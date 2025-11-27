Пушилин сообщил о ликвидации части шахт в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ряд угольных шахт Донецкой Народной Республики будет ликвидирован или законсервирован в зависимости от экономической обоснованности, передает РИА «Новости». Пушилин заявил, что к каждому предприятию будет применен индивидуальный подход. Он отметил, что «часть шахт находится в процессе реструктуризации, часть в процессе ликвидации, потому что если они выработаны, если нет запасов угля, смысл тогда там проводить какие-то работы». Пушилин подчеркнул, что ликвидационные мероприятия должны быть четко проведены. Шахты, где запасы угля есть, но добыча слишком сложна или дорога, также подлежат консервации, пояснил глава ДНР.

Пушилин подчеркнул, что ситуация не окончательная и может измениться в зависимости от конъюнктуры на рынке угля, которая нестабильна. «Есть и те шахты, которые сейчас требуют дополнительных мер поддержки, но которые готовы в краткосрочной перспективе выйти на уверенный плюс и готовы развиваться дальше», – сказал он. Решения по каждой шахте принимаются совместно с министром энергетики России Сергеем Цивилевым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины заминировали главный вентствол шахты «Покровское» под Красноармейском. ВСУ нанесли удар по шахте «Покровское» в поселке Удачное. Эксперты объяснили, что подрыв объекта мог привести к затоплению шахты и остановке добычи угля.