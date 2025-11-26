  • Новость часаПутин на «Аурусе» в сопровождении кавалерии прибыл в резиденцию президента Киргизии
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Бусификация» на Украине ждет всех, кроме нацистов

    На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.

    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Онлайн-казино еще опаснее, чем настоящие

    Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.

    26 ноября 2025, 10:28 • Новости дня

    Захарова назвала «абракадаброй» заявления Макрона о российских активах

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявления президента Франции Эммануэля Макрона по замороженным российским активам «полной абракадаброй».

    Захарова заявила, что Макрон намеренно создает путаницу своими заявлениями по поводу замороженных российских активов, передает радио Sputnik.

    Дипломат считает, что Макрон сознательно приводит в повестку «абракадабру» относительно российской собственности.

    По словам Захаровой, Макрон заявил, что единственно европейцы имеют право распоряжаться российскими финансовыми средствами, находящимися на счетах в Европейском союзе, которые на данный момент захвачены. Она призвала задуматься над формулировкой этой позиции, назвав ее полной абракадаброй.

    Захарова отметила, что Макрон лично вносит неразбериху в общественную дискуссию вокруг судьбы российских активов за рубежом.

    Ранее Макрон заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без учета интересов всех стран Евросоюза, поскольку замороженные активы и вопросы интеграции зависят от решений Европы.

    Между тем, министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что Бельгия отказалась изымать российские активы без гарантий защиты со стороны Европы.

    Участники «коалиции желающих» подтвердили намерение использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.

    Захарова заявила, что европейские государства должны вернуть российские активы, чтобы избежать негативных последствий.

    Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что Россия уже разработала предложения по ответным мерам на возможную конфискацию активов.

    25 ноября 2025, 16:38 • Новости дня
    ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене пеней и штрафов по кредитам для женщин в декрете

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал о внесениив Госдуму проекта закона, предусматривающего отмену штрафов и пеней по кредитам для женщин в отпуске по уходу за ребенком.

    Как передает Ura.ru, новая инициатива ЛДПР предлагает ввести мораторий на начисление штрафов и пеней за просрочку кредитных выплат для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Законопроект уже внесен в Государственную думу. Об этом заявил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий на расширенном заседании партии.

    По словам Слуцкого, изменения должны помочь избежать попадания семей в финансовую зависимость в период снижения доходов при уходе за ребенком. Инициатива коснется как матерей, родивших первого ребенка, так и многодетных.

    Банки, согласно предложению, не смогут начислять дополнительные штрафы или пени по кредитам в период всего декретного отпуска. ЛДПР также продолжает работу над инициативами по снижению кредитного бремени для семей, ранее партия предлагала дифференцированную ставку по семейной ипотеке: 6% за первого ребенка, 3% – за второго, 0% – за третьего и последующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские парламентарии разработали инициативу об отмене штрафов и пеней по банковским кредитам для граждан в декретном отпуске.

    В России с первого января 2026 года декретный отпуск, вероятно, будет приравнен к трудовому стажу.

    25 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Самая сильная женщина мира оказалась мужчиной

    Самая сильная женщина мира оказалась мужчиной
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская спортсменка Джэмми Букер, ранее признанная победительницей чемпионата мира по силовому экстриму среди женщин (World’s Strongest Woman), была дисквалифицирована и лишена титула после того, как организаторы выяснили: Букер была рождена мужчиной и не раскрыла этот факт при регистрации.

    Турнир проходил в Арлингтоне, штат Техас, где Букер выиграла с минимальным отрывом у британки Андреа Томпсон благодаря последнему виду соревнования. На церемонии награждения Томпсон публично выразила протест, отказавшись оставаться на пьедестале, и заявила о несправедливости произошедшего, пишет NYP. Позже она добавила: «Я уважаю каждого участника, но честная конкуренция возможна только при равных условиях. Те усилия, которые мы вкладываем, должны быть оценены справедливо».

