Вэнс призвал посмотреть на конфликт на Украине для оценки будущих войн

Tекст: Антон Антонов

«Посмотрите на происходящее в России и на Украине, посмотрите на происходящее в рамках некоторых наших контртеррористических миссий, подумайте, что могло бы произойти в будущем в ходе следующего военного конфликта», – приводит слова Вэнса ТАСС.

По его словам, будущая война будет сильно отличаться от прежних. Сейчас применяются беспилотники, проводятся «кибервойны», а «спутники так же важны для военных, как винтовка, танк или самолет 20-30 лет назад», сказал он.

Вэнс добавил, что армия США по-прежнему располагает большим количеством танков и винтовок, но для сохранения лидерства необходимы новые технологии и подготовка специалистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США рассчитывают в кратчайшие сроки обогнать Китай по объемам производства беспилотников. Армия Соединенных Штатов в течение ближайших двух-трех лет намерена приобрести минимум один млн беспилотников.