США приступили к разработке военной операции против наркокартелей в Мексике

США начали разработку военной операции против наркокартелей в Мексике
Администрация президента США обсуждает отправку военных и разведки для борьбы с наркобизнесом на территории Мексики с применением беспилотников, сообщают американские СМИ.
Администрация президента США приступила к детальному планированию новой масштабной операции по противодействию наркокартелям в Мексике, сообщает ТАСС со ссылкой на канал NBC.
В рамках обсуждаемых мер предусматривается переброска американских военных и сотрудников разведки для проведения наземных операций на территории соседнего государства.
Как отмечается, еще не определены окончательные масштабы предстоящих действий, точное решение по всем параметрам кампании пока не принято. Основной акцент, по словам осведомленных источников, делается на широком применении беспилотных летательных аппаратов для нанесения ударов по базам членов и руководителей наркокартелей.
Один из собеседников телеканала уточнил: «В отличие от Венесуэлы, операция в Мексике не направлена на подрыв правительства страны». Это подтверждают двое действующих и двое бывших чиновников США, участвующих в обсуждениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент заявил, что намерен бороться с наркокартелями без войны и без размещения американских войск за рубежом.
Власти США задержали лидера наркокартеля «Синалоа» в Мексике.
Бывший чемпион мира по боксу Хулио Сезар Чавес-младший был выдворен из США и помещен под стражу в Мексике из-за подозрений в связях с этим картелем.