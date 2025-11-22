  • Новость часаВ результате атаки БПЛА на Самарскую область погибли два человека
    «Прошлое здесь и оно нас жжет». Как поучаствовать в суде над нацистами
    Путин пригрозил Киеву новыми «Купянсками»
    Вэнс назвал ключевые условия для мирного соглашения по Украине
    Сейм Польши потребовал перенести российское посольство в Варшаве
    Путин: Украина и ее европейские союзники находятся в иллюзиях о ситуации на поле боя
    Путин заявил, что Россию устроит достижение целей СВО военным путем
    Офицеры ВСУ спешно сбежали из Вильчи у Волчанска
    Министр армии США Дрисколл: Армия России сравнима с американской по технологиям
    Росреестр предложил не возвращать квартиры жертвам мошенников без возврата денег
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    ВВС Румынии ночью подняли истребители F-16 по тревоге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Румынии, находившиеся на боевом дежурстве воздушной полиции НАТО, были подняты в воздух в ночь на 22 ноября с 86-й авиабазы в Борче (уезд Кэлэраш) «для мониторинга воздушной ситуации на границе с Украиной», сообщила пресс-служба министерства национальной обороны страны.

    Два истребителя F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии были подняты по тревоге в ночь на 22 ноября, передает ТАСС. Операция проводилась с 86-й авиабазы в Борче, уезд Кэлэраш, в рамках несения боевого дежурства воздушной полиции НАТО. По информации пресс-службы Минобороны Румынии, полет был совершен для мониторинга обстановки на границе с Украиной на фоне участившихся атак и появления беспилотных летательных аппаратов.

    В 01:33 (02:33 мск) в северной части уезда Тулча прозвучал сигнал тревоги Ro-Alert из-за обострения ситуации на речной границе и фиксирования беспилотников в районе города Измаил. В сообщении военного ведомства отмечается: «Проникновения БПЛА в воздушное пространство Румынии зарегистрировано не было, самолеты F-16 Fighting Falcon возвратились на базу в Борче в 03:42».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Румынии завершились учения Dacian Fall с участием 5 тыс. военных НАТО. Румыния подняла в воздух истребители у границы с Украиной из-за тревоги. Страна купила 18 истребителей F-16 у Норвегии за 1 евро.

    Кнутов объяснил назначение Медведева командующим группировкой «Юг»

    Военный эксперт Кнутов: Опыт Сергея Медведева поможет наступлению войск «Юга»

    Кнутов объяснил назначение Медведева командующим группировкой «Юг»
    @ Пресс-служба Кремля/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сергей Медведев, будучи начальником штаба «Юга», руководил разработкой и подготовкой операций в зоне действий группировки. Речь, в частности, о Часове Яре, Курахово, а сейчас Северске и Константиновке. Это одно из наиболее важных направлений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал назначение Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг».

    «Группировка «Юг» создана на базе Южного военного округа. Ее новый командующий – Сергей Медведев – прошел все ступени: прежде был начальником штаба 58-й гвардейской общевойсковой армии, затем сменил Дениса Лямина на посту командующего, а впоследствии был назначен начальником штаба Южной группировки ВС России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, Медведев на последней своей должности руководил разработкой и подготовкой операций группировки. «Речь идет в частности о Часове Яре, за освобождение которого велись тяжелые бои, Курахово, а сейчас Северске и Константиновке. «В зоне действия также находится Славянск и Краматорск. Это одно из наиболее важных направлений», – подчеркнул собеседник.

    Говоря о кадровой перестановке, Кнутов напомнил, что бывший командующий «Югом» Александр Санчик был назначен замминистра обороны России. «При этом Санчик взрастил себе замену. Неслучайно Владимир Путин заявил о стопроцентной преемственности. Медведев знаком с ситуацией, что крайне важно во время ведения боевых действий», – рассуждает аналитик.

