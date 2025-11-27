Роскачество обнаружило признаки фальсификации в половине оливкового масла

Tекст: Дмитрий Зубарев

Роскачество зафиксировало признаки фальсификации в семи из пятнадцати исследованных торговых марок оливкового масла, передает ТАСС. Проверка проводилась на основе анализа жирнокислотного состава, что позволило определить наличие подсолнечного и рапсового масла среди примесей. В пять марок с подозрением на фальсификацию входят Agrolive, Columb, Feudo Verde, Nygellaoil и Vesuvio, которые продавались под видом Extra Virgin. Еще в двух марках – Columb и Olive Tree – маслом заявлялся смешанный состав или сорт Pomace, однако специалисты обнаружили в них посторонние примеси.

В Роскачестве сообщили: «Семь из пятнадцати образцов имеют признаки фальсификации». Эксперты подтвердили подлинность масла торговых марок Filippo Berio, Monini, ITLV, Vegetelle, De Cecco, Olivea и Borges, не выявив в них следов примесей.

В Роскачестве отметили, что недобросовестные производители используют легальные лазейки в обозначениях при декларировании продукции, что формально позволяет добавлять другие жиры и снижать стоимость. Регулятор планирует продолжить мониторинг рынка до исправления нарушений.

Производитель Olive Tree и Columb – компания ООО «Гимея» – полностью провел корректирующие мероприятия для устранения нарушений. Компания ООО «Агролива» (Agrolive, Feudo Verde) усилила входной контроль и запросила пояснения у изготовителя. Остановку продажи продукции принял производитель ООО «Дары природы» (Nygellaoil). Крупные торговые сети «Лента» и «Магнолия» инициировали изъятие партий масла с признаками фальсификации с полок магазинов и усилили внутренний контроль за поставками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество обнаружило кишечную палочку в обезжиренном твороге. В ходе новых исследований, эксперты Роскачества отметили общее улучшение качества творога. Роскачество назвало водку самым безопасным продуктом.