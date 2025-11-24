  • Новость часаРоссийские войска освободили соседнее с Гуляйполем Затишье
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    Игорь Макаров Игорь Макаров Смена повестки G20 подрывает монопольные позиции Запада

    Главная площадка для диалога развивающегося мира с развитым устраняет у первого иллюзии относительно того, что такой диалог возможен. А чтобы двигаться вперед, освобождаться от иллюзий необходимо.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем плох и чем хорош цифровой рубль

    Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать западным политическим решением.

    24 ноября 2025, 12:39 • Новости дня

    Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Эрдогана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган намерены обсудить по телефону актуальные международные вопросы в начале второй половины дня, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил журналистам о предстоящем телефонном разговоре Владимира Путина с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

    По словам Пескова, разговор между российским и турецким лидерами был запланирован заранее и ожидается во второй половине дня. Песков напомнил, что ранее сам президент Турции анонсировал проведение этой беседы. Детали повестки предстоящих переговоров пока не раскрываются.

    Напомним, Эрдоган выразил надежду обсудить с президентом России Владимиром Путиным актуальные вопросы по телефону в понедельник.

    Эрдоган намерен подтвердить Путину свою готовность принять новые переговоры России и Украины в Стамбуле.

    Турецкий лидер заявил о необходимости использовать все дипломатические ресурсы для достижения мира на Украине.

    21 ноября 2025, 22:29 • Новости дня
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Путин и Дональд Трамп в рамках встречи на Аляске заложили контуры будущего процесса урегулирования конфликта на Украине. Эти договоренности поддержали большинство государств планеты, но неготовность к миру Киева и Брюсселя сделали нормализацию ситуации затруднительной, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В пятницу Путин заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование на Украине – в том числе в рамках плана Трампа.

    «Владимир Путин в очередной раз показал всему миру, что по вопросу урегулирования конфликта на Украине Россия находится на связи со всеми своими союзниками из числа стран мирового большинства. Все они, как, впрочем, и США, поддерживают скорейшую стабилизацию ситуации», – сказал политолог Александр Асафов.

    «В этой связи многие наши партнеры ожидали значительного прогресса после окончания саммита на Аляске. Тогда наш президент совместно с Дональдом Трампом провел по-настоящему титаническую дипломатическую работу. Фактически, каркас урегулирования был готов, но преградой для нормализации выступили Украина и ее европейские «модераторы», – продолжил он.

    «Киев и Брюссель настроены на бесконечный конфликт. Более того, они совершенно открыто об этом говорят. Изначальную рамку диалога, заданную Анкориджем, изучили в КНР, Индии, КНДР, ЮАР, Бразилии, в государствах ОДКБ. Все они поддерживали зародившийся дипломатический импульс. И реакция Старого Света не оставила у них сомнений, кто здесь истинный агрессор», – рассуждает собеседник.

    «Теперь Дональд Трамп пытается выдвинуть новую инициативу, которую еще предстоит обсудить. Она, вероятно, учитывает новые реалии на фронте. Мы готовы обсуждать его план, вносить необходимые корректировки, делать все для того, чтобы устранить первопричины кризиса. Но Киев и Брюссель пока продолжают упорствовать в своем желании воевать, что полностью противоречит воле большинства стран планеты», – заключил Асафов.

    В пятницу Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что пауза в урегулировании конфликта на Украине после переговоров на Аляске связана с отказом Киева от мирной инициативы, предложенной Дональдом Трампом. «Полагаю, что именно поэтому появилась и новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов», – подчеркнул он.

    Президент уточнил, что этот проект может лечь в основу урегулирования, однако предметно данный вопрос не обсуждался. «Причина, полагаю, та же самая: администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны, Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», – предположил президент.

    «Думаю, в основе такой позиции лежит не столько низкий уровень компетенции – сейчас не буду обсуждать эту сторону дела. Но, скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя. И, судя по всему, ни на Украине, ни в Европе не понимают, к чему это в конце концов может привести», – пояснил российский лидер.

    В то же время Россия готова к мирным переговорам, а также готова обсуждать все детали предполагаемого плана. Но и принципиальный отказ Киева Москву также устраивает, «поскольку это ведет к достижению целей СВО вооруженным путем». «Но мы, как я многократно уже говорил ранее, готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем», – добавил глава государства.

    Днем ранее глава государства заявил, что политическое руководство Украины давно превратилось в организованное преступное сообщество, которое продолжает удерживать власть для личного обогащения под предлогом войны с Россией. «Это стало хорошо известным теперь фактом по результатам антикоррупционного расследования в самой Украине. И думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей, офицерского состава, а тем более простых солдат. Им не до этого», – пояснил Путин.