    Известная чемпионка в силовом экстриме Ребекка Робертс также выразила свою позицию: «Я не испытываю ненависти к трансгендерным людям (ЛГБТ признана экстремистской организацией в России). Каждый заслуживает уважения и права жить своей истиной. Но я не могу молчать, когда под угрозой оказывается честность и будущее женского спорта. Люди, рожденные мужчинами, не должны соревноваться в женских категориях. Поздравляю Андреа Томпсон – для меня она настоящая чемпионка».

    Среди зрителей и спортсменов тема вызвала ожесточенные дебаты. Комментатор и действующий сильнейший мужчина мира Митчелл Хупер заявил: «Этот случай – не повод нападать на конкретных людей, нужно защищать целостность женских соревнований и сохранять человечность ко всем вовлеченным. Организаторы намерены пересмотреть результаты и принять справедливое решение».

    Организаторы турнира пообещали ужесточить критерии допуска на будущих соревнованиях: «Мы придерживаемся принципа инклюзивности, но должны обеспечить честную конкуренцию и сохранить будущее женского спорта».

    По словам организаторов, если бы этот факт был известен до или во время соревнований, Букер не допустили бы к участию среди женщин. Разделение категорий в соревновании создается исключительно по биологическому полу, зафиксированному при рождении.

    В прошлом году у алжирской боксерши Иман Хелиф обнаружили мужские половые признаки и кариотип.

    25 ноября 2025, 20:08 • Видео
    Лавров ответил Евросоюзу по Украине

    Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    25 ноября 2025, 17:18 • Новости дня
    В Госдуме объяснили возможную блокировку Whatsapp

    В Госдуме объяснили возможную блокировку Whatsapp
    @ Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Массовые сбои WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), фиксируемые по всей стране, и масштабные утечки данных свидетельствуют о нежелании сервиса заботиться о безопасности пользователей. Учитывая отказ компании соблюдать законодательство России, вопрос блокировки мессенджера становится лишь вопросом времени, считает депутат Госдумы Артем Кирьянов.

    Кирьянов в своем Telegram-канале отметил, что проблемы в работе сервиса наблюдаются регулярно и уже перестали быть чем-то неожиданным. По его словам, это происходит на фоне того, что мессенджер демонстрирует «полное пренебрежение к безопасности данных пользователей». Он напомнил о недавней утечке 3,5 млрд номеров телефонов WhatsApp, назвав ее «лишь верхушкой айсберга».

    Депутат подчеркнул, что WhatsApp не исполняет российские законы, игнорирует требования регуляторов, а его материнская компания Meta в России признана экстремистской и запрещена. «На мой взгляд, вышеперечисленных причин достаточно, чтобы крепко задуматься об основаниях работы такого мессенджера в России», – заявил он.

    По словам Кирьянова, у сервиса было достаточно времени, чтобы наладить взаимодействие с российскими ведомствами, однако этого так и не произошло. Он считает, что постоянные сбои, утечки данных и несоблюдение законодательства делают использование платформы «крайне опасным».

    «Блокировка этого сервиса – вопрос времени, и любые отговорки компании здесь не имеют значения. Закон есть закон, и его нужно соблюдать», – резюмировал депутат.

    В октябре Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении WhatsApp и Telegram в России.

    25 ноября 2025, 21:56 • Новости дня
    Ермак отверг план США из 28 пунктов по Украине

    Ермак отверг план США из 28 пунктов по Украине
    @ Martial Trezzini/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о невозможности принять план США из 28 пунктов, сославшись на «быструю смену обстоятельств и обстановки», сообщает Axios.

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отверг предложенный США план из 28 пунктов по урегулированию ситуации, передает РИА «Новости».

    «Я предлагаю забыть о 28 пунктах. Жизнь меняется так быстро, что сейчас, я думаю, он в прошлом», – назвав этот план «неприемлемым», заявил Ермак.

    По информации Axios, одним из ключевых вопросов обновленного проекта являются гарантии безопасности, которые США и их европейские союзники могли бы предоставить Украине. Ермак пояснил, что, согласно американскому плану, такие гарантии предполагалось закрепить на юридически обязательном уровне.

