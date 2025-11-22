Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.13 комментариев
Reuters сообщило о предстоящем обсуждении Украины на саммите G20
Лидеры «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции), Японии и Канады, а также представители Евросоюза сегодня во второй половине дня обсудят ситуацию на Украине и пути мирного урегулирования конфликта на полях саммита Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге, сообщило агентство Reuters.
Ранее британский премьер-министр Кир Стармер отмечал, что сторонники Украины намерены в ЮАР рассмотреть план администрации президента США Дональда Трампа, который предлагает варианты достижения мира.
По данным агентства, накануне министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл озвучил президенту Украины Владимиру Зеленскому новый вариант урегулирования, подготовленный Вашингтоном и одобренный Трампом. Документ содержит двадцать восемь пунктов, среди которых предполагаются серьезные уступки со стороны Киева ради прекращения конфликта.
Агентство Reuters ранее уточняло, что США ожидают от Украины подписания этого плана до 27 ноября, иначе могут прекратить поставки вооружений и ограничить обмен разведданными с Киевом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Африка заявила о готовности приветствовать делегацию США на закрытии саммита G20. Урсула фон дер Ляйен объявила о планах обсудить предложения США по ситуации на Украине на саммите G20. МИД России сообщил, что в ЮАР идет формирование итогового документа саммита G20.