Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства

Матвиенко напомнила о вкладе единства народа в защиту государства России

Tекст: Вера Басилая

Поздравляя россиян с Днем народного единства, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила глубокие исторические корни этого праздника, передает ТАСС. Она подчеркнула, что сплоченность народа всегда помогала в трудные времена защищать государство и начинать новые этапы его развития.

Матвиенко напомнила о победе народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского над польскими интервентами.

«Бессмертный подвиг людей, объединенных любовью к родной земле, общей ответственностью за ее будущее, помог спасти Российское государство от распада», – отметила Матвиенко.

Она также заявила, что сегодня главной задачей является сохранение и развитие патриотических традиций и культурного наследия, а также стремление к укреплению процветания страны.

По словам спикера, забота об Отечестве – это завет предков, которые своей самоотверженностью защитили суверенитет России для будущих поколений.

«Нельзя забывать о том, что наша сила заключена в человеческой общности, межнациональной и межконфессиональной солидарности, взаимной помощи и поддержке», – заявила Матвиенко.

День народного единства отмечают 4 ноября в России с 2005 года в честь событий 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву от польских интервентов.

Космонавт Роскосмоса Олег Платонов с борта МКС подчеркнул важность единства для развития страны и значимость совместных усилий граждан.

В День народного единства президент России Владимир Путин примет участие в возложении цветов на Красной площади и посетит праздничную выставку в «Манеже».