    Ермак также подчеркнул, что Украина не намерена исключать из конституции положение о стремлении к вступлению в НАТО. При этом он признал, что на данный момент Украина не входит в этот военный союз.

    Ранее Ермак сообщил о планах Владимира Зеленского встретиться с Дональдом Трампом в День благодарения, 27 ноября. Президент США Дональд Трамп отмечал значительный прогресс в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    ABC News сообщал, что Киев принял условия мирного плана США.

    25 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    Лавров назвал мечтами заявление Макрона о вводе войск в Киев и Одессу
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о планах по Украине не связаны с мирным урегулированием, это «просто мечты», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, заявления Макрона по вопросу урегулирования ситуации на Украине не имеют никакого отношения к реальному мирному процессу, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Макрон сделал «агрессивнейшее заявление», назвав Россию единственной проблемой для Украины и обвинив Москву в стратегической конфронтации с Европой. Французский президент, по его словам, заявил о намерении направить войска в район Киева и Одессы после достижения урегулирования. Министр назвал подобную риторику далекими от мира фантазиями.

    Кроме того, Лавров отметил, что в странах Европы все чаще задаются вопросом о будущем региона, поскольку Украина, по его выражению, «не на веки».

    «Некоторые европейцы начинают задумываться о том, а что дальше? Украина – это не на веки. Мы – соседи, когда-то придется восстанавливать отношения», – отметил министр иностранных дел России.

    Ранее Макрон заявил о планах международной коалиции разместить свои силы вдали от линии фронта после завершения конфликта, в том числе в Киеве и Одессе.

    Лавров отметил, что Европа «провалилась по всем статьям» в действиях по Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал предложения Евросоюза по урегулированию ситуации на Украине неконструктивными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Европа предложила абсурдный план урегулирования ситуации на Украине.

    25 ноября 2025, 17:54 • Новости дня
    Дуров раскрыл семь секретов жизни без болезней
    @ Pavel Durov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров поделился советами, как редко болеть.

    В ответ на вопрос пользователя соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) о секрете людей, которые редко болеют, он отметил важность полноценного сна, правильного питания и регулярных физических нагрузок, передает РИА «Новости».

    «Спите 8+ часов, ешьте настоящую пищу, занимайтесь спортом, не нервничайте, никогда не пейте, никогда не курите, никогда не принимайте таблетки», – написал он.

    Ранее Дуров рассказал о собственном опыте голодания.

    25 ноября 2025, 18:59 • Новости дня
    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»

    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Боевой расчет российских космических войск запустил новую легкую ракету «Ангара-12» для вывода аппаратов в интересах Минобороны с космодрома в Архангельской области, сообщает военное ведомство России.

    Ракета-носитель легкого класса «Ангара-12» успешно стартовала во вторник в 16 часов 42 минуты с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает Минобороны России. Пуск был осуществлен расчетом космических войск Воздушно-космических сил в интересах министерства.

    На борту ракеты находились космические аппараты, запущенные в рамках выполнения задач ведомства. В Минобороны подчеркнули, что все этапы запуска, а также действия системы управления ракеты проходили в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ракета с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» была установлена на стартовый комплекс космодрома Байконур.

    Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса «Крона» с управляемой ракетой 9М340 готовится к запуску в серийное производство в 2026 году.

    Россия усиливает собственный арсенал из-за ужесточения мер НАТО в области противоракетной обороны, включая разработку стратегической ракеты «Буревестник», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    25 ноября 2025, 23:08 • Новости дня
    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским

    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским может пройти после того, как соглашение о завершении боевых действий на Украине будет окончательно согласовано или достигнет финальной стадии.

