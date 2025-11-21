Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.0 комментариев
МИД сообщил о формировании итогового документа саммита G20 в ЮАР
МИД: Текст итогового документа саммита G20 сформирован
Шерпы стран-участниц Группы двадцати (G20) завершили переговоры по подготовке текста итогового документа предстоящего саммита в Южно-Африканской Республике, сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.
По словам Бердыева, шерпы членов G20 завершили переговоры по итоговому документу предстоящего саммита в ЮАР, передает ТАСС.
Он пояснил, что теперь дальнейшее утверждение договоренностей будет происходить уже на встрече лидеров G20.
Встреча глав государств и интеграционных структур G20 состоится в Йоханнесбурге с 22 по 23 ноября.
Ранее сообщалось, что глава правительства Китая Ли Цян заменит председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Йоханнесбурге.
Президент России Владимир Путин не планирует ехать на этот саммит в Южно-Африканской Республике.
Делегацию России на саммите в Йоханнесбурге возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.