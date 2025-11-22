Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.5 комментариев
Медиагруппа Daily Mail and General Trust согласовала покупку The Daily Telegraph в рамках сделки, оцененной в 500 млн фунтов стерлингов.
Медиагруппа Daily Mail and General Trust (DMGT) договорилась о покупке Telegraph Media Group, в состав которой входят The Daily Telegraph и The Sunday Telegraph, за 500 млн фунтов стерлингов (примерно 650 млн долларов), сообщает Financial Times. Сделка готовится к заключению, сейчас стороны уточняют ее детали.
Контролирующий акционер DMGT Джонатан Хармсворт, правнук основателя The Daily Mail, давно проявлял интерес к приобретению Telegraph Media Group. Источники указывают, что обе газеты, несмотря на слияние, сохранят собственные редакции, отмечает ТАСС.
Возможное объединение двух ведущих правоцентристских изданий вызвало обеспокоенность у Лейбористской партии. Также FT отмечает, что после сделки DMGT может быть вынуждена продать другие свои газеты – Metro и i – чтобы избежать антимонопольных претензий медиа-регулятора Ofcom и Управления по конкуренции и рынкам.
The Daily Telegraph основана в 1855 году Артуром Слэйем. В 2019 году тираж газеты составлял около 300 тыс. экземпляров, сейчас, по оценкам Press Gazette, примерно 150 тыс. Штаб-квартира издания была выставлена на продажу в 2023 году на фоне долгов предпринимательской семьи Баркли.
Напомним, в 2016 году владельцы Daily Telegraph отказались продавать газету российскому бизнесмену Александру Лебедеву.