    «Только тогда, когда соглашение о завершении этой войны будет окончательным или на завершающей стадии», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что ждет возможности встретиться с обоими лидерами, и выразил надежду, что она «скоро» состоится. По словам американского президента, в плане США по урегулированию ситуации на Украине осталось всего несколько пунктов, по которым стороны пока не пришли к согласию, передает РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что изначальная версия мирного плана США состояла из 28 пунктов, однако документ был скорректирован с учетом предложений Москвы и Киева. Он также выразил надежду на скорое достижение мира: Американский лидер поблагодарил всех за внимание к урегулированию ситуации, подчеркнув важность этого вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разработал план из 28 пунктов по урегулированию ситуации на Украине. Киев и Евросоюз выразили недовольство этим планом и потребовали внести в него изменения. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук перечислил условия американского плана, на которые Киев не согласится. Зеленский заявил о готовности встретиться с Дональдом Трампом для обсуждения плана, но подчеркнул необходимость присутствия на встрече представителей европейских стран.

    25 ноября 2025, 12:14 • Новости дня
    Немецкий политик Гердт: Германия находится в депрессии
    @ Michael Probst/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Экономика ФРГ находится не в рецессии, а в депрессии. Это видно по настроениям граждан страны, по СМИ, которые не пытаются скрыть общего положения. В последний раз в таком состоянии Германия пребывала в 30-е годы прошлого столетия, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее стало известно, что большинство немецких городов оказалось на грани банкротства.

    «Бюджеты немецких городов и муниципалитетов испытывают дефицит по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что в Германии закрываются предприятия: некоторые подают на банкротство, – в этом году их число достигнет 30 тыс., – а другие сокращают производство или вовсе переносят мощности за границу», – отметил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага.

    В итоге, с одной стороны, падает налоговый сбор в местные бюджеты, а с другой – растет социальная нагрузка. «К беженцам и мигрантам, которых продолжают завозить в ФРГ, прибавились сотни тысяч людей, потерявших работу. Государство обязано платить им пособия», – уточнил собеседник.

    Граждане уже видят у себя на пороге нищету, продолжил политик. «Германия находится не в рецессии, а в депрессии. Это видно по людям на улице, по средствам массовой информации, которые уже не могут и не пытаются скрыть общего положения и настроения в обществе. В последний раз в таком состоянии страна находилась в 30-е годы пошлого столетия», – указал Гердт.

    «Народ загоняют в безысходность. В ФРГ царит полное непонимание и всеобщий психоз. В такой ситуации есть опасность, что история повторится, – считает экс-депутат. – Также растет риск социальных беспорядков. Например, беженцы ехали сюда за пособиями, и как только выплаты будут резко сокращены или отменены, начнутся акции протеста, которые будут граничить с гражданской войной».

    По мнению собеседника, единственный шанс избежать всего этого – приход к власти правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). «Это позволило бы смягчить экономическое, социальное, общественное и моральное падение. Я думаю, «Альтернатива» в состоянии остановить процесс распада во всех этих сферах. Другого же политического выхода и решения на сегодняшний день просто нет», – заключил Гердт.

    Ранее стало известно, что почти все немецкие города оказались на грани банкротства. По данным газеты Bild, совокупный дефицит местных бюджетов в текущем году достигнет 30 млрд евро. «На бюрократическом языке это называется «структурным дефицитом». В то время как доходы (например, от налога на прибыль) сокращаются из-за промышленного кризиса, расходы, в первую очередь на социальные нужды, продолжают расти», – пишет издание.

    Самый большой дефицит образовался у Берлина – 4,3 млрд евро. На втором месте находится Кельн (0,6 млрд евро). Далее следуют Дюссельдорф (0, 4 млрд евро), Дортмунд (0,3 млрд евро). В случае усугубления кризиса у местных властей не останется другого выбора, кроме как радикально урезать социальные расходы – финансирование молодежных центров, музеев и других подобных учреждений.

    «Это замкнутый круг, потому что граждане увидят нищету у себя на пороге», – говорится в материале. Ранее главы 13 федеральных земель уже обратились к канцлеру Фридриху Мерцу с просьбой о помощи. «Решения лежат, скорее, в сфере корректировки расходов, чем в сфере увеличения доходов. Ни федеральное правительство, ни земли не в состоянии компенсировать этот рост расходов за счет увеличения субсидий муниципалитетам», – сказал он, призвав «бережнее относиться к деньгам».

