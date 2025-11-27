  • Новость часа«Союз МС-28» с международным экипажем выведен на орбиту
    Как родились героические традиции морской пехоты России
    В Госдуме указали Трампу на еще одну порожденную США «адскую дыру»
    Прибалтике потребовалась экономическая помощь из-за евросанкций против России
    Дочь репатриантов из Казахстана записала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе
    Совершивших теракт на Крымском мосту приговорили к пожизненному заключению
    Путин предложил странам ОДКБ вооружиться российским оружием
    Россия указала на отсутствие у Британии средств на содержание Украины
    Русский язык стал обязательным предметом в школах КНДР
    Германия подготовила план «на случай войны с Россией»
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    27 ноября 2025, 13:25 • Новости дня

    В Западной Вирджинии легализовали отказ от вакцин по религиозным причинам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в штате Западная Вирджиния разрешил родителям отказываться от обязательной вакцинации детей по религиозным соображениям, сообщает Associated Press (AP).

    Суд в штате Западная Вирджиния разрешил родителям отказаться от обязательной вакцинации детей по религиозным причинам, передает ТАСС.

    Ранее жители штата могли получить освобождение только на основании медицинских показаний. Теперь к ним добавилась официальная возможность мотивировать отказ религиозными взглядами.

    Ученики, которым не сделали прививки по этим причинам, будут допущены к очным занятиям в школах и смогут участвовать в спортивных секциях. Губернатор Патрик Морриси назвал это решение «победой семей, вынужденных бросать школу из-за религии».

    До этого штат считался одним из самых успешных по охране здоровья несовершеннолетних: без сертификата о вакцинации от таких заболеваний, как гепатит B, дифтерия, корь, краснуха, ветрянка и других, дети не могли посещать школы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп вернул на службу военных, уволенных за отказ от вакцинации против коронавируса.

    ВВС США попросили вернуться пилотов, ранее уволенных из-за отказа от прививки от коронавируса.

    26 ноября 2025, 21:53 • Новости дня
    Каллас потребовала сократить численность армии России

    Каллас потребовала сократить численность российской армии и расходы на оборону

    Каллас потребовала сократить численность армии России
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что мирный план для Украины должен включать сокращение численности Вооруженных сил России, и расходов на оборону.

    Мирный план по Украине должен включать сокращение численности Вооруженных сил России, заявила глава евродипслужбы Кая Каллас на пресс-конференции по итогам консультаций глав МИД ЕС по Украине, передает ТАСС.

    Она также раскритиковала расходы России на оборону, отметив, что такие действия представляют угрозу для безопасности Евросоюза. По ее словам, усиление военного потенциала России негативно отражается на стратегической стабильности региона.

    Ранее западные СМИ сообщали, что план президента США Дональда Трампа предполагает сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек. Однако лидеры Евросоюза не поддержали этот проект и подготовили собственную инициативу.

    Как отмечает агентство Reuters, европейский план допускает в будущем прием Украины в НАТО и размещение на ее территории войск альянса. Кроме того, в европейском варианте предлагается, чтобы численность украинской армии в мирное время составляла 800 тыс. человек, что на 200 тыс. больше, чем запланировали в США.

    Каллас ранее заявила, что Россия не имеет права рассчитывать на какие-либо уступки со стороны Украины.

    Каллас также подчеркивала, что поддержка Украины обойдется дешевле, чем последствия победы России на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал неконструктивным мирный план Европы по Украине.

    26 ноября 2025, 21:36 • Новости дня
    Закрыта лазейка для повторного въезда выдворенных из России иностранцев
    Закрыта лазейка для повторного въезда выдворенных из России иностранцев
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В базу биометрических данных с 2024 года были внесены сведения о примерно семи млн иностранных граждан, в результате чего им больше не удастся попасть в Россию, используя поддельные документы или иные незаконные способы, заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Гребенкин.

    Гребенкин напомнил, что в прошлом году стартовал эксперимент по сбору биометрических данных мигрантов в пунктах пропуска Москвы и Оренбургской области, передает Ura.ru. За это время было выявлено свыше 40 тыс. человек с поддельными документами, ограничениями на въезд или находящихся в розыске.

