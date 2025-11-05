«Миротворец» опубликовал данные 17 несовершеннолетних

Tекст: Алексей Дегтярев

На этом сайте появились данные 17 несовершеннолетних из России и Белоруссии младше 16 лет, передает РИА «Новости».

По версии «Миротворца», они якобы причастны к «покушению на суверенитет и территориальную целостность Украины», а к «сознательному нарушении государственной границы» страны.

Ранее на «Миротворце» появились личные данные трехлетнего гражданина России, его обвинили в «нарушении границы и посягательстве на суверенитет Украины».

До этого на сайте опубликовали данные 14-летнего мальчика, сына офицера, участвующего в спецоперации на Украине. За день до этого на сайте «Миротворец» появились данные пятилетнего ребенка из России.