    На этом фоне правительство Германии одобрило поправки, согласно которым украинцы, прибывшие в страну после 1 апреля 2025 года, больше не смогут получать гражданские пособия Buergergeld («бюргергельд»). «Тем самым они будут поставлены в равное положение с людьми, которые прибыли к нам в качестве беженцев из других стран и по другим причинам», – заявили в минтруде.

    Сейчас размер Buergergeld достигает 563 евро. Базовая поддержка беженцев составляет 441 евро в месяц. Вместе с тем, немецкое власти продолжают оказывать военную и финансовую помощь Украине, за что получили второе место в рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    25 ноября 2025, 12:50 • Новости дня
    В Госдуме ответили на призыв Лондона к Москве сесть за стол переговоров

    В Госдуме ответили на призыв Лондона к Москве сесть за стол переговоров
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Лондон призвал Москву к мирным переговорам по Украине, но сам не имеет права садиться за этот стол. Британия – одни из главных разжигателей украинского кризиса, а ее премьер Борис Джонсон сорвал стамбульский мирный трек, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее глава МИД Британии Иветт Купер призвала Москву принять участие во встречах по украинскому урегулированию.

    «Призыв британского МИД к России сесть за стол переговоров – форменное лицемерие со стороны Лондона. Британия – один из главных разжигателей и спонсоров украинского кризиса. Ее ракеты, поставленные ВСУ, уже несколько лет падают на российские города и гражданские объекты, далекие от военной инфраструктуры», – напомнил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    По его словам, у Лондона нет никакого морального права что-либо требовать от Москвы, особенно в части украинского урегулирования. «Россия с весны 2022 года так или иначе находится за столом переговоров. А вот места для Британии я там пока не вижу. Экс-премьер Борис Джонсон прямо вмешался и сорвал намечавшиеся мирные треки в рамках стамбульских переговоров», – указал он.

    «Британские власти никогда не были образцом честности. Но в последние несколько десятилетий стали просто олицетворением лицемерия. Собственно, выражение «англичанка гадит» знают не только в России – оно известно по всему миру», – заметил депутат. Собеседник отметил, что заявление Купер только подтверждает справедливость рейтинга газеты ВЗГЛЯД, в котором Британия занимает первое место.

    «Впрочем, нынешний выпад в сторону России, на мой взгляд, показывает слабость британской стороны и отсутствие у нее понимания путей урегулирования украинского кризиса. Это похоже на немного боязливое прощупывание почвы Лондоном на предмет того, как можно развивать переговорные треки. Тем более, что их союзники за несколько лет так и не предоставили внятного плана по деэскалации», – заключил Колесник.

    Ранее глава МИД Британии Иветт Купер призвала Москву принять непосредственное участие во встречах, посвященных урегулированию украинского кризиса. «Главное – чтобы Россия села за стол переговоров», – сказала она по итогам телефонных бесед с коллегами с Украины, Германии, Франции, Финляндии, Италии и Польши.

    При этом, несколькими днями ранее министр обороны Британии Джон Хили заявил об активизации плана отправки войск на Украину в связи с возобновлением переговоров с США. Лондон уже определил, какие подразделения готовы к быстрому развертыванию в рамках так называемой «Коалиции готовности» с участием 30 стран, пишет Bloomberg.

    Лондон заверяет в намерении разместить свои войска только после прекращения огня и заключения мирного соглашения. Кроме того, сейчас Британия обучает украинских военных на своей территории, но хочет иметь возможность делать это непосредственно на Украине.

    Стоит напомнить, что полтора года назад на тот момент глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявлял, что Лондон будет предоставлять Украине военную помощь в размере трех млрд фунтов стерлингов (3,74 млрд долларов) ежегодно «столько, сколько потребуется».

