МИД сообщил о формировании итогового документа саммита G20 в ЮАР

МИД: Текст итогового документа саммита G20 сформирован

Tекст: Вера Басилая

По словам Бердыева, шерпы членов G20 завершили переговоры по итоговому документу предстоящего саммита в ЮАР, передает ТАСС.

Он пояснил, что теперь дальнейшее утверждение договоренностей будет происходить уже на встрече лидеров G20.

Встреча глав государств и интеграционных структур G20 состоится в Йоханнесбурге с 22 по 23 ноября.

Ранее сообщалось, что глава правительства Китая Ли Цян заменит председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Йоханнесбурге.

Президент России Владимир Путин не планирует ехать на этот саммит в Южно-Африканской Республике.

Делегацию России на саммите в Йоханнесбурге возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.