украина получает от Европейского союза, включает и венгерские деньги. Более того, Венгрия ничем не обязана Украине, которая не защищает ни от кого и ни от чего.

    «Венгрия не поддерживает и не будет поддерживать членство Украины в Европейском союзе, потому что это привело бы к войне в Европе и вывело бы деньги венгров на Украину. Мы считаем, что Европейский союз должен вступить в стратегическое партнерство с Украиной без членства в ЕС», – написал Орбан в соцсети Х свое предложение.

    Премьер Венгрии добавил, что правительство страны будет придерживаться этой позиции в будущем, так как имеет на нее полное право.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейским странам предстоит еще долго содержать Украину, которую они взяли «на поруки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал членство Украины в Евросоюзе угрозой для экономики и безопасности союза, предложив ограничиться стратегическим партнерством. ЕК заявила о планах начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС до конца года.

    3 ноября 2025, 11:54 • Новости дня
    Вице-канцлер ФРГ предложил полностью запретить сталь из России
    Вице-канцлер ФРГ предложил полностью запретить сталь из России
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии встречи представителей власти и металлургов в Берлине вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль предложил внедрить полный запрет на поставки стали из России в страны ЕС.

    Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль обратился с призывом к властям страны ввести полный запрет на импорт российской стали в Евросоюз, передает РИА «Новости». О своем предложении он заявил накануне запланированного саммита с представителями отрасли, который состоится 6 ноября в Берлине с участием канцлера ФРГ Фридриха Мерца, федеральных министров и представителей промышленности.

    Клингбайль отметил недовольство тем, что до сих пор под действующие санкции ЕС не попали российские стальные слябы, которые после ввоза перерабатываются на европейских заводах. «Необходимо полностью прекратить импорт стали из России», – приводит его слова агентство DPA.

    По словам вице-канцлера, власти не могут объяснить сотрудникам национальных предприятий, почему рынок Европы по-прежнему остается открытым для российской продукции. Он подчеркнул, что предлагаемый запрет призван защитить сталелитейную промышленность Германии в условиях кризиса и усилить поддержку отрасли.

    Стальные слябы используются как исходный материал для производства листовой и ленточной стали для предприятий Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз запретил предоставление туристических услуг в России в рамках 19-го пакета санкций. В новый пакет санкций были включены дополнительные лица и организации. Рестрикции по операциям с криптовалютами также стали частью новых ограничений.

    3 ноября 2025, 14:29 • Новости дня
    Орешкин заявил о безразличии России к запретам ЕС на энергоресурсы

    Орешкин: Россия не обращает внимания на действия ЕС по запрету энергоресурсов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин отметил, что Россия ориентируется на мировые рынки, а не на решения Европы по энергоресурсам.

    Россия не обращает особого внимания на решения Европы по вопросам импорта российских энергоресурсов, заявил Максим Орешкин во время выступления на нефтяном форуме ADIPEC, передает ТАСС.

    «То, что делает Европа, – это проблема для самой Европы, потому что мы знаем последствия всех решений, принятых ею в предыдущие годы», – подчеркнул он.

    Орешкин добавил, что Москва в своей политике сосредотачивается не на реакциях ЕС, а на динамике мировых рынков. Он отметил, что в настоящее время главные драйверы экономического роста наблюдаются в Восточной Азии, Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. По его словам, эти регионы становятся ключевой частью мировой экономики и в будущем будут играть все большую роль.

    Ранее вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль предложил внедрить полный запрет на поставки стали из России в страны ЕС.

    Орешкин назвал условия работы иностранных мессенджеров в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орешкин заявил, что симпозиум «Создавая будущее» становится частью экосистемы «Открытого диалога».

    5 ноября 2025, 14:40 • Новости дня
    Экс-министр обороны Бельгии обвинила Франкена в провокациях против России

    Экс-глава Минобороны Бельгии Дедондер раскритиковала Франкена за слова о России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экс-министр военного ведомства Бельгии Людивин Дедондер на местном ТВ раскритиковала скандальные высказывания в адрес России действующего министра обороны страны после инцидента с беспилотниками.

    Бывшая министр обороны Бельгии Людивин Дедондер обвинила нынешнего министра обороны Тео Франкена в провокационном поведении, сообщает РИА «Новости».

    На бельгийском телевидении Дедондер заявила: «Что касается Тео Франкена, то я нахожу его поведение немного необычным. Потому что мы ждем от министра обороны, что он защищает и обеспечивает безопасность граждан. А не того, чтобы он делал какие-то заявления обо всем и провоцировал. И затем, как только в воздушном пространстве появляются беспилотники, он говорит: это не моя вина, это вина другого».

