Задержанный бизнесмен из Латвии попросил убежища в России

Стало известно о просьбе Гордеева о убежище после задержания в Петербурге

Tекст: Денис Тельманов

Учредитель логистической компании Overseas Baltic Александр Гордеев, задержанный в октябре в Петербурге сотрудниками Интерпола, обратился за убежищем в Россию, передает ТАСС.

По словам адвоката Дарьи Руденко, Гордеев не имеет гражданства ни одной страны и вел бизнес в Литве как негражданин Латвии.

Он считает преследование властями Литвы незаконным и объясняет его попыткой оказать давление в экономическом споре, назвав это рейдерским захватом. По утверждению защиты, инициатором давления является гражданин Швеции в сговоре с литовскими силовиками.

Защита подчеркивает, что объективного суда в Литве ожидать нельзя, а также отмечает дополнительные риски преследования в Евросоюзе из-за поддержки Гордеевым российских военных в зоне СВО.

Срок давности по инкриминируемому деянию, по информации адвоката, истек, а двусторонний договор между Россией и Литвой по правовой помощи прекратил действие в январе 2025 года, что исключает основания для экстрадиции.

Гордеев, уроженец Ростовской области, уже несколько лет живет в России, куда переехал из Латвии в 2020 году. Он получил пятилетний вид на жительство, но не успел продлить его из-за бюрократических трудностей и оформлял новое разрешение на временное проживание, когда был задержан в петербургском миграционном центре. Сейчас он находится в изоляторе.

О задержании стало известно 31 октября, когда, как указывает НЦБ Интерпола, 66-летний предприниматель находился в международном розыске по подозрению в присвоении более 1 млн евро компании, руководителем и акционером которой был в 2014-2019 годах. Следствие полагает, что он незаконно вывел крупные суммы со счетов фирмы в начале ее банкротства.

