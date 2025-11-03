Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.0 комментариев
Жители Запорожья помогли российским властям выявить сотрудника ТЦК
Житель оккупированного города Запорожье помогли установить личность работника ТЦК ВСУ Дмитрия Мухина, который, по данным российских властей, принимал участие в принудительной мобилизации.
Жители временно оккупированного киевским режимом города Запорожья передали российским властям информацию о сотруднике территориального центра комплектования Вооруженных сил Украины. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в Telegram-канале, что речь идет о Дмитрии Мухине, 1988 года рождения.
По словам Балицкого, до 2022 года Мухин зарабатывал на призывниках в Акимовском районном военном комиссариате. В начале специальной военной операции он уехал в Запорожье, где стал работать на ТЦК, отлавливая людей для мобилизации.
«Благодаря неравнодушным жителям города Запорожья найден очередной пособник ТЦК. Мухин Дмитрий Александрович, 1988 года рождения. До 2022 года зарабатывал на призывниках в Акимовском районном военкомате. В начале СВО киевский патриот сбежал в город Запорожье, где теперь отлавливает беззащитных людей. Но тем, кто в состоянии заплатить, готов предоставить «бронь», – написал Балицкий.
Он напомнил, что жители пока не освобожденных частей Запорожской области могут через специальный телеграм-бот сообщать о фактах принудительной мобилизации и преступлениях киевского режима.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Херсонский областной суд приговорил Олега Скотаря к 12 годам строгого режима за передачу украинской разведке данных о российских военных.
В Ленинградской области полиция задержала жительницу Бокситогорска по подозрению в продаже персональных данных абонентов кураторам с Украины.
ФСБ ранее задержала жительницу Донецка за передачу в СБУ сведений об автомобилях чиновников и перемещение компонентов взрывного устройства.