Руководство OKD объявило о прекращении добычи угля на последней в Чехии шахте CzSM

Tекст: Вера Басилая

О прекращении работы последней в Чехии угольной шахты CzSM, расположенной на юго-западе страны, стало известно из сообщения компании Kopalnie Ostrawsko-Karwinskie (OKD), передает ТАСС.

Предприятие официально закроется 31 января 2026 года. В начале февраля с территории шахты отправится последний вагон с углем, как подчеркивается в заявлении компании.

Работники шахты CzSM до момента окончательного закрытия должны поднять на поверхность порядка 200 тыс. тонн каменного угля. Директор OKD Роман Сикора отметил: «Добыча угля на шахте CzSM велась без перерыва 250 лет».

Компания OKD – единственный производитель каменного угля в Чехии. За последние годы она уже закрыла все остальные шахты из-за убытков и нерентабельности деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа согласилась на полную энергетическую зависимость от США.