    21 ноября 2025, 21:05 • Новости дня
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отказ Киева обсуждать предложения президента США Дональда Трампа приведет к повторению событий, аналогичных произошедшему в Купянске, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

    По словам Путина, европейские страны и украинская сторона должны осознавать ответственность за подобные решения, передает РИА «Новости».

    Президент заявил, что ситуация в освобожденном украинскими войсками Купянске была существенно иной, чем заявлялось в Киеве. «Только один самый свежий пример – Купянск. Совсем недавно, как мы помним, 4, по-моему, ноября, то есть две недели тому назад в Киеве публично заявляли, что в этом городе находится не более 60 российских военнослужащих, и в течение ближайших нескольких дней, как было сказано, этот город будет полностью деблокирован украинскими войсками», – напомнил он.

    По словам президента, на самом деле город уже тогда практически полностью контролировался российскими силами: «Хочу вас проинформировать о том, что уже на тот момент, на 4 ноября, город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских Вооруженных Сил. Наши ребята, что называется, только добирали, зачищали только отдельные кварталы и улицы. Судьба города в тот момент уже окончательно была решена».

    Путин также отметил, что заявления Киева могут свидетельствовать либо о недостатке объективной информации, либо о неспособности ее правильно оценивать: «О чем это говорит? Или у киевских вождей нет объективной информации о положении дел на фронте, или они, имея ее, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить».

    «Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Может быть, не так быстро, как нам бы того хотелось, но неизбежно это будет повторяться», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске.

    Российский лидер допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине.

    Напомним, Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск. В пятницу Минобороны впервые показало кадры освобождения Купянска.

    23 ноября 2025, 17:04 • Видео
    Кто платит за Украину больше всех?

    Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    21 ноября 2025, 20:59 • Новости дня
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова обсуждать мирное урегулирование, но отказ Киева от переговоров лишь приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем, заявил президент Владимир Путин на совещании с Совбезом.

    Путин отметил: «И в целом нас это устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, в ходе вооруженной борьбы. Но мы готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем, однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы», передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп и его администрация рассматривают вариант подписания мирной сделки между Россией и Украиной до конца 2025 года.

    21 ноября 2025, 21:24 • Новости дня
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время заседания с Совбезом РФ заявил, что Украина и ее европейские союзники «до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя».

    Путин подчеркнул: «Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя». По мнению президента, корень подобной позиции связан не только с низким уровнем компетентности, но и с отсутствием объективной информации о реальной обстановке на фронте, передает ТАСС.

    Президент добавил, что ни на Украине, ни в Европе не осознают возможных последствий таких заблуждений и не понимают, к чему это может привести.

    Ранее Путин заявил, что отказ Киева обсуждать предложения президента США Дональда Трампа приведет к повторению событий, аналогичных произошедшему в Купянске.

    Российский лидер также сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске.

    21 ноября 2025, 16:15 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Будущий саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в столице Венгрии, что подтверждено американской и российской стороной, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Власти Венгрии получили официальные заверения от представителей США и России, что следующая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Будапеште. Как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, это решение было подтверждено в ходе его переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

    Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1, акцентировал внимание на значимости предварительных договоренностей между США и Россией для урегулирования конфликта на Украине.

    Сийярто также упрекнул ЕС, подчеркнув, что союз сам себя изолирует, в то время как Венгрия, находясь в центре Европы, продолжает поддерживать связи с мировыми политическими лидерами. Министр отметил, что наличие таких точек соприкосновения между Соединенными Штатами и Россией способствует интересам мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

    Пресс-секретарь президента России Песков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа.

    В октябре Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, после чего была согласована их встреча в Будапеште, но позднее она была отменена.


    22 ноября 2025, 17:17 • Новости дня
    Турецкие ученые воссоздали 3000-летний рецепт медово-ячменного хлеба

    Anadolu: Турецкие ученые воссоздали 3000-летний рецепт медово-ячменного хлеба

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкие исследователи впервые испекли медово-ячменный хлеб по трехтысячелетнему рецепту из предписаний, найденных на клинописных табличках Древней Месопотамии.

    Турецкие ученые из Хасанкейфского профессионального колледжа Университета Батмана сумели воссоздать рецепт медово-ячменного хлеба по образцу трехтысячелетней давности, передает Anadolu.

    В работе использовались инструкции, обнаруженные на клинописных табличках из Древней Месопотамии, рассказал коллектив исследователей: Илькер Аксой, Хусейн Гюль, Эршад Тан, Серен Кавас и Эсра Йылдырым, передает РИА «Новости».

    По их словам, рецепт дошел до нашего времени благодаря уникальным источникам и показывает важную часть древней гастрономии. Ученые провели ряд экспериментов, тщательно воспроизводя условия приготовления, чтобы получить хлеб по консистенции и вкусу максимально похожий на оригинал.