    Кроме того, в июне этого года начался второй этап эксперимента, теперь поездки иностранных граждан в Россию можно предварительно одобрить через специальное мобильное приложение. За прошедшее время органы внутренних дел обработали около 94,1 тыс. обращений, из них одобрили 91,8 тыс. поездок. Также нашли более 2,3 тыс. человек, которым запрещено въезжать в Россию.

    С 1 сентября 2025 года в Москве и Московской области начали еще один эксперимент по регистрации безвизовых трудовых мигрантов в Многофункциональном миграционном центре «Сахарово». За местонахождением мигрантов следят с помощью геолокации и мобильного приложения «Амина». Иностранные граждане должны установить приложение на свои устройства и указывать в нем, где они находятся. Сейчас приложение установили почти 1 млн иностранцев, а на миграционный учет поставили более 710 тыс. человек. Эксперимент планируют закончить 1 сентября 2029 года, а потом распространить опыт на всю страну.

    Гребенкин также сказал, что до 30 июня 2026 года МВД должно создать государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». В нем будут данные обо всех иностранцах и лицах без гражданства, которые приезжают, уезжают и находятся в России. Замсекретаря Совбеза добавил, что уже сейчас можно поставить иностранца на миграционный учет через Единый портал государственных и муниципальных услуг. По данным МВД России, в 2025 году этим сервисом воспользовались более 5,5 млн раз – это больше 45% от всех случаев постановки на миграционный учет.

    Напомним, в течение 2024 года в Россию прибыли более 6 млн мигрантов, при этом примерно половина из них приехала для трудоустройства.

    В сентябре в России обновили правила контроля въезда мигрантов.

    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    26 ноября 2025, 19:17 • Новости дня
    Актрисе Аглае Тарасовой назначили три года условно

    Суд приговорил актрису Тарасову к трем годам условно за контрабанду наркотиков

    Актрисе Аглае Тарасовой назначили три года условно
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Домодедовский городской суд приговорил актрису Аглаю Тарасову к трем годам условно по делу о контрабанде наркотиков. Ей назначен штраф в размере 200 тыс. рублей и вменена обязанность ежемесячно отмечаться в контролирующем органе.

    «Признать Тарасову виновной и назначить ей наказание в виде трех лет заключения условно и штрафа в 200 тыс. рублей», – объявила судья. Вейп, фигурировавший в деле, постановлено уничтожить, передает ТАСС.

    В суде дали показания актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, а также были переданы положительные характеристики от артистов Сергея Безрукова, Евгения Миронова, писателя Александра Цыпкина и режиссера Алексея Германа – младшего. Все они отметили положительные личные качества Тарасовой.

    В августе 2025 года прилетевшую из Израиля актрису Тарасову задержали в Домодедово. Сотрудники транспортной полиции и таможни нашли у нее 0,38 грамма гашишного масла в электронном устройстве. В отношении актрисы возбудили дело по статье о контрабанде наркотиков.

    С 5 сентября Тарасова находилась под ограничениями – ей запрещалось покидать дом ночью, общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи, кроме экстренных случаев и общения с органами следствия.

    Аглая Тарасова – дочь актрисы Ксении Раппопорт. Награждена кинопремией «Золотой орел» за лучшую женскую роль в фильме «Лед».

    27 ноября 2025, 06:13 • Новости дня
    Трамп: Животное, расстрелявшее в упор бойцов Нацгвардии США, заплатит суровую цену
    Трамп: Животное, расстрелявшее в упор бойцов Нацгвардии США, заплатит суровую цену
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Выходец из Афганистана расстрелял бойцов Нацгвардии США в Вашингтоне в упор из засады, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Двое членов Национальной гвардии, служащие в Вашингтоне, были расстреляны в упор в ходе чудовищной атаки из засады», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он также заявил: «Как президент США я намерен убедиться, что животное, которое совершило эту жестокость, заплатит самую суровую цену. Правосудие в отношении злоумышленника восторжествует быстро и четко».