    Бывший министр считает, что глава военного ведомства позволил себе резкие заявления о России на фоне недавних инцидентов с беспилотниками в воздушном пространстве страны. В ответ на вопрос ведущего о возможной связи между заявлениями Франкена и полетами беспилотников, Дедондер отметила, что эти выводы предстоит сделать следствию. Она подчеркнула, что «когда ты министр обороны, ты должен знать, что есть вещи, о которых не говорят публично».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бельгийский министр Франкен заявил о намерении «стереть Москву с карты мира» в случае российских ракетных ударов по Брюсселю. Российское посольство осудило подобные угрозы и назвало их ненормальными и опасными.

    Позже Франкен попытался оправдаться заявлениями о нежелании НАТО войны с Россией. Министр обвинил бельгийскую газету De Morgen в искажении своих слов.

    4 ноября 2025, 14:22 • Новости дня
    Послы ЕС назначили дату обсуждения конфискации активов России

    ЕС решил собрать послов 5 ноября для обсуждения конфискации активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянные представители 27 стран Евросоюза вновь обратятся к рассмотрению предложений Еврокомиссии об экспроприации суверенных активов России на заседании 5 ноября, следует из опубликованной на сайте Совета ЕС повестке заседания.

    Постоянные представители двадцати семи стран Евросоюза вновь обратятся к рассмотрению предложений Еврокомиссии об экспроприации суверенных активов России на заседании 5 ноября, передает ТАСС. Дискуссия пройдет в рамках подготовки к следующему заседанию Совета ЕС на уровне министров экономики и финансов.

    Как отмечается в опубликованной на сайте Совета ЕС повестке, обсуждение инициативы будет происходить под видом так называемого репарационного кредита, что предусматривает использование замороженных активов Центробанка России. Активы находятся в депозитарии Euroclear в Брюсселе.

    Источник указывает, что практических решений по данному вопросу на ближайшей встрече принято не будет. Заседание начнется в 11:30 по московскому времени в Брюсселе в рамках комитета COREPER II, передает РИА «Новости».

    Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пиньо подчеркивала, что комиссия продолжает работать над механизмами использования российских активов для поддержки Украины. На саммите ЕС, прошедшем в Брюсселе 23 октября, решение по этому вопросу было решено отложить до декабря.

    Ранее Россия и КНР выступили против конфискации государственных суверенных активов.

    Власти Италии и Франции отказались передавать на Украину замороженные российские активы из-за опасений по поводу финансовых рисков.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отказался поддержать конфискацию российских активов без коллективного распределения рисков между странами Евросоюза.

    Россия пообещала жестко ответить в случае экспроприации ее суверенных активов.

    4 ноября 2025, 08:33 • Новости дня
    Россия и КНР выступили против конфискации государственных суверенных активов

    Tекст: Вера Басилая

    Москва и Пекин считают недопустимыми любые попытки конфискации или блокировки суверенных государственных активов, следует из документа по итогам 30 -й встречи глав правительств России и Китая.

    Москва и Пекин заявили о недопустимости конфискации и блокировки суверенных активов, передает ТАСС. В совместном коммюнике, опубликованном по итогам тридцатой встречи глав правительств России и Китая, подчеркивается принцип «неукоснительного соблюдения международных обязательств, касающихся иммунитетов государств и их собственности».

    «Конфискация, блокировка или любое иное использование суверенных активов без согласия собственника грубо нарушает базовый принцип суверенного равенства государств и дестабилизирует глобальную финансовую систему», – отмечается в документе.

    Согласно позиции сторон, такие действия могут привести к разрушению основ современного мирового порядка в сфере экономики.

    Обе страны выступают за укрепление международного права и подчеркивают важность защиты суверенных имущественных прав государств. Москва и Пекин считают, что использование суверенных активов должно происходить только по согласию их владельца.

    Ранее власти Италии и Франции отказались передавать Украине замороженные российские активы из-за опасений по поводу финансовых рисков.

    СМИ писали, что Украине угрожает потеря поддержки МВФ, если Евросоюз не одобрит передачу российских активов Киеву.

    Россия пообещала жестко ответить в случае экспроприации ее суверенных активов.

    4 ноября 2025, 14:16 • Новости дня
    Совет ЕС одобрил новый транш помощи Украине на 1,8 млрд евро

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз утвердил новый транш финансовой поддержки для Украины в размере 1,8 млрд евро, говорится в опубликованном на сайте Совета ЕС заявлении.

