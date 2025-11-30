Всероссийская акция «Российский детский Дед Мороз» началась в преддверии Нового года

Tекст: Ольга Иванова

Ежегодная акция Движения Первых «Российский детский Дед Мороз» стартовала 30 ноября и продлится до 14 января 2026 года. В этом году основной целью акции стало привлечение внимания к работникам социально значимых профессий, которые продолжают выполнять свой долг и в новогодние праздники. Дети, участвуя в проекте, совершают добрые поступки, выражают признательность взрослым и учатся уважению к труду, внося атмосферу настоящего праздника для тех, кто встречает Новый год на работе.

По словам председателя Правления Движения Первых Артура Орлова, за три года участники акции поздравили около 600 тыс. работников таких сфер, как здравоохранение, МЧС, полиция, военные, коммунальные службы. Он подчеркнул, что подарить праздник тем, кто трудится на благо общества – это настоящее дело Первых. Стать участником могут дети и наставники из первичных отделений Движения Первых, юные «Орлята России», представители семейного сообщества и других молодежных объединений.

В рамках акции для детей организуют мастер-классы по изготовлению подарков: открыток, рисунков, мягких игрушек с символикой движения. В роли Деда Мороза и Снегурочки участники поздравляют работников экстренных служб, медиков, военных, курьеров и сотрудников крупных предприятий. В свою очередь, предприятия могут провести для детей экскурсии по своим объектам.

Макар Русакевич, представитель Ярославской области в Федеральном Совете Первых, поделился воспоминаниями об участии в прошлом году. Он отметил, что их команда поздравляла персонал Рыбинской городской больницы, где сотрудники были тронуты вниманием и поделились своим опытом. Русакевич пожелал всем участникам нового сезона акции прочувствовать радость добрых дел и создать уникальные моменты поддержки для тех, кто особенно нуждается.

Кроме того, в этом году запланированы праздничные поздравления самых маленьких – детей от одного до трех лет – в рамках формата «Первые елки» с героями Деда Мороза и Снегурочки. Видео- и фотоматериалы поздравлений участники размещают в соцсети «ВКонтакте» с хештегами #РоссийскийДетскийДедМороз и #ДвижениеПервых. В преддверии акции Дед Мороз из Великого Устюга провел встречу с юными участниками проекта, где ребята смогли лично пообщаться с главным зимним волшебником и рассказать о своих мечтах на Новый год.