    Также, дипломат говорил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям в любой точке российской территории. По его словам, у Киев есть карт-бланш на принятие решений самостоятельно, сообщает Reuters.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД писала, как Британия сорвала мирные переговоры в Стамбуле в 2022 году. По итогам нескольких встреч проект «Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» из 18 пунктов был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Но затем украинская сторона «выбросила его на свалку истории».

    Позднее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин сказал, что подпись под документом поставил Давид Арахамия, лидер парламентской фракции партии «Слуга народа». На тот момент депутат возглавлял группу украинских переговорщиков.

    Сам Арахамия объяснил отказ Киева от условий России влиянием на тот момент премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Сразу после возвращения украинской делегации из Стамбула дипломат приехал в Киев и сказал: «Мы вообще не будем с ними ничего подписывать». «Давайте будем просто воевать», – призывал он.

    25 ноября 2025, 16:50 • Новости дня
    Производитель Jeep предупредил о «необратимом упадке» автопрома в Европе
    @ Ariana Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейская автомобильная промышленность сталкивается с серьезными вызовами, предупреждает председатель правления концерна Stellantis Джон Элканн.

    Как пишет Reuters со ссылкой на одного из руководителей компании, «европейской автомобильной промышленности грозит риск необратимого спада», передает РИА «Новости».

    По словам Элканна, сейчас профильные компании уже подготовили пакет предложений, который будет представлен Европейской комиссии. Этот документ включает инициативы, предусматривающие большую гибкость для автопроизводителей в достижении целевых показателей по сокращению выбросов, что должно помочь отрасли преодолеть кризис.

    Stellantis, среди брендов которого – известная марка Jeep, отмечает, что адаптация европейских экологических стандартов важна для выживания и динамичного развития автопрома в ЕС. Компания рассчитывает, что новые предложения поддержат производителей, сохранив при этом приверженность общим климатическим целям региона.

    Европейская ассоциация автопроизводителей ранее сообщила, что по итогам октября продажи новых легковых автомобилей в Евросоюзе увеличились на 6%, составив 917 тыс. экземпляров. В то же время продажи автомобилей Stellantis в октябре выросли на 7,9% в годовом выражении, однако общий результат за январь–октябрь оказался ниже на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Ранее автомобильный холдинг Stellantis, владеющий такими брендами, как Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks и Vauxhall, временно приостанавливает работу некоторых своих заводов в Канаде и Мексике из-за пошлин.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что будет с мировым автомобильным рынком после новых пошлин США.

    25 ноября 2025, 15:21 • Новости дня
    Прокуратура: Украденные на фортификациях в Курской области деньги могли вывести в Мексику

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший депутат Курской думы Максим Васильев мог использовать похищенные при строительстве фортификаций средства в Мексике, где, по версии следствия, он появлялся в 2023 году, заявили в прокуратуре Курской области.

    Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, проходящий по делу о крупной растрате средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, мог потратить похищенные деньги в Мексике. Во время судебного заседания гособвинитель напомнил, что Васильев отказался раскрыть, куда именно были потрачены средства, однако подтвердил, что на момент пребывания в Мексике деньги уже были присвоены, сообщает ТАСС.

    В январе 2023 года в Интернете появились видеозаписи, где Васильев с пляжа в Мексике поздравляет с Новым годом. Прокурор добавил, что сын экс-депутата обладает гражданством Мексики, что может значительно облегчить вложение средств в недвижимость и имущество за рубежом.

    Защита Васильева попросила суд направить официальный запрос в пограничную службу ФСБ по Курской области, чтобы получить сведения о его перемещениях в 2022–2023 годах.

    Ранее Васильев признал, что около пяти млн рублей, предназначенных для строительства взводных опорных пунктов, были потрачены им на личные нужды.

    Среди фигурантов уголовного дела также значатся бывшие руководители АО «Корпорация развития Курской области» и региональные чиновники, которым инкриминируют особо крупную растрату и мошенничество при возведении оборонительных объектов на границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Васильев признал участие в хищениях при строительстве фортификаций и принес публичные извинения жителям Курска.

