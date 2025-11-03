Tекст: Ольга Иванова

Жители временно оккупированного киевским режимом города Запорожья передали российским властям информацию о сотруднике территориального центра комплектования Вооруженных сил Украины. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в Telegram-канале, что речь идет о Дмитрии Мухине, 1988 года рождения.

По словам Балицкого, до 2022 года Мухин зарабатывал на призывниках в Акимовском районном военном комиссариате. В начале специальной военной операции он уехал в Запорожье, где стал работать на ТЦК, отлавливая людей для мобилизации.

«Благодаря неравнодушным жителям города Запорожья найден очередной пособник ТЦК. Мухин Дмитрий Александрович, 1988 года рождения. До 2022 года зарабатывал на призывниках в Акимовском районном военкомате. В начале СВО киевский патриот сбежал в город Запорожье, где теперь отлавливает беззащитных людей. Но тем, кто в состоянии заплатить, готов предоставить «бронь», – написал Балицкий.

Он напомнил, что жители пока не освобожденных частей Запорожской области могут через специальный телеграм-бот сообщать о фактах принудительной мобилизации и преступлениях киевского режима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Херсонский областной суд приговорил Олега Скотаря к 12 годам строгого режима за передачу украинской разведке данных о российских военных.

В Ленинградской области полиция задержала жительницу Бокситогорска по подозрению в продаже персональных данных абонентов кураторам с Украины.

ФСБ ранее задержала жительницу Донецка за передачу в СБУ сведений об автомобилях чиновников и перемещение компонентов взрывного устройства.