    «Если ставить на этот пост, скажем, генерала с другого направления, то потребуется примерно месяц, чтобы войти в курс дел, а это сразу скажется на результатах. Сейчас же произошло абсолютно бесшовное, логичное и закономерное перемещение по вертикали», – уточнил спикер.

    Что касается задач «Юга», то это в первую очередь операции в Константиновке и Северске, продолжил Кнутов. «Первый населенный пункт находится на возвышенности. Другими словами, географические особенности создают сложности при освобождении Константиновки: противник даже без дронов видит нас», – детализировал эксперт.

    «Если говорить о Северске, то ВС России на юго-западе зашли в город. Нам предстоит взять населенный пункт в оперативное окружение и изолировать район боевых действий. Тактика командования уже известна и отработана. И опыт Медведева позволит достичь поставленных целей», – заключил Кнутов.

    Ранее стало известно, что командующим Южной группировкой вооруженных сил назначен генерал-лейтенант Сергей Медведев. Его предшественник генерал-полковник Александр Санчик, занимавший этот пост с осени 2024 года, стал замминистра обороны России. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе совещания в рамках в посещения командного пункта группировки войск «Запад».

    Президент назвал назначение Медведева «стопроцентной преемственностью», напомнив, что прежде генерал занимал должность начальника штаба группировки. «Кто, кроме вас, лучше знает ситуацию на этом направлении? Вам, как говорится, в прямом и переносном смысле слова, и карты в руки», – сказал он.

    В докладе верховному главнокомандующему Медведев заявил, что «Юг» продолжает наступать на всех направлениях боевых действий. «На Северском направлении штурмовые подразделения 3-й армии продвигаются вдоль правого берега реки Северский Донецк, наступая в направлении населенного пункта Закотное. В населенном пункте Северск ведется зачистка городских кварталов от формирований ВСУ», – рассказал командующий «Югом».

    Кроме того, на этой неделе освобожден населенный пункт Платоновка, завершается зачистка от подразделений противника Васюковки и Звановки, продолжил он. «На Краматорско-Дружковском направлении основные усилия соединений и воинских частей группировки сосредоточены на освобождении населенного пункта Константиновка. Несмотря на сопротивление противника, штурмовые подразделения группировки полностью взяли под свой контроль восточную и юго-восточную часть города, приступили к зачистке центра», – подчеркнул генерал.

    «На Александро-Калиновском направлении завершается освобождение населенного пункта Иванополье. Одновременно с этим развивается наступление севернее Клебан-Быкского водохранилища с целью овладения господствующими высотами и обеспечения выхода к южным окраинам населенного пункта Константиновка», – добавил Медведев.

    По его словам, подразделения Южной группировки войск зачистили более четырех тыс. зданий в Константиновке. «Продолжаем наращивать усилия и планируем к середине декабря овладеть большей частью населенного пункта», – заявил генерал. «Не будем ставить конкретных дат, неважно. Важно, чтобы ритмично работали и добивались всех целей, которые вы считаете приоритетными», – ответил Медведеву Путин.

    Озвучены угрозы США при отказе Киева от мирного плана

    Reuters: США пригрозили прекратить поставки оружия Киеву при отказе от мирного плана

    Озвучены угрозы США при отказе Киева от мирного плана
    @ Wolfgang Maria Weber/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом предупредил власти Украины о прекращении военной и разведывательной поддержки, если американский план урегулирования не будет подписан до 27 ноября.

    Администрация США предъявила Украине ультиматум, требуя до 27 ноября подписать предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта, передает Reuters. В противном случае Белый дом пригрозил прекратить поставки вооружений и обмен разведывательными данными с Киевом, отмечает агентство со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    По данным Reuters, на этот раз давление со стороны США оказалось значительно сильнее, чем ранее. Официальные лица утверждают, что Украина раньше уже сталкивалась с подобным давлением, но текущий ультиматум стал самым жестким за все время противостояния.

