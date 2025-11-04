Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом, откликаясь на зов, не улавливаемый опросами. Этот феномен нашел яркое подтверждение в наши дни, открыв иную духовную реальность страны на фоне СВО.0 комментариев
В Бельгии разгорелся скандал из-за поставок американских истребителей F-35, которые, как оказалось, слишком шумные и крупные для местных условий, сообщили СМИ.
Как передает портал 20minutes, общественный резонанс возник после выступления министра обороны Бельгии Тео Франкена: «Воздушного пространства страны будет недостаточно для проведения учебных миссий», заявил он. Министр также допустил возможность использовать воздушное пространство Франции, Италии и Нидерландов для тренировочных полетов, пишет ТАСС.
Портал отмечает, что сразу после этого заявления Бельгия, у которой действительно небольшое воздушное пространство, стала объектом насмешек в интернете. Еще одной проблемой оказались жалобы жителей, проживающих рядом с авиабазами: люди обеспокоены сильным шумом, который сопровождает полеты F-35.
Бельгия заказала у американской компании Lockheed Martin 34 истребителя F-35 общей стоимостью 5,6 млрд евро. Брюссель официально известил НАТО о получении первых трех единиц из заказа, который был оформлен еще в 2018 году.
Ранее канадский премьер-министр Марк Карни сообщил, что власти Канады пока не определились с масштабами закупки истребителей F-35 у США, рассматривая вопрос участия местной промышленности в проекте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, новый премьер-министр Канады распорядился пересмотреть контракт на закупку американских истребителей F-35.
При этом сообщалось что Британия несет крупные финансовые потери, связанные с приобретением американских F-35.