    Трамп обвинил миграционную политику предыдущей администрации Джо Байдена в создании угрозы национальной безопасности США. Он заявил, что прошлая администрация позволила проникнуть в страну «20 млн непроверенных и неизвестных иностранцев» и подчеркнул необходимость проверить каждого прибывшего из Афганистана после 2021 года. «Если они не могут любить нашу страну, мы их не хотим», – добавил президент.

    По словам Трампа, Министерство внутренней безопасности уверено в том, что задержанный подозреваемый – выходец из Афганистана, «адской дыры на земле», доставленный в США рейсом при администрации Байдена в сентябре 2021 года. Он отметил, что нападение было «проявлением зла, ненависти и терроризма» и назвал его преступлением против всей страны и против человечности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два военнослужащих Национальной гвардии США получили ранения в результате стрельбы неподалеку от Белого дома. Белый дом был переведен в режим изоляции. Подозреваемый в стрельбе в центре Вашингтона был опознан как Рахманулла Лаканвал, гражданин Афганистана, который прибыл в США в 2021 году. По данным СМИ, ФБР расследует стрельбу в центре Вашингтона как возможный акт международного терроризма.

    27 ноября 2025, 10:35 • Новости дня
    Дочь репатриантов из Казахстана записала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе

    Девочка из Казахстана записала ообращение из-за невозможности учиться в российской школе

    Дочь репатриантов из Казахстана записала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе
    @ личный архив/ИА Регнум

    Tекст: Вера Басилая

    Переехавшая из Казахстана в Тобольск 12-летняя Таисия Блаженская вынуждена пропускать вторую четверть, поскольку школа отказала ей в зачислении из-за экзамена по русскому языку.

    Двенадцатилетняя Таисия Блаженская, дочь русских репатриантов из Казахстана, опубликовала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе, сообщает «Регнум».

    Девочка уже вторую четверть остается без обучения – после успешной сдачи теста на знание русского языка сначала ее зачислили в школу, а затем сообщили, что произошла ошибка и принять смогут только при наличии гражданства.

    В видео Таисия рассказала: «Меня зовут Таисия, мне 12 лет. Родилась я в 2013 году. Переехала я из Казахстана в город Тобольск. В Казахстане я училась в 50-й школе в городе Караганда. В Тобольске я уже не хожу в школу вторую четверть, потому что я сдавала русский язык. Русский язык сначала я сдала, а потом маме позвонили и сказали, что я не сдала. Моя мама – гражданка России».

    Родители школьницы подчеркивают, что семья всегда говорила и училась на русском языке. Мама Таисии, Татьяна, возмущается, что девочке даже не выдали подтверждающие документы о результатах экзамена и отказываются предоставить видеозапись. Отец девочки, Сергей, уверен, что тест составлен так сложно, что его не пройдут 90% учеников российских школ, и отмечает, что реальные результаты остаются неизвестными.

    Чиновники объяснили отказ тем, что ознакомиться с результатами теста, его заданиями и видеозаписью никто, кроме ребенка и комиссии, не может.

    «Материалы присылаются в день проведения тестирования от Рособрнадзора, их никто не видит», – пояснила Ирина Журавова, начальник отдела образования.

    По словам чиновницы, для детей участников программы переселения соотечественников тест теперь проводится в устной форме, но для семьи Блаженских, не оформивших участие до переезда, процедура осталась прежней. Гражданство родителей значения не имеет, учитывается лишь статус самого ребенка. Журавова подчеркнула, что законом предусмотрена трехмесячная пауза, чтобы ребенок подтянул русский язык, после чего возможно повторное тестирование.

    Отмечается, что похожие случаи встречаются все чаще, а ответы Министерства просвещения сводятся к формальным ссылкам на внутренние приказы и перевод ответственности на Рособрнадзор.

    Ранее в Москве Олю, переехавшую с Латвии, не приняли в школу из-за «недостаточного уровня» знания русского языка.

    Позже чиновники признали свою ошибку, а девочка успешно сдала тест на знание русского языка.

    Приехавшие в Россию русскоязычные дети, не прошедшие тестирование по русскому языку, опубликовали обращения в интернете.

    В Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов.