    Американский план, как утверждается, предполагает подписание документов о мире на условиях Вашингтона. Детали предложенного урегулирования агентством не раскрываются, однако источники подчеркивают, что времени на принятие решения у Киева остается крайне мало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт об ответственности за коррупцию при использовании выделяемых средств. Вашингтон убрал из этого документа требование о проведении аудита всей международной помощи с самого начала спецоперации на Украине.

    Украина отвергла мирный план США

    Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    Путин назначил Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг»

    Путин назначил генерала Медведева командующим группировкой войск «Юг»

    Путин назначил Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг»
    @ Пресс-служба Кремля/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный главнокомандующий посетил один из командных пунктов группировки «Запад», где провел совещание с начальником Генштаба, начальником главного оперативного управления, командующим Южной группировкой войск, командующим группировкой «Запад», сообщив о назначении генерала Сергея Медведева командующим «Юга».

    «Сегодня в нашем совещании также принимает участие начальник Генерального штаба, начальник ГОУ, командующий и оперативный командный состав группировки «Запад», а также командующий группировкой «Юг». Бывший командующий группировкой «Юг» назначен на новую должность – заместителем министра обороны Российской Федерации. Уверен, что на новом месте работы он использует все свои знания, опыт боевого командира. Это сегодня востребовано», – сказал Путин.

    Так президент говорил о генерал-полковнике Александре Санчике, его сменил на посту начальника Южной группировки войск генерал Сергей Медведев.

    «Хотел бы заслушать нового командующего группировкой «Юг». Для вас это не новая работа, имея в виду, что вы были начальником штаба этой же группировки. В этом смысле преемственность у нас полная, стопроцентная. Кто, кроме вас, лучше знает ситуацию на этом направлении», – запросил Путин доклад по южному направлению фронта.

    Медведев доложил о том, что Южная группировка войск продолжает вести наступательные действия на всех направлениях.

    «Все задачи, стоящие перед соединениями и воинскими частями группировки, будут выполнены», – заявил новый командующий группировкой.

    Напомним, в начале ноября Владимир Путин подписал указ, освобождающий от занимаемой должности заместителя министра обороны Андрея Булыгу. Другим указом на пост замминистра обороны назначен командующий ЮВО Александр Санчик.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг и заслушал доклады военных о ситуации вокруг Купянска и Константиновки.

    Глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту России сообщил о продвижении российских войск в Северске и Константиновке.

    ВС России уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ за время попыток вырваться из Купянска
    ВС России уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ за время попыток вырваться из Купянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска уничтожили до 3 тыс. украинских солдат и почти 900 единиц техники при попытках ВСУ вырваться из Купянска, сообщили в российских силовых структурах.

    «Отчаянные меры командования противника не помогли: группировка ВСУ оказалась заблокирована в городе. Попытки прорыва и деблокирования ВСУ в городе привели к гибели до 3 тысяч боевиков, а также уничтожению 891 единицы вооружения и военной техники», – сообщил источник ТАСС.

    Он добавил, что ради удержания Купянска ВСУ стянули до 20 тыс. солдат в город, «выдергивая разрозненные подразделения со всей линии фронта».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Военный эксперт Андрей Марочко указал, к чему приведет продвижение ВС России за пределы Купянска. При этом в МИД России заявили о достаточной доказательной базе зверств ВСУ в Купянске.

    Марочко указал, к чему приведет продвижение ВС России за пределы Купянска

    Tекст: Катерина Туманова

    Продвижение ВС России за пределы Купянска в Харьковской области сократит возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) бить по гражданской инфраструктуре на северных окраинах Луганской Народной Республики (ЛНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Это очень большой, ключевой успех наших российских войск и очень хорошая новость для жителей Луганской Народной Республики на северных ее окраинах, поскольку наши граждане очень сильно страдали от тех действий, которые происходили в населенном пункте Купянск», – сказал он ТАСС.

    Марочко пояснил, что украинские боевики доставали до северных окраин ЛНР и постоянно наносили удары по гражданской инфраструктуре.