    Пекарям удалось добиться нужной структуры теста и воспроизвести методику выпекания на раскалённых камнях. Исследователи подчеркивают, что подобная выпечка встречалась не только в Месопотамии, но и в античных Риме и Греции, что свидетельствует о важности этого блюда для древней кухни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Европейский союз присвоил турецкому кофе статус традиционного продукта. Такой статус гарантирует защиту рецептуры и названия на территории всех стран объединения.

    21 ноября 2025, 20:52 • Новости дня
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин оценил американский мирный план из 28 пунктов как возможную основу для завершения конфликта на Украине.

    «Полагаю, что он (мирный план США из 28 пунктов) может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования на Украине», – сказал он в ходе заседания с Советом безопасности, передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске.

    21 ноября 2025, 21:10 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский президент Владимир Путин на совещании Совбеза рассказал, что текст новой версии мирного плана по Украине поступил Москве по дипломатическим каналам и может лечь в основу урегулирования.

    Президент России Владимир Путин на совещании Совбеза объявил, что США после переговоров на Аляске предложили модернизированный план по урегулированию ситуации на Украине, состоящий из 28 пунктов.

    «Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с нами этот текст не обсуждается», – цитирует главу государства официальный сайт Кремля. 

    Путин связал паузу в переговорном процессе с тем, что Вашингтон не сумел получить согласие Киева на реализацию мирного плана, и Украина выступает против. Президент указал, что причина негативной позиции кроется в иллюзиях киевского руководства и его европейских союзников относительно стратегического поражения России.

    «После переговоров на Аляске с американской стороны наступила определенная пауза, и мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Трампом плана мирного урегулирования. Полагаю, что именно поэтому появилась и его новая редакция», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин ранее на совещании заявил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине. Президент допустил использование мирного плана США как основы для дальнейших переговоров по урегулированию на Украине. Путин уточнил, что обсуждение мирных инициатив Трампа между Москвой и Вашингтоном велось еще до саммита на Аляске.

    21 ноября 2025, 16:23 • Новости дня
    Песков заявил о квалификации киевского режима как преступной группировки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин накануне в ходе выступления охарактеризовал руководство Украины как преступную группировку, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что, как передает ТАСС, президент РФ Владимир Путин дал определение киевскому режиму, назвав политическое руководство Украины преступной группировкой. По словам пресс-секретаря Кремля, президент таким образом квалифицировал действия киевских властей.

    Песков отметил, что указание Путина прозвучало в контексте обсуждения ситуации с отсутствием команд на сдачу в плен украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении, на что ранее обратил внимание начальник Генштаба России Валерий Герасимов.

    Президент России в своем выступлении дал оценку действиям киевского руководства после слов Герасимова о происходящем в зоне боевых действий.

    Напомним, Путин заявил, что руководство Украины превратилось в преступную группировку и не заботится о гражданах страны.

    Президент провел совещание с военными на командном пункте группировки «Запад» и заслушал доклады о ситуации на разных участках фронта, включая район Купянска.

    Путин назначил Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг».

    21 ноября 2025, 20:48 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал, что обсуждение мирных инициатив Дональда Трампа между Москвой и Вашингтоном велось еще до саммита на Аляске.

    По словам российского лидера, тема рассматривалась непублично и затрагивалась только на самом общем уровне, передает ТАСС.

    «Мы это публично почти не обсуждали, только в самых общих чертах, но это никакой не секрет: мирный план президента Трампа по урегулированию на Украине обсуждался до встречи на Аляске», – заявил Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии контактов с США по мирному плану из 28 пунктов. Он также  подчеркнул невозможность успеха мирных переговоров по Украине при их открытом обсуждении в публичном пространстве.

    В свою очередь, Белый дом предупредил власти Украины о прекращении военной и разведывательной поддержки в случае отказа подписать американский план урегулирования до 27 ноября.

    21 ноября 2025, 14:38 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, что служба снизила число запрошенных документов у налогоплательщиков почти на 40%, сообщает официальный сайт Кремля.

    Глава ФНС России Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о сокращении продолжительности проверок и числа требуемых документов у налогоплательщиков.

    По его словам, количество запросов по дополнительным материалам и пояснениям снизилось почти на 40%. Эти шаги названы «самым важным», к чему стремилась служба, чтобы повысить эффективность налоговой системы, сообщает официальный сайт Кремля.

    Егоров отметил, что благодаря последовательным усилиям запрос на предоставление документов снизился почти на 40%. В итоге служба больше не требует около 2,5 млн документов. « Нам достаточно наших внутренних данных для того, чтобы строить свои прогнозы и создавать аналитику по тому, как работают налогоплательщики», – заявил глава ФНС.