    Ленинский райсуд Курска приговорил руководителя компании «Сиэми» Виталия Синьговского к реальному сроку за растрату средств при строительстве фортификаций. Синьговский получал 5% от суммы договора за контроль обналичивания денег. Эту аферу ему предложил Васильев.

    Синьговский также сообщил, что депутат ДНР Татьяна Бондаренко обналичила около 30 млн рублей при строительстве курских фортификаций.

    25 ноября 2025, 20:22 • Новости дня
    Филолог: Марьино и Внуково не заставят исчезнуть падежи из русского языка

    Филолог: Марьино и Внуково не заставят исчезнуть падежи из русского языка
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Русский язык упрощается и это отчетливо видно на нежелании россиян склонять топонимы типа Марьино, Простоквашино и Внуково. Однако эта тенденция не приведет к полному исчезновению падежей, рассказала газете ВЗГЛЯД кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Анна Пестова. Она объяснила, где падежи отмирают, а в каких случаях будут нужны всегда.

    «Вопрос о склоняемости топонимов типа Царицыно, Домодедово, Шереметьево, Переделкино – один из самых популярных среди лингвистов. Формулировка нередко звучит «перевернуто»: «Почему вдруг начали склонять Марьино и Внуково? Раньше ведь никогда не склоняли!». Однако старой нормой является изменение географических названий по падежам. В середине XX века подобное склонение было единственным для культурной элиты», – говорит Пестова.

    Она рассказывает, что первоначально несклоняемые формы употреблялись в речи географов, картографов и военных для исключения путаницы. Повлиял и официальный стиль: логика однозначности перекочевала в официальную коммуникацию, закрепляясь в документации. Кроме того, процесс унификации произошел и с фамилиями, которые стали неизменяемыми. А в целом язык стремится к упрощению грамматических правил, что делает несклоняемый вариант более удобным.

    Филолог напоминает: географические названия на -ово, -ево, -ино, -ыно не склоняются с родовым словом. Например, правильно: «в аэропорту Внуково», «из деревни Простоквашино». Если родового слова нет, допустимы оба варианта – склоняемый и несклоняемый.

    «Причина исчезновения склонений у топонимов на -ово, -ево, -ино, -ыно – результат взаимодействия нескольких факторов: от профессионального требования однозначности до языковых моделей и общей тенденции к унификации. Литературная норма сегодня конкурирует с разговорной и профессиональной тенденцией», – считает собеседница.

    Она замечает, что в речи людей изменяются не только топонимы, но и другие слова. Например, раньше говорили «выпить чаю», а сейчас – «выпить чай». «Среди причин этого процесса смысловая избыточность и упрощение модели. То есть разница между «выпить чай» и «выпить чаю» часто не является смыслоразличительной. Переход к винительному падежу упрощает конструкцию. Движение от «выпить чаю» к «выпить чай» – закономерный этап в развитии языка, демонстрирующий отказ от специализированных значений в пользу более общих конструкций. Это вектор развития от синтетической к аналитической системе», – объясняет Пестова.

    Филолог отмечает, что сейчас наблюдается тенденция к сокращению падежных форм, но говорить о полном отмирании падежей считает преждевременным. «Падежи – это грамматический каркас, который удерживает смысл высказывания. Убирая падежи, фраза теряет структуру, и предложение перестает быть русским. Угрозы исчезновения падежей нет, а пока мы наблюдаем постоянную адаптацию системы», – подытожила Пестова.

    25 ноября 2025, 21:40 • Новости дня
    Адвокат спрогнозировал волну уголовных дел против пенсионеров из-за схем с жильем

    Адвокат спрогнозировал волну уголовных дел против пенсионеров из-за схем с жильем
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пенсионерам, замеченным в мошенничестве при продаже недвижимости, грозят многочисленные судебные иски, заявил адвокат Александр Бенхин.

    В интервью NEWS.ru он отметил, что серьезный инструмент давления на таких злоумышленников – перспектива тюремного срока, которая может заставить их вернуть похищенные средства.