    «Если мы продвинемся дальше, то у украинского командования и украинских боевиков будет меньше возможностей наносить удары по территории Луганской Народной Республики», – объяснил военный эксперт.

    Напомним, президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Путин заслушал доклады командиров о ситуации на различных направлениях, включая район Купянска, Константиновки и Краматорское направление.

    «Ланцеты» уничтожили более 500 танков ВСУ
    «Ланцеты» уничтожили более 500 танков ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Барражирующие боеприпасы разведывательно-ударного комплекса «Ланцет» уничтожили более 500 танков ВСУ, в том числе свыше 60 танков НАТО: Abrams, Leopard 2, Challenger 2. Об этом сообщили в компании-разработчике ZALA в преддверии международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

    Более 500 украинских танков, включая свыше 60 боевых машин стран НАТО – Abrams, Leopard 2 и Challenger 2 – были уничтожены барражирующими боеприпасами комплекса «Ланцет» с начала спецоперации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании-разработчика ZALA.

    В компании уточнили: «По данным из открытых источников, за период проведения СВО нашими изделиями было поражено более 500 танков ВСУ, в том числе свыше 60 танков НАТО: американские Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2, стоимость которых исчисляется миллионами долларов». Также на счету операторов «Ланцетов» более 260 американских гаубиц M777, свыше 100 самоходных гаубиц M109 и больше 60 польских установок AHS Krab. Семейство «Ланцет» смогло вывести из строя сотни единиц другой техники, включая американские БМП Bradley и РСЗО HIMARS, которые противник применяет скрытно.

    По оценкам экспертов, общая стоимость техники ВСУ, уничтоженной комплексами «Ланцет», может достигать от 4 млрд до 12 млрд долларов. Согласно анализу портала Lostarmour, с начала СВО при помощи «Ланцетов» поражено примерно 4000 единиц техники и вооружений украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособоронэкспорт презентовал обновленный беспилотный комплекс «Ланцет-Э». Компания ZALA представила пусковую установку для барражирующих боеприпасов «Ланцет-Э». Беспилотники «Ланцет» применялись для уничтожения украинских катеров.

    Reuters: США потребовали территориальных уступок Украины и сокращения ВСУ

    Reuters: США требуют от Зеленского территориальных уступок и двукратного сокращения ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти настояли на принятии Киевом рамочного соглашения, которое включает территориальные уступки и сокращение численности украинской армии почти вдвое, пишет агентство Reuters.

    Представители администрации США призвали Владимира Зеленского согласиться на подготовленное Вашингтоном рамочное соглашение по урегулированию украинского кризиса. В документе прописаны требования к Киеву о территориальных уступках, отказе от ряда видов вооружений и значительном сокращении Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Американская сторона, как отмечается в публикации, выразила жесткую позицию, заявив, что Киев «должен принять» предложенные условия. В качестве одной из мер в соглашении указывается сокращение численности ВСУ минимум вдвое.

    Журналист Financial Times Кристофер Миллер в соцсети X ( заблокирована в России) сообщил, что по новому плану численность военных должна сократиться с 880 до 440 тыс. бойцов. На начало 2025 года Владимир Зеленский называл именно такое количество военнослужащих в украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico указало, что обстоятельства вынудят Владимира Зеленского подписать мирный план урегулирования на Украине.

    Делегация США во главе с министром Сухопутных войск Дэниелом Дрисколлом прибыла в Киев по поручению администрации Дональда Трампа для обсуждения прекращения боевых действий.

    Проект мирного плана между Вашингтоном и Москвой состоит из 28 пунктов и включает гарантии безопасности для Украины и Европы.

    Озвучены планируемые расходы Германии на покупку танков и БТР

    Handelsblatt сообщила о планах ФРГ потратить 60 млрд евро на бронетехнику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия в следующие 10 лет может потратить свыше 60 млрд евро на танки и бронетранспортеры, сообщила газета Handelsblatt.

