Стюардесса получила семь лет колонии за оскорбление военных
Суд в городе Видное назначил семь лет колонии стюардессе «Уральских авиалиний» Варваре Волковой, признав ее виновной в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, сообщили в суде.
Семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено стюардессе авиакомпании «Уральские авиалинии» Варваре Волковой, передает ТАСС. Волкова признана виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России из политической ненависти.
Суд выяснил, что в январе текущего года Волкова увидела в социальных сетях ролик с участием российского танкиста, который принимал участие в спецоперации на Украине. Испытав к нему неприязнь, она нашла его телефон и высказала ему угрозы. Позднее она опубликовала ряд постов в чате деревни Сапроново, где высказала поддержку Вооруженным силам Украины и заявила, что готова угостить их чаем, если они войдут в Подмосковье.
В ходе процесса Волкова не отрицала факты публикаций, однако попыталась объяснить свои действия эмоциональной нестабильностью. Суд счел ее вину полностью доказанной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд заочно приговорил актера Анатолия Хабарова к девяти годам колонии по делу о фейках о Вооруженных силах России. Московский городской суд утвердил приговор блогеру Дмитрию Шпаку за аналогичные материалы. В 2024 году российские суды вынесли 82 приговора по делам о фейках о армии.