    26 ноября 2025, 15:35 • Новости дня
    Страны G7 выдали Украине 30,9 млрд евро доходов от активов России

    Страны G7 передали Украине 30,9 млрд евро под доходы от активов России

    Страны G7 выдали Украине 30,9 млрд евро доходов от активов России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Часть кредитной линии до 45 млрд евро направили Киеву за счет доходов от российских активов, при этом ЕС исключает разморозку активов, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

    Страны «Группы семи» уже передали Киеву 30,9 млрд евро из общей суммы в 45 млрд евро кредитов, обеспеченных доходами от реинвестирования замороженных российских активов, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает ТАСС. Погашение этой кредитной линии продолжится вплоть до 2042 года.

    Как пояснил Домбровскис, по этой кредитной линии Украине уже поступило 30,9 млрд евро, включая 18,1 млрд евро от стран ЕС.

    Еврокомиссар заверил, что Еврокомиссия не рассматривает возможность разморозки российских активов или передачи их части под контроль США, поскольку эти средства уже вовлечены в кредитную схему. Подобный подход, по словам Домбровскиса, полностью определяет дальнейшую стратегию обращения с этими активами в Евросоюзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас выступила на стороне инициативы по использованию российских активов для кредитования Украины.

    ЕС планировал предоставить Украине кредит на 140 млрд евро за счет российских активов, но столкнулся с жестким сопротивлением. Бельгия выразила обеспокоенность и ранее заблокировала этот шаг на саммите ЕС 23 октября.

    Однако в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке юридического текста по использованию замороженных российских активов, несмотря на протесты Бельгии.

    В России уже сформировали реакцию на возможное изъятие российских активов, заявил в ответ министр юстиции Константин Чуйченко.


    26 ноября 2025, 17:34 • Новости дня
    Чернышенко объяснил ценность «технарей», прошедших СВО

    Чернышенко: НАТО пытается заполучить ветеранов боевых действий для научных разработок

    Чернышенко объяснил ценность «технарей», прошедших СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники специальной военной операции, обладающие инженерными компетенциями, способны сыграть заметную роль в развитии технологической науки и должны активно вовлекаться в работу над перспективными проектами, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    На пленарном заседании V Конгресса молодых ученых в Сириусе Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что специалисты с боевым опытом и технической подготовкой сегодня высоко ценятся за рубежом, передает ТАСС. По словам вице-премьера, «Во всем мире, в странах НАТО идет охота за "технарями", которые являются ветеранами боевых действий и которые могут привносить существенный вклад в становление технологической науки и давать главный предметный смысл научным разработкам».

    Чернышенко призвал отечественных разработчиков обратить внимание на таких людей и «привлекать их в технологические проекты». Он отметил, что для включения таких специалистов в научно-технологическую деятельность потребуется дополнительное обучение, чтобы адаптировать боевой опыт под задачи гражданской науки и промышленности.

    V Конгресс молодых ученых проводится в рамках Десятилетия науки и технологий, организован Фондом Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах при президентском Совете по науке и образованию. Оператором программы выступает АНО «Национальные приоритеты».

    26 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    Рябков: Время зерновой сделки прошло

    Рябков сообщил об окончательном уходе перспектив зерновой сделки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Время зерновой сделки, вероятно, уже прошло, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    Он отметил важность реальных и эффективных усилий в сфере продовольственной безопасности, добавив, что соглашения могли бы улучшить положение на рынках, передает ТАСС.

    Рябков акцентировал внимание на том, что Евросоюз позиционирует себя как гуманитарного игрока на международной арене, однако фактически саботировал реализацию договоренностей, способствовавших бы стабилизации ситуации.

    По словам дипломата, ЕС не выполнил часть соглашений, которые помогли бы выровнять положение на продовольственных рынках. Его заявление прозвучало в ответ на вопрос о комментариях президента Турции Тайипа Эрдогана по поводу возможного обсуждения нового зернового коридора.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки поможет российским экспортерам.

    26 ноября 2025, 18:48 • Новости дня
    Греф назвал «торговым рабством» скидки на маркетплейсах
    Греф назвал «торговым рабством» скидки на маркетплейсах
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сбербанк не выступает против скидок на маркетплейсах, однако недоволен тем, как они предоставляются, заявил глава банка Герман Греф.

