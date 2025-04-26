Полиция Стамбула задержала почти пятьдесят сотрудников мэрии за коррупцию

В Стамбуле задержали 47 представителей мэрии по подозрению в коррупции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Полиция Стамбула задержала 47 сотрудников мэрии, в том числе руководителей департаментов и секретариата оппозиционного мэра Экрема Имамоглу, по подозрению в коррупционной деятельности, передает ТАСС. По данным телеканала TRT Haber, задержания прошли в рамках расследования коррупции в органах городского управления.

Ранее 19 марта правоохранительные органы задержали более 90 представителей мэрии, включая самого Имамоглу, которого позже арестовали по обвинению в коррупции.

После этих событий в Турции начались акции протеста, организованные оппозиционными силами. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Стамбуле, Анкаре и Измире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая полиция задержала почти 1,9 тыс. человек во время массовых протестов, ранее сотрудники полиции разогнали протестующих у префектуры в Стамбуле, а президент Турции Тайип Эрдоган обвинил оппозицию страны в ответственности за произошедшее насилие.