    Германия в ближайшие десять лет может потратить свыше 60 млрд евро на танки и бронетранспортеры, передает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt. Проект бюджета на 2026 год предусматривает такие расходы на «бронированные платформы», но окончательное решение о деталях закупок еще не принято.

    По информации издания, пока не ясно, будут ли средства направлены на гусеничные танки, например, Leopard, или же на колесные бронемашины. В феврале министерство обороны ФРГ дало концерну KNDS разрешение начать разработку нового танка Leopard 3. Бундесвер также рассматривает возможность приобретения колесных бронемашин.

    Как отмечает Handelsblatt, оборонный концерн Rheinmetall собирается установить на новый танк пушку калибра 130 мм, которая обладает «на 50% более сильной огневой мощью». Такой калибр может стать стандартом для НАТО, так как пушки калибра 120 мм могут оказаться недостаточными против новых российских танков, включая «Армату».

    Иностранцы похвалили полностью российский УТС-800 на Dubai Airshow

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представители делегаций силовых ведомств и промышленных предприятий из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы проявили большой интерес к новому российскому учебно-тренировочному самолету УТС-800 и хвалили Россию за то, что все компоненты машины отечественного производства, рассказала официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (АО «УЗГА») Екатерина Згировская.

    По ее словам, на Dubai Airshow 2025 делегации из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Европы проявили особый интерес к новому российскому учебно-тренировочному самолету УТС-800, передает ТАСС. Згировская отметила, что зарубежные специалисты хвалили Россию за полную локализацию производства компонентов самолета.

    «Гости экспозиции интересовались летно-техническими характеристиками, возможностями акробатических полетов, установкой вооружения, катапультными креслами и адаптивной стеклянной кабиной», – заявила Згировская. Среди иностранных заказчиков одним из главных вопросов оказалось серийное производство и статус испытаний самолета, а также сравнение с аналогичными зарубежными проектами.

    Кроме того, по словам представителя УЗГА, значительный интерес вызвал экспортный беспилотник «Форпост-РЭ». Посетители экспозиции интересовались полезными нагрузками БПЛА и возможностями его модификации. Отмечалось, что на данный момент беспилотник полностью российской разработки, а от израильского Searcher II осталась только внешняя форма.

    На Dubai Airshow 2025 Уральский завод гражданской авиации впервые представил УТС-800 и «Форпост-РЭ» на российской экспозиции в виде макетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, УЗГА анонсировал показ БПЛА «Форпост-РЭ» и учебного самолета УТС-800 на авиасалоне Dubai Airshow. Катапульта учебного самолета УТС-800 прошла успешные испытания. УТС-800 и БПЛА «Форпост» вызвали интерес посетителей выставки IDEX-2025 в Абу-Даби.

    В МИД России заявили о достаточной доказательной базе зверств ВСУ в Купянске

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия располагает достаточной доказательной базой о зверствах ВСУ в Купянске: и свидетельскими показаниями, и данными о захоронениях убитых боевиками ВСУ жителей города, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    «У нас достаточно показаний мирных граждан, ставших свидетелями и жертвами преступных злодеяний, пыток и издевательств», – заявил он РИА «Новости».

    Кроме того, в МИД России есть сведения о захоронениях убитых военными ВСУ мирных жителей.

    «Есть предварительные данные и о захоронениях убитых нацистами гражданских, и о местах где совершались преступления. Теперь, как только позволит безопасность, можно будет восстановить полную картину преступных деяний «на земле», – добавил посол.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Сети появилось видео, как украинские дроны атаковали в Харьковской области мирных граждан, шедших по дороге. Омбудсмен ВГА Харьковской области призвала осудить убийства мирных жителей.

    Город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил 20 ноября начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    «Панцирь-СМД-Е» стал главным хитом выставки в Дубае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е» и опорно-пусковая установка «Джигит» вызвали наибольший интерес посетителей на стенде холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) на Международной выставке Dubai Airshow 2025, сообщили в холдинге.