    «Считаю, что в скором времени может появиться много исков в отношении пенсионеров из-за мошеннических схем с продажей жилья. На мой взгляд, можно и нужно возбуждать дела по статье 159, часть 4 «Мошенничество в особо крупных размерах». Потому что под страхом реального тюремного срока эти бабушки будут давать заднюю и, соответственно, либо отдавать обратно квартиру обманутым россиянам, либо возмещать средства, полученные вот таким мошенническим путем», – подчеркнул Бенхин.

    Адвокат отметил, что при наличии всех необходимых документов и подтверждений мошеннических действий правоохранительные органы начнут расследования. При доказанности мошеннической схемы пенсионеры будут вынуждены либо вернуть недвижимость, либо компенсировать причиненный ущерб.

    Бенхин также уточнил, что многие преступления возможно предотвратить именно угрозой уголовной ответственности, так как гражданские иски малоэффективны: зачастую взять с мошенников нечего, а наличные средства, полученные преступным путем, отследить крайне сложно. Переход к уголовному преследованию меняет ситуацию принципиально, резюмировал юрист.

    Ранее замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий заявил, что в случае признания сделки по покупке жилья недействительной запись о праве собственности в Росреестре следует гасить только после фактического возврата продавцом полученных денег.

    Также Верховный суд Якутии впервые отменил решение о возврате квартиры пенсионерке, которая лишилась жилья после продажи мошенникам осенью 2023 года.

    В Российской гильдии риелторов (РГР) начал работу штаб, занимающийся системной защитой добросовестных покупателей жилья и анализом мошеннических схем на рынке.

    25 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Обвиняемый в мошенничестве продюсер «Ласкового мая» Разин скрылся в США
    @ Филиппов Алексей/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, против которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сейчас скрывается от следствия на территории Соединенных Штатов, сообщили в правоохранительных органах.

    Разин не намерен возвращаться в Россию для участия в следственных действиях, передает ТАСС со ссылкой на источник.

    По информации собеседника агентства, Разин обладает также гражданством Турецкой Республики.

    Напомним, против продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина возбудили уголовное дело о мошенничестве. Уголовное дело связано с присвоением денежных средств, которые должны были пойти в качестве лицензионного вознаграждения поэту Сергею Кузнецову за исполнение его песен. Сумма материального ущерба оценивается в 500 млн рублей.

    Китайская экономика выигрывает у конкурентов благодаря России

    Целых 20 млрд долларов сэкономил Китай с 2022 года, когда стал еще больше покупать российской нефти вместо ближневосточных конкурентов. Такую оценку озвучил отвечающий за развитие ТЭК в стране Игорь Сечин. Теперь Россия – поставщик номер один. Хотя ближневосточные товарищи вряд ли в обиде. Как Пекин помогает своей экономике? Подробности

    Китай пригрозил Японии войной по праву победителя

    Пекин, разозленный поведением премьера Японии Санаэ Такаити, напомнил соседу о праве применять против него силу, не дожидаясь одобрения Совбеза ООН. Таких угроз руководство Китая не озвучивало еще ни разу, но непосредственность Такаити и ее равнение на Маргарет Тэтчер провоцируют КНР. Строго говоря, она первой захотела повоевать. Подробности

    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем

    «Дальневосточный экспресс» – такое неформальное обозначение получила с недавних пор российская группировка, развивающая стремительное наступление на Гуляйполе (Запорожская область). Почему экспресс назван именно дальневосточным и благодаря каким методам обеспечивается его скорость? Подробности

    Как патриот Франции стал ценнейшим агентом советской разведки

    Потомки одного из самых ценных информаторов КГБ СССР, работавшего в самом сердце штаб-квартиры НАТО, получили российское гражданство. Какие важнейшие сведения он смог передать, как западная контрразведка раскрыла советского агента – и почему даже во Франции отказались считать его предателем Родины? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    • Кто платит за Украину больше всех?

      Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