    В сообщении отмечается, что решение касается пятой по счету регулярной выплаты в рамках программы Ukraine Facility. Европейские чиновники подчеркнули: «Украина получит 1,8 млрд евро финансирования, так как Совет принял решение о пятой регулярной выплате поддержки в рамках программы Ukraine Facility», передает РИА «Новости».

    Указывается, что сумма предоставляется на основе успешного выполнения Киевом девяти необходимых шагов для получения пятого транша, а также одного невыполненного шага, отнесенного еще к четвертому траншу. Основная цель этих средств – поддержка макрофинансовой стабильности и обеспечение бесперебойной работы системы государственного управления Украины.

    С учетом этой выплаты общий объем помощи Евросоюза Киеву с 2022 года достиг примерно 179,8 млрд евро.

    1 октября власти ЕС приняли решение направить Киеву очередной транш для поддержки оборонной отрасли, а половина суммы пойдет на развитие беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассмотрела предложение о передаче на Украину 140 млрд евро замороженных российских активов в виде бескупонных облигаций.

    3 ноября 2025, 12:40 • Новости дня
    Орбан отказался финансировать Киев

    Орбан: Венгрия не обязана финансировать Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсетях заявил, что у Будапешта отсутствуют основания для финансирования Украины и осудил попытки Брюсселя принудить Венгрию к такой поддержке.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не обязана финансировать Украину, передает РИА «Новости».

    По словам Орбана, у Венгрии нет политических, экономических или моральных причин для выделения средств Киеву.

    «Как сообщает Economist, в следующие четыре года Украине понадобится 400 миллиардов долларов для продолжения войны... И опять ожидается, что платить за это будет Европа. Никто больше не хочет брать расходы на себя. Вот почему Брюссель в таком возбуждении. Вот почему они хотят конфисковать замороженные российские активы, пересмотреть систему финансирования ЕС и взять новые кредиты. Мы отказываемся от этого. Венгрия не обязана финансировать Украину. У нас нет никаких причин для этого: ни политических, ни экономических, ни моральных», – написал Орбан в соцсети X.

    Венгерский премьер уточнил, что Венгрия разделяет мнение многих других стран Евросоюза, однако Будапешт озвучивает свою позицию откровеннее других. По словам Орбана, именно поэтому на Венгрию оказывают давление и подвергают критике в Брюсселе. Он заявил, что ЕС стремится к установлению более послушного правительства в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан ранее публично обвинил Дональда Туска в том, что его политика по Украине ослабляет Польшу и Европу.

    Советник венгерского премьера Балаж Орбан заявил, что Будапешт изучает создание альянса с Чехией и Словакией для противодействия поддержке Украины в ЕС.

    3 ноября 2025, 16:59 • Новости дня
    В ЕС заявили о продолжении поиска финансов для Украины на два года

    Представитель ЕК Пиньо заявила о продолжении поиска средств для Киева на два года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия продолжила обсуждать различные варианты предоставления финансовой поддержки Киеву на 2026-2027 годы, включая кредитные механизмы, сообщила ее представитель Пиньо.

    Еврокомиссия все еще не определилась с окончательными источниками финансирования Украины на 2026-2027 годы.

    Представитель комиссии Паула Пиньо заявила на брифинге: «На данный момент мы все еще работаем над тем, чтобы убедиться, что мы действительно можем удовлетворить финансовые потребности Украины, включая репарационный кредит… Методы и средства для обеспечения все еще находятся в стадии обсуждения».

    Также Пиньо отметила, что вопрос предоставления необходимых средств будет решаться с учетом текущей экономической ситуации в ЕС и степени готовности стран-членов поддержать соответствующие инициативы. На данный момент о конкретном механизме предоставления помощи не объявлено, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина может оказаться без поддержки Международного валютного фонда, если Евросоюз не разрешит использовать замороженные российские активы.

    Однако власти Италии и Франции поддержали позицию Бельгии и отказались передавать Киеву замороженные российские активы из-за опасений по поводу финансовых рисков.

    Европейская пресса отмечает, что Украина не продержится без помощи Запада до весны 2026 года.

    5 ноября 2025, 18:35 • Новости дня
    Финляндия запланировала нарастить численность спецназа

    Власти Финляндии объявили о росте численности спецназа страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финские военные собираются в течение нескольких лет нарастить спецподразделения за счет новых наборов среди военнообязанных до 30 лет, сообщает местная пресса.

    Численность спецназа в силах обороны Финляндии значительно увеличится в ближайшие годы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Iltalehti.

