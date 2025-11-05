Мишустин поинтересовался итогами проверки пищевой безопасности продуктов

Tекст: Елизавета Шишкова

Во время встречи с главой Роскачества Максимом Протасовым премьер-министр Михаил Мишустин поинтересовался, как обеспечивается безопасность продуктов новых отечественных производителей после ухода части иностранных компаний, передает ТАСС.

Мишустин отметил, что важно обратить внимание именно на ту продукцию, которая заменила ушедших с российского рынка иностранцев.

Глава Роскачества сообщил, что по итогам исследований более 60% отечественных производителей, пришедших на место иностранных брендов, получили более высокий рейтинг. С оставшимися 40% ведомство ведет активную работу для повышения показателей. Организация внедряет принципы пищевой безопасности и поддерживает производство органических продуктов.

Также премьер задал вопрос о продвижении российской продукции на международные рынки. Протасов пояснил, что сейчас ведется работа по признанию российских сертификатов качества в различных странах, включая страны Азии и Персидского залива.

Мишустин добавил, что Роскачеству необходимо теснее взаимодействовать с ведомствами, отвечающими за качество товаров и услуг – такими как Федеральная антимонопольная служба, Росаккредитация, Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Федеральная налоговая служба.

«Важно, чтобы с ними была выстроена эффективная работа по взаимодействию, поскольку, отвечая за качество со стороны государства, вы должны все стандарты по вашей линии согласовывать с этими службами. Чтобы знак качества в нашей стране был действительно абсолютно честным мерилом отечественной продукции», – подчеркнул премьер.

Ранее эксперт по пищевой безопасности Константин Деревсков заявил, что сумма штрафов, выписанных Роспотребнадзором и Россельхознадзором с начала года, превысила 5 млрд руб.

Эксперт по пищевой безопасности Константин Деревсков предупредил, что в ближайшие два года в России ожидается резкое увеличение случаев отравлений, связанных с употреблением готовых блюд.