Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.5 комментариев
В МВД Турции дали добро на расследование против мэра Анкары Яваша
МВД Турции одобрило расследование против мэра Анкары Яваша
Министерство внутренних дел Турции выдало решение о проведении расследования в отношении главы Анкары Мансура Яваша и его секретаря по вопросу тендеров, пишут местные СМИ.
Министерство внутренних дел Турции одобрило расследование дел против мэра Анкары Мансура Яваша и его личного секретаря Невзата Узноглу по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и нарушении аудиторских процедур, пишет ТАСС . Решение было выдано после запроса Генпрокуратуры Анкары.
Расследование, связанное с организацией в столице серии из 32 концертов турецких артистов на сумму 154,4 млн лир. По данным счетной палаты и ряда надзорных ведомств мэрия Анкары понесла серьезные последствия в ходе проведения тендеров на этом мероприятии. В результате судебного разбирательства установлено, что ущерб составил 154,4 млн лир (3,6 млн долларов).
23 сентября в ходе расследований были задержаны 14 человек, включая бывших муниципальных служащих и сотрудников компаний, занимающихся организацией концертов. Им предъявлено обвинение в разговоре при проведении тендеров и злоупотреблении служебным положением. Первое слушание по назначению состоялось 6 января 2026 года.
Сам Мансур Яваш, комментируя ситуацию, ранее заявил, что разрешение МВД не требуется и он готов ответить на все вопросы добровольно, так как ему нечего скрывать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Турции задержали 48 человек, включая мэра района Байрампаша в Стамбуле, по обвинениям в коррупции и мошенничестве.
В августе в Стамбуле задержали 42 человека, среди которых был мэр района Бейоглу Инан Гюней, из-за коррупции в мэрии.
В апреле почти 50 сотрудников мэрии Стамбула, включая руководителей департаментов, оказались под стражей по громкому делу.