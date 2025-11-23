Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.0 комментариев
ПВО России за четыре часа сбила десять украинских дронов
Силы ПВО с 09:00 до 13:00 сбили 10 украинских БПЛА над регионами России, в том числе три беспилотника над Московским регионом, два из которых летели на столицу, сообщили в Минобороны России.
С 09:00 до 13:00 мск российские силы ПВО сбили десять украинских беспилотных летательных аппаратов над несколькими российскими регионами, передает ТАСС. По информации Минобороны, три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, еще три – над Московской областью, включая два дрона, двигавшихся в сторону столицы. Также сообщается об уничтожении двух беспилотников над Архангельской областью и двух над Калужской областью.