    Издание уточняет, что егерский полк специального назначения «Утти» объявил о начале набора на новый курс спецназа, который стартует в июле 2026 года.  Туда могут принять всех военнообязанных в возрасте до 30 лет,  прошедших воинскую службу или курс подготовки унтер-офицеров резерва.

    Продолжительность курса составит 12 месяцев. Ожидается, что эти меры позволят значительно увеличить число подготовленных бойцов спецназа в структуре вооруженных сил страны.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Финляндии переходят на стандартные для НАТО калибры стрелкового оружия, включая патроны диаметром 5,56 на 45 мм. Финские силы обороны также планируют заменить автоматы, созданные на базе Калашникова, на западные аналоги.

    Кроме того, в Финляндии начали строить пробный участок ограждения длиной три километра на границе с Россией.

    5 ноября 2025, 08:57 • Новости дня
    Глава Gunvor предупредил о последствиях при срыве сделки с «Лукойлом»

    Глава Gunvor Торнквист заявил о потере рабочих мест при срыве покупки «Лукойла»

    Tекст: Вера Басилая

    В случае срыва сделки между Gunvor и «Лукойлом» Европа может столкнуться с сокращением рабочих мест и сбоями в поставках нефтепродуктов на сотни предприятий, заявил глава Gunvor Торбьерн Торнквист.

    По словам Торнквиста, ЕС столкнется с потерей рабочих мест и перебоями поставок топлива, если сделка по покупке дочернего общества Lukoil International GmbH будет сорвана, передает РИА «Новости».

    Торнквист заявил, что масштаб этой сделки, которую невозможно завершить за две недели, требует работы с регулятором.

    «Все международные операции «Лукойла» парализованы. Никто не может проводить транзакции с ними. На карту поставлено множество рабочих мест, а нефтеперерабатывающие мощности могут быть серьезно нарушены», – заявил глава Gunvor.

    Он добавил, что отсутствие прогресса ставит под угрозу стабильность европейского топливного рынка.

    Ранее «Лукойл» подтвердил получение предложения от Gunvor Group о покупке дочерней компании Lukoil International GmbH, владеющей зарубежными активами холдинга, и согласовал ключевые условия сделки, обязавшись не вести переговоры с другими покупателями.

    Еврокомиссия начала анализ возможных последствий продажи компанией «Лукойл» своих международных активов на территории Европейского союза.

    Сообщалось, что руководство «Лукойла» после введения санкций США рассматривает возможность передачи всех акций футбольного клуба «Спартак» другому собственнику.

    Напомним, компания «Лукойл» начала рассматривать заявки на покупку своих зарубежных активов после введения санкций.

    Главное
    Штурмовик пообещал освободить Купянск в течение недели
    ОАК поставила Минобороны новую партию бомбардировщиков Су-34
    Агенты СБУ собрались посетить суд делу об убийстве генерала Кириллова
    Между Россией и Турцией спустя 14 лет возобновилось паромное сообщение
    Тбилиси обвинил Украину в торможении евроинтеграции Грузии
    Продажи новых Lada в России резко упали
    Анджелине Джоли предложили приехать к детям Донбасса и Новороссии

    Мир испугался пузыря в сфере искусственного интеллекта

    Фондовые рынки США и Азии падают из-за страха сдутия пузыря, созданного компаниями, занимающихся искусственным интеллектом. Гонка в сфере ИИ стимулирует их вкладывать миллиарды в дата-центры и другую инфраструктуру, что приводит к росту долгов. Главный вопрос - отобьют ли они гигантские затраты или мир ждет повторение лопнувшего пузыря доткомов в начале 2000-х? Подробности

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    От мэра-коммуниста в Нью-Йорке ждут катастрофы

    В Нью-Йорке произошла маленькая, но все-таки политическая революция. На выборах мэра города победил 34-летний Зохран Мамдани. Выходец из индийского Гуджарата, родившийся в Уганде и исповедующий шиизм, он стал самым молодым градоначальником Нью-Йорка с 1892 года и первым мусульманином на этом посту. Почему Трамп назвал этого политика коммунистом – и что эти выборы значат для всей Америки? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • В США сменилась эпоха

      Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    • Макрон стал худшим в истории

      Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    • Что не так с распадом СССР? Почему появились территориальные споры у бывших республик

      В конце 1991 года Советский Союз распался на 15 независимых государств. Однако процедура и его создания, и распада изначально содержала в себе потенциал конфликта. Главная проблема заключалась в том, как были проведены границы советских республик и каким образом произошел раздел огромной страны.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