    Важным новшеством он назвал полную автоматизацию процесса взыскания налоговой задолженности, завершенную в этом году. Егоров подчеркнул, что сейчас рост взысканий составляет 24%, что существенно для системы, так как минимизирован человеческий фактор.

    ФНС также активно инвестировала в создание инструментов управления долгом и предоставления отсрочек налогоплательщикам при условии обеспечения и устойчивого финансового состояния предприятия. Как уточнил Егоров, это позволило выдать рассрочек и отсрочек на сумму более триллиона рублей, сохранить свыше двух млн рабочих мест, а впоследствии получить налоговые поступления свыше двух трлн рублей.

    Он добавил, что служба сегодня выстраивает баланс между жестким взысканием задолженности и предоставлением легальных отсрочек, что позволяет поддерживать стабильность бизнеса и экономики в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на встрече с президентом Путиным глава ФНС Егоров рассказал о снижении числа регистрирующихся на Кипре компаний из России.

    Также глава ФНС спрогнозировал рост поступлений в бюджет России на 8%.

    По словам Егорова, ОАЭ заняли первое место по объему активов российских компаний за границей.

    22 ноября 2025, 07:45 • Новости дня
    Песков не исключил посещения Путиным новых регионов России до конца года

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что планов посещения президентом России Владимиром Путиным новых регионов нет в официальном графике на конец 2025 года, но такой визит возможен.

    «Пока нет точно в графике, но исключать этого нельзя», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин посетил командный пункт группировки «Запад». Президент также заслушал доклады о положении дел на различных участках, включая район вокруг Купянска.

    21 ноября 2025, 14:23 • Новости дня
    Кремль сообщил о предстоящем совещании Путина с Совбезом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин планирует рабочее совещание с постоянными членами Совета безопасности России, передает ТАСС.

    Песков сообщил, что встреча состоится сегодня, однако темы, которые будут обсуждаться, глава государства определит непосредственно перед началом совещания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России ранее утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения. Путин обсудил с Совбезом меры по противодействию киберпреступлениям.

    21 ноября 2025, 21:15 • Новости дня
    Путин направил приветствие финалистам конкурса «Большая перемена»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди студентов среднего профессионального образования.

    Глава государства обратился к финалистам, собравшимся в Нижнем Новгороде, отметив важность проекта и его растущую популярность. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что тема конкурса «От мечты к свершениям» соответствует стремлению молодежи раскрывать творческий потенциал и уверенность в себе. Он напомнил участникам, что они уже победители, потому что прошли все этапы непростого отбора и продемонстрировали серьезные знания и практические умения. «На всех этапах сложной, напряженной соревновательной дистанции вы продемонстрировали глубокие знания и практические навыки», – заявил он.

    Президент также отметил, что подобные проекты способствуют популяризации рабочих специальностей и совершенствованию системы среднего профессионального образования. По мнению Путина, «Большая перемена» помогает конкурсантам не только выбрать будущее направление, но и способствует завязыванию новых знакомств с представителями крупных российских компаний.

    В завершение он пожелал финалистам успехов и всего наилучшего и выразил уверенность, что их участие принесет положительные результаты.

    22 ноября 2025, 11:07 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный круизный лайнер с 620 пассажирами на борту успешно завершил рейс, возвратившись в Сочи после отмены захода в Стамбул, пишет ТАСС.

    Круизный лайнер Astoria Grande, которому ранее не разрешили швартовку в порту Стамбула, прибыл в Сочи. На борту судна находились 620 пассажиров и примерно 430 членов экипажа, сообщает корреспондент ТАСС.

    В четверг судно не смогло зайти в порт Стамбула в завершение двухнедельного круиза, так как местные портовые власти не предоставили необходимых разрешений. Причины отказа они не объяснили.

    По информации компании «Аквилон», являющейся генеральным агентом по продажам и продвижению Astoria Grande, общий состав пассажиров и экипажа был подтвержден. Пассажиры лайнера, прибывшие в Сочи утром в субботу, сообщили, что отмена остановки в турецкой столице не испортила их впечатления от путешествия и выразили намерение продолжить поездки на этом судне в дальнейшем.

    Гости отметили, что круизная программа была обширной – включала остановки сразу в пяти городах, а насыщенная развлекательная жизнь на борту разнообразилась танцевальными, спортивными, СПА- и другими мероприятиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, круизный лайнер Astoria Grande в четверг не получил разрешения на остановку в порту Стамбула и направился обратно в Сочи.

    Летом 2023 года из маршрута лайнера исключили заход в порт Батуми. А в январе 2023 года Astoria Grande в Турции въехал в пристань порта Амасра из-за сильного шторма.