    На выставке Dubai Airshow 2025 экспозицию холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в «Ростех», посетило несколько тысяч человек, сообщает ТАСС.

    Представители холдинга отметили, что главный интерес публики и представителей СМИ вызвали зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е» и опорно-пусковая установка «Джигит».

    Помимо этих моделей посетители ознакомились с переносным зенитным ракетным комплексом «Верба», современной системой контроля воздушного пространства и авиационной управляемой ракетой «Х-БПЛА». В рамках выставки представители холдинга также провели встречи с зарубежными партнерами, обсуждая возможное сотрудничество и перспективы экспорта российских оборонных технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные эксперты отметили высокое качество полностью российского УТС-800 на выставке Dubai Airshow.

    Многие зарубежные гости проявили интерес к боевому опыту российских беспилотников Supercam.

    Концерн «Калашников» представил зарубежным журналистам новейшие разработки «Скат 350М» и «Куб-2Э».

    Путину доложили об освобождении Петропавловки в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Командующий группировкой войск «Запад» командующий группировкой Сергей Кузовлев доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину об освобождении населенного пункта Петропавловка в Харьковской области.

    «В настоящее время соединения и части дивизии во взаимодействии с 47-й дивизией и 27-й мотострелковой бригадой 1-й танковой армии продолжают уничтожение формирований вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол. Освобожден населенный пункт Петропавловка, идут бои по освобождению населенных пунктов Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловой», – доложил Кузовлев.

    Он добавил, что противник неоднократно пытался деблокировать окруженную группировку, восстановить переправы через реку Оскол и вырваться из кольца окружения.

    «Все контратаки отбиты, прорыва украинских формирований из окружения не допущено», – рапортовал командующий.

    Напомним, 20 ноября президент Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад», где провел совещание с начальником Генштаба, начальником главного оперативного управления, командующим Южной группировкой войск, командующим группировкой «Запад».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области. Герасимов также сообщил, что ВС России освободили 75% Красноармейска. Командующий группировкой «Запад» ВС России доложил, что освобожден Ямполь на Краснолиманском направлении.

    ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-30СМ2

    ОАК передала Минобороны партию истребителей Су-30СМ2 с новыми РЛС

    ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-30СМ2
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В состав российских вооруженных сил поступила очередная партия многофункциональных истребителей Су-30СМ2, оснащенных современными радиолокационными станциями.

    Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в Ростех, передала Минобороны России новую партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2, передает Ростех.

    Отмечается, что эти самолеты подтвердили свою эффективность в ходе спецоперации на Украине, на их счету – сотни уничтоженных воздушных и наземных целей, среди которых, по заявлениям Ростеха, значатся установки Patriot.

    В корпорации подчеркивают, что Су-30СМ2 обладают отличными летно-техническими характеристиками и оснащены современной номенклатурой вооружения. Благодаря новой мощной радиолокационной станции истребитель может на дальнем расстоянии обнаруживать цели, что облегчает работу экипажа, а передовая система радиоэлектронной борьбы позволяет эффективно противодействовать оружию противника.

    В ОАК добавили, что ведутся работы по дальнейшему совершенствованию как Су-30СМ2, так и других боевых самолетов, в том числе с учетом опыта их применения в зоне спецоперации на Украине. Также компания активно наращивает темпы производства, чтобы удовлетворять потребности Министерства обороны в современных авиационных комплексах.

    Напомним, ранее Минобороны Белоруссии получило многоцелевые истребители Су-30СМ2 в рамках военно-технического сотрудничества с Россией.

    В Ростехе отмечали, что французские истребители Mirage 2000, переданные Украине, уступают российским Су-35С и МиГ-31 по дальности работы по воздушным целям и могут применяться только в глубоком тылу.

