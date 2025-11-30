По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.4 комментария
УВД ВГА Харькова завело уголовное дело против Ермака
Управление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Уголовное дело в отношении Андрея Ермака возбудило Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области, передает ТАСС. Как указано в заявлении ведомства, он подозревается в пособничестве по части пятой статьи 33 УК РФ, а также в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны по статье 353 УК РФ, применении запрещенных средств и методов ведения войны по статье 356 УК РФ.
Ермак также был отнесен в категорию участников незаконного вооруженного формирования. В то же время в заявлении не приводится информация о конкретных установленных фактах преступлений, совершенных на территории Харьковской области, к которым может быть причастен Ермак.
В пятницу сотрудниками украинских антикоррупционных органов были проведены обыски в квартире и офисе Ермака. Он подтвердил факт проведения следственных действий в отношении себя. Позже президент Зеленский сообщил об увольнении Ермака, отметив, что тот написал заявление об отставке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Ермак был уволен с поста руководителя офиса президента Украины. Параллельное правительство Ермака сравнили с мафией. Ермак намерен уйти на передовую.