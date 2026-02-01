Минздрав впервые утвердил постоянные рекомендации для лечения COVID-19

Tекст: Дарья Григоренко

В документе отмечается, что сейчас COVID-19 приобрел черты сезонной инфекции, а основным источником заражения остается человек – как в инкубационном периоде болезни, так и бессимптомный носитель. Наибольшую опасность для окружающих представляет больной в конце инкубационного периода и в первые дни заболевания, передает РИА «Новости».

Среди ключевых фактов подчеркивается, что число вариантов SARS-CoV-2 уже превышает две тысячи, а в мире сейчас циркулируют различные линии варианта омикрон. Инкубационный период при заражении омикроном стал короче – от двух до семи суток, в среднем – три-четыре дня. Болезнь в основном начинается остро, с симптомов интоксикации и повышением температуры, которая может держаться до трех недель при среднетяжелом и тяжелом течении.

Согласно тексту документа, к основным симптомам COVID-19 относят сухой кашель, одышку, боль в груди, снижение обоняния и вкуса, насморк, конъюнктивит, а также миалгию, спутанность сознания, головные боли, кровохарканье, диарею, тошноту, рвоту и сердцебиение. Более чем у 30% пациентов развивается гипоксемия – понижение уровня кислорода в крови. Врачи отмечают, что легкие и бессимптомные формы болезни способствуют скрытому распространению инфекции.

В амбулаторных условиях для лечения COVID-19 теперь рекомендуются прямые противовирусные препараты, среди которых молнупиравир, фавипиравир, умифеновир, риамиловир, энисамия йодид, комбинация фавипиравир+цинк, нирматрелвир+ритонавир и другие. Для симптоматической терапии назначают ибупрофен, парацетамол, противокашлевые и муколитические препараты. Особое внимание врачи должны уделять сопутствующим хроническим заболеваниям или состояниям, как беременность, чтобы своевременно выявлять риски осложнений.

В документе подчеркивается важность ранней реабилитации при COVID-19 для восстановления дыхательной функции. Кроме того, рекомендуется вакцинация векторной вакциной для профилактики COVID-19 без ограничений для всех пациентов с онкологическими заболеваниями, завершивших иммуносупрессивное лечение, вне зависимости от стадии и формы болезни.

