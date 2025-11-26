На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.2 комментария
Захарова назвала «абракадаброй» заявления Макрона о российских активах
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявления президента Франции Эммануэля Макрона по замороженным российским активам «полной абракадаброй».
Захарова заявила, что Макрон намеренно создает путаницу своими заявлениями по поводу замороженных российских активов, передает радио Sputnik.
Дипломат считает, что Макрон сознательно приводит в повестку «абракадабру» относительно российской собственности.
По словам Захаровой, Макрон заявил, что единственно европейцы имеют право распоряжаться российскими финансовыми средствами, находящимися на счетах в Европейском союзе, которые на данный момент захвачены. Она призвала задуматься над формулировкой этой позиции, назвав ее полной абракадаброй.
Захарова отметила, что Макрон лично вносит неразбериху в общественную дискуссию вокруг судьбы российских активов за рубежом.
Ранее Макрон заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без учета интересов всех стран Евросоюза, поскольку замороженные активы и вопросы интеграции зависят от решений Европы.
Между тем, министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что Бельгия отказалась изымать российские активы без гарантий защиты со стороны Европы.
Участники «коалиции желающих» подтвердили намерение использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.
Захарова заявила, что европейские государства должны вернуть российские активы, чтобы избежать негативных последствий.
Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что Россия уже разработала предложения по ответным мерам на возможную конфискацию активов.