    По его словам, основная проблема состоит в том, что маркетплейсы пользуются своей рыночной силой и предоставляют скидки исключительно при оплате товара с помощью карт либо счетов дочерних банков, что создает неконкурентные правила игры, передает «Интерфакс».

    «Мы как раз совершенно не против скидок. Мы против скидок в «одни ворота». Потому что там проблема заключается в том, что не рыночными методами маркетплейсы, пользуясь своей рыночной силой, делают это в «одни ворота»», – подчеркнул Греф.

    Глава Сбербанка напомнил, что ранее поднималась тема так называемого «зарплатного рабства», а сейчас речь идет о «торговом рабстве», когда ради получения скидки человеку приходится открывать карту конкретного банка. По его мнению, подобная практика приводит к абсолютно неравным условиям конкуренции.

    Греф считает, что установившаяся система скидок не отвечает рыночным принципам и должна быть отменена ради честной конкуренции между банками и маркетплейсами.

    Ранее главы шести бизнес-объединений направили председателю Банка России Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой избежать запрета совместных программ скидок на цифровых торговых платформах.

    Напомним, главы крупнейших банков предложили запретить скидки на маркетплейсах. Ozon заявил, что скидки при оплате банковской картой входят в программу лояльности. Wildberries назвал ограничения на скидки абсурдными.

    Центробанк выступил с инициативой ограничить возможность маркетплейсам предоставлять скидки в зависимости от способа оплаты и запретить им продавать банковские продукты собственных дочерних структур.

    26 ноября 2025, 14:16 • Новости дня
    Телеведущего Соловьева собирались убить с помощью яда в пицце
    Телеведущего Соловьева собирались убить с помощью яда в пицце
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обвиняемые в попытке убить журналиста Владимира Соловьева хотели отравить его пиццей, такая информация прозвучала на суде, где заслушали аудиозапись подозреваемого Андрея Пронского.

    «Вот, например, мы устанавливаем адрес Соловьева, отслеживаем его заказ через «Яндекс еду», перехватываем заказ и подсовывем ему отравленную пиццу», – говорилось на этой аудиозаписи, передает ТАСС.

    Отмечается, что на аудио был записан разговор Пронского и другого соучастника Владимира Белякова.

    Ранее сам журналист сообщал, что житель города Димитровград Ульяновской области планировал покушение на него.

    В 2022 году в России задержали других подозреваемых в подготовке покушения на Соловьева, они собирались совершить убийство по заданию СБУ, подорвав автомобиль телеведущего.

    26 ноября 2025, 18:20 • Новости дня
    На Украине жена зарезала мужа за пророссийскую позицию

    На Украине жена убила мужа за пророссийские взгляды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жительница Ирпеня Киевской области подозревается в убийстве своего мужа, причиной которого стали его пророссийские взгляды и наличие родственников в России, сообщили в местной прокуратуре.

    В Киевской области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летней жительницы Ирпеня. Ее обвиняют в умышленном убийстве своего 70-летнего супруга. Об этом сообщает прокуратура Киевской области. Инцидент произошел в квартире семейной пары на бытовой почве. По данным следствия, между супругами возник конфликт, сопровождавшийся взаимными оскорблениями.

    Как заявила подозреваемая, причиной ссоры стали «пророссийские взгляды» ее мужа и его общение с родственниками из России. В ходе конфликта женщина нанесла несколько ножевых ранений в грудь своему мужу.

    От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Сейчас подозреваемая находится под стражей, ведется досудебное расследование всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее помощника Президента России Владимира Мединского попросили заступиться за людей с пророссийскими взглядами на Украине.

    Жители Снигиревки сообщили российским силовикам об убийстве националистами «Правого сектора» 22 мирных граждан Украины за их пророссийские взгляды.

    26 ноября 2025, 16:05 • Новости дня
    Суд разрешил допросить актеров Ярмольника, Цыганова и Снигирь по делу Тарасовой
    Суд разрешил допросить актеров Ярмольника, Цыганова и Снигирь по делу Тарасовой
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд по делу о контрабанде наркотиков в отношении актрисы Аглаи Тарасовой принял решение удовлетворить ходатайство защиты о вызове в качестве свидетелей актеров Леонида Ярмольника, Евгения Цыганова и Юлии Снигирь.

