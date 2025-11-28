Детский омбудсмен Подмосковья поддержала блокировку Roblox в России

Tекст: Алексей Дегтярев

Ксения Мишонова, омбудсмен по правам ребенка в Московской области, поддержала инициативу о блокировке платформы Roblox, передает ТАСС. По ее словам,

Госдума может рассмотреть данную меру, если связь игры с преступлениями будет подтверждена, сказала Мишонова ТАСС.

Омбудсмен отметила, что даже в случае отсутствия доказательств преступлений «заблокировала бы эту заразу», поскольку в Roblox «нет ничего хорошего для детей».

Ранее в СМИ появились сообщения о случаях буллинга и аморальных действий в отношении несовершеннолетних игроков Roblox. В МВД указывали, что с начала года зафиксировано около 1 тыс. фактов мошенничества в компьютерных играх, и большая их часть пришлась на Roblox.

Платформа Roblox является одной из крупнейших в мире и насчитывает более 600 млн пользователей, среди которых значительную часть составляют несовершеннолетние.

Ранее в МВД сообщали, что мошенники часто избирают своими жертвами детей в онлайн-играх, в том числе в Roblox.