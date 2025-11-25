Лавров: СССР помог Франции избавиться от национального позора

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог» министр отметил, что после капитуляции Парижа власти Франции сдали все позиции Адольфу Гитлеру и продолжили жить под оккупацией, «попивая кофе на Монмартре», передает ТАСС.

«Мы же просто их [французов] освободили. Вместе с генералом Шарлем де Голлем и его Движением сопротивления помогли им избавиться от национального позора после того, как они сдали все позиции Адольфу Гитлеру и жили, так сказать, попивая кофе на Монмартре под оккупацией», – подчеркнул Лавров. Интервью было записано 21 ноября.

Также Лавров прокомментировал заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о якобы возможном начале войны между Россией и НАТО до 2029 года. Глава МИД выразил обеспокоенность тем, что, по его мнению, страны Запада морально готовят своих граждан к неизбежности конфликта. Он добавил, что во Франции происходит переналадка всей экономики на военные рельсы, гражданские отрасли работают на военно-промышленный комплекс, а даже система здравоохранения становится военизированной для будущих условий. «Нет ни одного доказательства того, что Россия собирается нападать на Францию», – подчеркнул Лавров.

Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила о подготовке Франции к конфронтации с Россией.

Начальник главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявлял о необходимости полной готовности французских вооруженных сил к возможному военному столкновению в условиях роста международной напряженности.