    В своем обращении адвокаты просили суд допросить указанных артистов для дачи характеристики личности обвиняемой, передает ТАСС.

    «Мы просим допросить в качестве свидетелей Леонида Ярмольника, Евгения Цыганова и Юлию Снигирь по характеристике личности Аглаи Тарасовой», – заявила представитель защиты в ходе заседания.

    Рассмотрев ходатайство, судья вынес решение о его удовлетворении.

    В сентябре актрисе Тарасовой предъявили обвинение в контрабанде наркотиков.

    26 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    «Пупупу» стало претендентом на слово года в России

    Портал Грамота.ру назвал «ред-флаг» и «сигма» претендентами на слово 2025 года

    «Пупупу» стало претендентом на слово года в России
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Претендентами на слово 2025 года, по версии портала Грамота.ру, стали такие выражения, как «ред-флаг», «сигма» и «проявленность», всего в шорт-лист вошли 12 слов, сообщили в пресс-службе проекта.

    Также среди финалистов оказались «лимб», «зумер», междометие «пупупу», «имба», «выгорание», «промпт», «слоп», «брейнрот» и «подсветить», передает РИА «Новости».

    Организаторы отмечают, что самой заметной лингвистической тенденцией этого года стало большое количество контента, созданного искусственным интеллектом. Кроме того, в шорт-листе отражена популярность слов, связанных с психологией, а также понятий, описывающих современные типажи людей.

    Всего лингвисты рассмотрели более 500 слов, которые появились в языке или приобрели новое значение в последние годы. При отборе учитывали рост частоты употребления этих слов в социальных сетях и СМИ.

    По словам главного редактора портала Ксении Киселевой, важным критерием стала динамика упоминаний: «Мы смотрим, с какой частотой то или иное слово употребляется. Если на графиках, которые мы получаем с помощью системы мониторинга СКАН, частотность выросла, то для нас это сигнал, что это слово каким-то образом стало актуальным».

    Теперь приглашенные эксперты-лингвисты определят победителя из финалистов путем открытого рейтингового голосования.

    В понедельник главный редактор портала «Грамота.ру» кандидат филологических наук Ксения Киселева рассказала, какой станет речь будущего. Она отметила, что в будущем россияне начнут использовать еще больше сокращенных слов в повседневной речи для экономии времени.

    Ранее сообщалось, что большая часть россиян чаще всего испытывает раздражение из-за молодежного сленга с такими словами, как «кринж» и «изи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пресс-службе Государственного института русского языка имени Пушкина сообщили, что в русском языке главным словом 2025 года признано слово «победа».

    26 ноября 2025, 23:25 • Новости дня
    Белый дом переведен в режим изоляции после стрельбы в Вашингтоне
    Белый дом переведен в режим изоляции после стрельбы в Вашингтоне
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне сообщений о стрельбе рядом с Белым домом официальный представитель администрации США сообщил, что Белый дом находится в режиме изоляции.

    «Можем подтвердить, что Белый дом в изоляции», – приводит РИА «Новости» слова представителя администрации.

    Глава министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что «двое военнослужащих Нацгвардии пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне», их состояние не уточняется, передает ТАСС.

    По данным местного отделения телекомпании NBC, инцидент со стрельбой произошел в сквере неподалеку от Белого дома. Полиция американской столицы сообщила, что задержала одного подозреваемого в стрельбе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чикаго во время операции по выявлению нелегальных мигрантов стрелок на черном джипе напал на агентов Пограничной службы. В Вашингтоне после стрельбы возле кампуса Howard University в больницу попали пять человек, включая одного подростка.

    26 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    Кабанов: Для России в приоритете русская культура, а не «праздники плова»

    Член СПЧ Кирилл Кабанов: Русская культура и язык получили новый статус в Стратегии нацполитики

    Кабанов: Для России в приоритете русская культура, а не «праздники плова»
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Укрепление объединяющей роли государствообразующего русского народа будет способствовать сохранению и поддержке этнокультурного и языкового многообразия нашей страны, сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее президент Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России до 2036 года.