    Способную пробивать бункеры авиабомбу впервые показали на Dubai Airshow

    Способную пробивать бункеры авиабомбу УПАБ-1500ТВ-Э показали на Dubai Airshow

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Управляемую планирующую авиационную бомбу УПАБ-1500ТВ-Э, способную уничтожить железобетонные укрытия, впервые презентовали на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025.

    Управляемая планирующая авиабомба УПАБ-1500ТВ-Э была впервые продемонстрирована на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, передает ТАСС.

    Производитель бомбы входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Данная авиабомба создана на основе предыдущей модели УПАБ-1500Б-Э и получила гораздо более точную систему наведения за счет телекамеры, которая дополняет инерциально-спутниковое управление. Это позволяет значительно повысить эффективность поражения защищенных целей.

    Бомба весит полторы тонны и может применяться с самых современных российских истребителей. Дальность действия вооружения достигает 50 км.

    Новинка способна уничтожать подземные командные пункты, самолеты в железобетонных укрытиях, заводские мощности и стартовые пусковые установки. Совмещение различных средств наведения обеспечивает высокую точность при поражении целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех заявил об уничтожении тяжелых переправ украинских войск с помощью реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».

    Переносной зенитный ракетный комплекс «Верба» удерживает лидерство среди мировых аналогов по своим характеристикам.

    Концерн «Калашников» ранее завершил поставку модернизированных управляемых ракет «Вихрь-1».

    Комплексы «Панцирь» подтвердили эффективность уничтожением ракет ATACMS

    Tекст: Вера Басилая

    Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» снова показал высокую эффективность при отражении атаки ракет ATACMS, отметили в «Высокоточных комплексах».

    Эффективность зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» вновь доказана во время отражения удара ракет ATACMS, передает ТАСС. Об этом сообщили представители холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в состав госкорпорации «Ростех», на полях авиасалона Dubai Airshow 2025.

    В компании заявили, что практическое применение техники вновь подтвердило высокую результативность как комплекса «Панцирь», так и оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

    Минобороны России сообщило, что киевский режим предпринял попытку атаковать город четырьмя американскими ракетами ATACMS.

    Российские военные отразили атаку и нанесли ответный удар ракетами ОТРК «Искандер» по месту запуска.

    Эксперт указал на роль США в атаке ракетами ATACMS по Воронежу.

    Почему важно повышать минимальный размер труда

    Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года вырастет сразу на 21% – до 27 тыс. рублей. Это в разы выше уровня годовой инфляции. И в последние годы в целом МРОТ растет опережающими темпами. Почему это важно и каким задачам служит? Подробности

    Путин усадил Зеленского на горшок

    В процессе урегулирования конфликта на Украине новые вводные: Вашингтон давит на Киев с целью заставить принять мирный план из 28 пунктов, который готова обсуждать Москва. На этом фоне Владимир Путин ярко и бескомпромиссно напомнил, что Россия не считает правительство Владимира Зеленского легитимным. Что это означает для возможного диалога, и в каком виде Москва готова общаться с Киевом и Вашигтоном? Подробности

    «Прошлое здесь и оно нас жжет». Как поучаствовать в суде над нацистами

    Тот самый зал №600 Нюрнбергского дворца правосудия, в котором проходил исторический трибунал над нацистами, теперь можно увидеть в центре Москвы. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывала на экспозиции «Без срока давности» и убедилась в том, насколько актуальны сегодня уроки суда, начавшегося 80 лет назад. Подробности

    Британия собралась воевать на море с российскими океанографами

    К риторическим передергиваниям и даже прямой лжи прибегнул руководитель Минобороны Великобритании, рассказывая своим согражданам о нахождении у берегов страны российского исследовательского судна «Янтарь». В чем обвиняют в Лондоне российских океанографов и чем кончится их преследование со стороны ВМС Великобритании? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Украина отвергла мирный план США

      Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • ОБРАЗЕЦ Расписка в получении денежных средств

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