    «Стратегия национальной политики придает новый статус русскому народу, нашему языку и культуре в рамках госполитики, принципиально повышая их значимость. Это осевой для России тренд на их укрепление и продвижение», – рассказал Кирилл Кабанов, член президиума Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

    «Зафиксированная в Стратегии объединяющая роль государствообразующего русского народа, сохранение и развитие его культуры, приведет к поддержке этнокультурного и языкового многообразия нашей страны. Это поможет гармонизации межнациональных отношений и усилению других народов», – указал он.

    «Важно, что государство берет на себя обязательства не просто сохранять, но и активно развивать русскую культуру как основу гражданской идентичности. Это кардинально меняет сложившуюся за последние 30 лет практику влияния на нашу нацполитику западных клише и лекал вроде нежелательных в России западных НКО», – заметил собеседник.

    «Отдельно отмечу пункт, согласно которому не менее 50% всех этнокультурных мероприятий должны быть посвящены русской культуре. Фактически государство начинает борьбу с чуждыми для нас «праздниками плова». Они не должны превалировать над такими фестивалями, как, например, «Щи да каша – пища наша», проводимыми в Калуге», – пояснил спикер.

    «Для приезжих у нас проводятся дни национальной культуры при соответствующих посольствах. Те же, кто постоянно живет в России, должны, не теряя идентичности, перенимать культуру российских коренных народов. Около 70% россиян идентифицируют себя как русские. Так что защита нашего культурного наследия имеет вполне измеримые критерии», – подчеркнул эксперт.

    «Приведу одну аналогию. Известно, что башкирская конница в составе девяти полков участвовала во взятии Парижа в 1814 году и победоносно вступала во французскую столицу. Это, безусловно, предмет для гордости их потомков. Но все они были не отдельной силой, а частью российской армии, без которой победы не было бы», – заметил спикер.

    «Также важно, что Стратегия официально называет русофобию угрозой национальной безопасности России. Само по себе явление направлено против русского народа, культуры и языка, объединяющих страну, а значит – против самой нашей государственности. Поэтому борьба с ней будет вестись на внутреннем и внешнем треках», – детализировал он.

    «Русофобию используют внешние силы в качестве орудия своих агентов, пытающихся бить по единству России. Таким образом, Стратегией наше государство посылает всем однозначный сигнал о недопустимости того, чтобы местные националисты и сепаратисты разжигали конфликты с государствообразующим народом», – добавил Кабанов.

    Напомним, Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России на период до 2036 года. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года, следует из указа главы государства. Стратегия состоит из шести разделов, в которых в общей сложности 61 пункт.

    «Реализация настоящей Стратегии способствует сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности Российской Федерации, ее внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов Российской Федерации, укреплению единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) как основы самобытного государства-цивилизации», – говорится в документе.

    Согласно новой Стратегии, к 2036 году не менее 95% жителей страны должны осознавать себя частью единой российской нации. Сейчас общероссийская гражданская идентичность преобладает у 92% населения. Документ предусматривает увеличение доли граждан, положительно оценивающих межнациональные отношения до 85%. Этот показатель отражает стремление к укреплению гармонии в многонациональном российском обществе.

    Кроме того, в Стратегии обозначена необходимость устранить последствия антироссийской пропаганды в исторических регионах России. Для этого планируется активное вовлечение детей и молодежи из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в проекты, конкурсы и акции всероссийского уровня.

    «Защита русскоязычного населения воссоединенных с Россией территорий, его освобождение от многолетней дискриминации и насилия на этнической и религиозной почве со стороны неонацистского руководства Украины создали условия для восстановления единства исторических территорий Российского государства», – следует из указа.

    Предыдущая Стратегия государственной национальной политики была принята в 2012 году на период до 2025 года включительно. В нее дважды вносились изменения – в 2018 и 2024 годах.

    Ранее замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов на полях форума «Народы России» сообщил, что в 2026 году на реализацию нацполитики выделят 4,8 млрд рублей, что существенно превышает предыдущие объемы финансирования.

